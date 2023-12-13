logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииМебель
Банкетки, пуфикиВешалки, прихожиеДетская мебельКомодыКровати, матрасыКухниКухонные уголкиМягкая мебельПолки, стеллажи, шкафчикиСпальные гарнитурыСтенки, секции, модулиСтолы и обеденные группыСтульяТумбы, буфетыШкафыМебельная фурнитура и составляющиеПрочая мебель
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец

Мебель в Беларуси

БЮДЖЕТНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КУХНИ. СТИЛЬНО. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.
vip

700 р.

БЮДЖЕТНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КУХНИ. СТИЛЬНО. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Крашенные Фасады
vip

174.53 р.

Крашенные Фасады

Гродно

Доставка по Беларуси
Шезлонг складной деревянный в технике макраме
vip

300 р.

Шезлонг складной деревянный в технике макраме

Минск, Октябрьский

badge-icon
Мебель

500 р.

Мебель

Брестская, Барановичи

badge-icon
Кроватка детская

65 р.

Кроватка детская

Минская, Узда

badge-icon
Полка

40 р.

Полка

Гомель

Магнитно маркерная доска

40 р.

Магнитно маркерная доска

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Шкаф

60 р.

Шкаф

Брестская, Барановичи

badge-icon
Письменные и компьютерные столы.Изготовление под заказ.

Договорная

Письменные и компьютерные столы.Изготовление под заказ.

Минск, Заводской

Доставка
Кухонный уголок 1300 * 1660 мм лён

550 р.

Кухонный уголок 1300 * 1660 мм лён

Гомельская, Добруш

КУХНИ НА ЗАКАЗ НЕДОРОГО И БЫСТРО вопросы по телефо

1 146 р.

КУХНИ НА ЗАКАЗ НЕДОРОГО И БЫСТРО вопросы по телефо

Витебск

Доставка
Стенка

Договорная

Стенка

Гродненская, Лида

badge-icon
Комплект: стол и 4 стула. Бесплатная доставка

330 р.

Комплект: стол и 4 стула. Бесплатная доставка

Могилев

Доставка по Беларуси
Шкаф волна.

Договорная

Шкаф волна.

Витебск

Тумба

150 р.

Тумба

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Стеллаж в детскую комнату

250 р.

Стеллаж в детскую комнату

Минск, Московский

Продам двухъярусную выдвижную кровать

550 р.

Продам двухъярусную выдвижную кровать

Брестская, Барановичи

badge-icon
Письменный стол

50 р.

Письменный стол

Минская, Борисов

Стол

10 р.

Стол

Гродно

Новый диван кровать с механизмом. Кресло кровать

700 р.

Новый диван кровать с механизмом. Кресло кровать

Гомель

Детский комод

180 р.

Детский комод

Минск, Ленинский

badge-icon
Раскладушка длина 1 м 55 см / ширина 55см

35 р.

Раскладушка длина 1 м 55 см / ширина 55см

Гомель

badge-icon
Кроватка детская

Бесплатно

Кроватка детская

Витебск

Тюфяк/наматрацник

30 р.

Тюфяк/наматрацник

Гродненская, Островец

badge-icon
Доска магнитно-маркерная 2.30 на 1.30

120 р.

Доска магнитно-маркерная 2.30 на 1.30

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Стул компьютерный на запчасти

20 р.

Стул компьютерный на запчасти

Минск, Первомайский

Банкетка с отделением для хранения вещей

100 р.

Банкетка с отделением для хранения вещей

Минск, Фрунзенский

Кровать двуспальная

150 р.

Кровать двуспальная

Витебск

badge-icon
Детская кроватка

70 р.

Детская кроватка

Витебск

badge-icon
Стеллаж М2

120 р.

Стеллаж М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол + стул

80 р.

Стол + стул

Минск, Первомайский

badge-icon
Ретро стулья Лигна Прага

90 р.

Ретро стулья Лигна Прага

Минск, Фрунзенский

Мебель

150 р.

Мебель

Гомельская, Жлобин

Стеллаж hype mebel

600 р.

Стеллаж hype mebel

Минск, Центральный

badge-icon
Тахта

70 р.

Тахта

Гродно

Кровать двухъярусная с матрасами

300 р.

Кровать двухъярусная с матрасами

Могилев

badge-icon
Кровать

130 р.

Кровать

Витебская, Сенно

Сервант.

150 р.

Сервант.

Витебск

Кровать-чердак

250 р.

Кровать-чердак

Минская, Марьина Горка

Кроватка-трансформер

220 р.

Кроватка-трансформер

Гродненская, Сморгонь

badge-icon
Тумбочка прикроватная

35 р.

Тумбочка прикроватная

Гродненская, Слоним

Растущий стол-парта Moll, стол Moll

1 100 р.

Растущий стол-парта Moll, стол Moll

Минск, Центральный

badge-icon
Стеллаж угловой полка

40 р.

Стеллаж угловой полка

Минск, Октябрьский

МОДУЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ И ПРЯМЫЕ КУХНИ. РАЗМЕРЫ. ЦВЕТА.
vip

700 р.

МОДУЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ И ПРЯМЫЕ КУХНИ. РАЗМЕРЫ. ЦВЕТА.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Видео. 2 кресла. Новый диван-кровать с механизмом

900 р.

Видео. 2 кресла. Новый диван-кровать с механизмом

Гомель

Мягкая мебель

470 р.

Мягкая мебель

Могилев

Товары с доставкой от магазинов

Комплект: стол и 4 стула. Бесплатная доставка

330 р.

Комплект: стол и 4 стула. Бесплатная доставка

Могилев

Доставка по Беларуси
Стеллаж М2

120 р.

Стеллаж М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
МОДУЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ И ПРЯМЫЕ КУХНИ. РАЗМЕРЫ. ЦВЕТА.
vip

700 р.

МОДУЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ И ПРЯМЫЕ КУХНИ. РАЗМЕРЫ. ЦВЕТА.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Белла мк 1.2»,новая

195 р.

Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Белла мк 1.2»,новая

Могилев

Доставка по Беларуси
Стол письменный М5

90 р.

Стол письменный М5

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стол компьютерный/ письменный М1
vip

150 р.

Стол компьютерный/ письменный М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Белла мк 1.5»,новая

195 р.

Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Белла мк 1.5»,новая

Гродно

Доставка по Беларуси
Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Белла мк 1.4»,новая

195 р.

Кровать двуспальная(выбор р-ра)«Белла мк 1.4»,новая

Брест

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Банкетки, пуфикиБанкеткиПуфикиПрочее
Вешалки, прихожиеВешалкиНаборы для прихожейПрочее
Детская мебель
Комоды
Кровати, матрасыКроватиМатрасыОснования для кроватейПрочее
Кухни
Кухонные уголки
Мягкая мебельДиваныКреслаМягкие уголкиТахтыПрочее
Полки, стеллажи, шкафчикиПолки для винаПолки для обувиКнижные полкиСтеллажиПрочее
Спальные гарнитуры
Стенки, секции, модулиСтенкиГоркиСекцииМодульная мебельПрочее
Столы и обеденные группыКомпьютерные и письменныеЖурнальные столикиОбеденные столы и наборыТуалетные столикиПрочее
СтульяОбеденныеБарныеМягкиеОфисные, компьютерныеДетскиеПрочее
Тумбы, буфетыТумбы под телевизорТумбы для обувиПрикроватные тумбыТумбы для ваннойБуфет кухонныйПрочее
ШкафыРаспашные шкафыШкафы-купеУгловые шкафыПрочее
Мебельная фурнитура и составляющиеСейфыПочтовые ящикиМебельные замки, защелкиМебельные фасады и двериПетли, опоры, держателиПодстолья и столешницыКрючки, вешалкиФурнитура для шкафовНаправляющие для ящиковПрочее
Прочая мебель