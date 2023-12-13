logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииМебель
Кухни
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
Мебель

Кухни в Беларуси

Кухни по индивидуальному проекту
vip

Договорная

Кухни по индивидуальному проекту

Минск, Октябрьский

МОДУЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ И ПРЯМЫЕ КУХНИ. РАЗМЕРЫ. ЦВЕТА.
vip

700 р.

МОДУЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ И ПРЯМЫЕ КУХНИ. РАЗМЕРЫ. ЦВЕТА.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
МОДУЛЬНЫЕ КУХНИ. ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ. КАЧЕСТВЕННО.
vip

420 р.

МОДУЛЬНЫЕ КУХНИ. ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ. КАЧЕСТВЕННО.

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мебель

150 р.

Мебель

Гомельская, Жлобин

МОДУЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ И ПРЯМЫЕ КУХНИ. РАЗМЕРЫ. ЦВЕТА.
vip

700 р.

МОДУЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ И ПРЯМЫЕ КУХНИ. РАЗМЕРЫ. ЦВЕТА.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Прямые и угловые кухни из модулей - фабричное производство

Договорная

Прямые и угловые кухни из модулей - фабричное производство

Гомель

Доставка по Беларуси
Кухни ЛДСП, МДФ, пластик, акрил - ДЕШЕВО

Договорная

Кухни ЛДСП, МДФ, пластик, акрил - ДЕШЕВО

Гомельская, Добруш

Доставка по Беларуси
кухня на заказ. Массив дуба.

Договорная

кухня на заказ. Массив дуба.

Могилевская, Бобруйск

КУХНИ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ. ПРЯМЫЕ, УГЛОВЫЕ. 3Д ПРОЕКТ.
vip

420 р.

КУХНИ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ. ПРЯМЫЕ, УГЛОВЫЕ. 3Д ПРОЕКТ.

Минск, Фрунзенский

Доставка
ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ КУХНИ. ДЕШЕВО И КАЧЕСТВЕННО.
vip

420 р.

ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ КУХНИ. ДЕШЕВО И КАЧЕСТВЕННО.

Минск, Центральный

Доставка
Кухня мдф краска.Акрил.На заказ.

Договорная

Кухня мдф краска.Акрил.На заказ.

Минск, Центральный

Кухня Радуга 2.0 метра

690 р.

Кухня Радуга 2.0 метра

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кухни Ивона Новые.Цена за комплект.

400 р.

Кухни Ивона Новые.Цена за комплект.

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ КУХНИ. ЛЮБОЙ РАЗМЕР.

550 р.

ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ КУХНИ. ЛЮБОЙ РАЗМЕР.

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Угловые кухни из модулей. Выбор цвета.3Д Модель.

790 р.

Угловые кухни из модулей. Выбор цвета.3Д Модель.

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кухни пластик под заказ. Качество

Договорная

Кухни пластик под заказ. Качество

Минск, Первомайский

СТИЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КУХНИ. БЮДЖЕТНО. 3Д ПРОЕКТ В ПОДАРОК.
vip

700 р.

СТИЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КУХНИ. БЮДЖЕТНО. 3Д ПРОЕКТ В ПОДАРОК.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
АКЦИЯ Кухня с фасадами из шпона дуба по цене МДФ

Договорная

АКЦИЯ Кухня с фасадами из шпона дуба по цене МДФ

Минск, Первомайский

Кухни с фрезерованными фасадами МДФ (краска)

Договорная

Кухни с фрезерованными фасадами МДФ (краска)

Минск, Первомайский

Кухня

700 р.

Кухня

Гродно

Кухня

150 р.

Кухня

Витебская, Барань

badge-icon
ВАША КРАСИВАЯ КУХНЯ ПОД ЗАКАЗ - ТА, ЧТО НАДО

Договорная

ВАША КРАСИВАЯ КУХНЯ ПОД ЗАКАЗ - ТА, ЧТО НАДО

Минск, Первомайский

Доставка
Кухня массив

8 000 р.

Кухня массив

Минск, Центральный

badge-icon
Кухонные ящики

40 р.

Кухонные ящики

Гомельская, Жлобин

КУХНИ ПОД ЗАКАЗ. МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. ПРОЕКТ В ПОДАРОК.

980 р.

КУХНИ ПОД ЗАКАЗ. МОДУЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ. ПРОЕКТ В ПОДАРОК.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кухня «Надежда»

350 р.

Кухня «Надежда»

Минская, Слуцк

Кухня мебель

20 р.

Кухня мебель

Минск, Фрунзенский

Кухонный гарнитут

500 р.

Кухонный гарнитут

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Изготовим кухню в 2 раза дешевле конкурентов.

Договорная

Изготовим кухню в 2 раза дешевле конкурентов.

Брест

Кухня б/у с техникой

390 р.

Кухня б/у с техникой

Минск, Московский

Кухня б/у

300 р.

Кухня б/у

Минск, Московский

Кухня Радуга Угловая 125*245см

1 050 р.

Кухня Радуга Угловая 125*245см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кухня, стол и 4 стула

1 400 р.

Кухня, стол и 4 стула

Гомельская, Хойники

Кухня б/у

380 р.

Кухня б/у

Минск, Московский

Люк для мусора

150 р.

Люк для мусора

Минск, Первомайский

БЮДЖЕТНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КУХНИ. ПРОЕКТ. ВЫЕЗД НА ЗАМЕР.
vip

400 р.

БЮДЖЕТНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КУХНИ. ПРОЕКТ. ВЫЕЗД НА ЗАМЕР.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СКИДКА 25% до 31.12.23 Кухня Dominika Акрил ACRYLIC. Любой размер под заказ.

Договорная

СКИДКА 25% до 31.12.23 Кухня Dominika Акрил ACRYLIC. Любой размер под заказ.

Витебск

Доставка
Рассрочка
КУХНИ НА ЗАКАЗ НЕДОРОГО И БЫСТРО вопросы по телефо

1 234 р.

КУХНИ НА ЗАКАЗ НЕДОРОГО И БЫСТРО вопросы по телефо

Витебск

Доставка
Кухня

Договорная

Кухня

Минск, Октябрьский

Новая кухня 1.6м, выбор, доставка

490 р.

Новая кухня 1.6м, выбор, доставка

Могилев

Кухня под заказ

899 р.

Кухня под заказ

Витебск

Кухня заказ.Краска.Пластик.Акрил.

Договорная

Кухня заказ.Краска.Пластик.Акрил.

Минск, Центральный

Два навесных шкафчика с кухни Ольга до пн можно за

100 р.

Два навесных шкафчика с кухни Ольга до пн можно за

Минская, Молодечно

Кухня под заказ

Договорная

Кухня под заказ

Могилевская, Бобруйск

Недорогие угловые кухни, ЛДСП

Договорная

Недорогие угловые кухни, ЛДСП

Минск, Первомайский

Столешница

200 р.

Столешница

Гродно

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

МОДУЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ И ПРЯМЫЕ КУХНИ. РАЗМЕРЫ. ЦВЕТА.
vip

700 р.

МОДУЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ И ПРЯМЫЕ КУХНИ. РАЗМЕРЫ. ЦВЕТА.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Прямые и угловые кухни из модулей - фабричное производство

Договорная

Прямые и угловые кухни из модулей - фабричное производство

Гомель

Доставка по Беларуси
Кухни ЛДСП, МДФ, пластик, акрил - ДЕШЕВО

Договорная

Кухни ЛДСП, МДФ, пластик, акрил - ДЕШЕВО

Гомельская, Добруш

Доставка по Беларуси
Кухня Радуга 2.0 метра

690 р.

Кухня Радуга 2.0 метра

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кухни Ивона Новые.Цена за комплект.

400 р.

Кухни Ивона Новые.Цена за комплект.

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ КУХНИ. ЛЮБОЙ РАЗМЕР.

550 р.

ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ КУХНИ. ЛЮБОЙ РАЗМЕР.

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Угловые кухни из модулей. Выбор цвета.3Д Модель.

790 р.

Угловые кухни из модулей. Выбор цвета.3Д Модель.

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
СТИЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КУХНИ. БЮДЖЕТНО. 3Д ПРОЕКТ В ПОДАРОК.
vip

700 р.

СТИЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КУХНИ. БЮДЖЕТНО. 3Д ПРОЕКТ В ПОДАРОК.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Банкетки, пуфикиБанкеткиПуфикиПрочее
Вешалки, прихожиеВешалкиНаборы для прихожейПрочее
Детская мебель
Комоды
Кровати, матрасыКроватиМатрасыОснования для кроватейПрочее
Кухни
Кухонные уголки
Мягкая мебельДиваныКреслаМягкие уголкиТахтыПрочее
Полки, стеллажи, шкафчикиПолки для винаПолки для обувиКнижные полкиСтеллажиПрочее
Спальные гарнитуры
Стенки, секции, модулиСтенкиГоркиСекцииМодульная мебельПрочее
Столы и обеденные группыКомпьютерные и письменныеЖурнальные столикиОбеденные столы и наборыТуалетные столикиПрочее
СтульяОбеденныеБарныеМягкиеОфисные, компьютерныеДетскиеПрочее
Тумбы, буфетыТумбы под телевизорТумбы для обувиПрикроватные тумбыТумбы для ваннойБуфет кухонныйПрочее
ШкафыРаспашные шкафыШкафы-купеУгловые шкафыПрочее
Мебельная фурнитура и составляющиеСейфыПочтовые ящикиМебельные замки, защелкиМебельные фасады и двериПетли, опоры, держателиПодстолья и столешницыКрючки, вешалкиФурнитура для шкафовНаправляющие для ящиковПрочее
Прочая мебель