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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Массажные кресла в Беларуси

Массажное кресло SENSA

3 300 р.

Массажное кресло SENSA

Минск, Центральный

Вендинговое массажное кресло

5 500 р.

Вендинговое массажное кресло

Минск, Московский

Массажное кресло Bodo Ecto Sport Brown Gold

11 633 р.

Массажное кресло Bodo Ecto Sport Brown Gold

Минск, Московский

Массажная подушка для дома и автомобиля 8028

42 р.

Массажная подушка для дома и автомобиля 8028

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кресло массажное DomTime

3 800 р.

Кресло массажное DomTime

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Массажное кресло накидка

450 р.

Массажное кресло накидка

Минск, Первомайский

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Массажное кресло

200 р.

Массажное кресло

Минская, Мядель

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Массажное кресло

500 р.

Массажное кресло

Минск, Фрунзенский

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Спинка массажёр

5 р.

Спинка массажёр

Витебск

Массажное кресло Comfort

3 500 р.

Массажное кресло Comfort

Гродно

Массажное кресло

3 500 р.

Массажное кресло

Гомель

Массажное кресло

3 500 р.

Массажное кресло

Брест

Массажное кресло

3 500 р.

Массажное кресло

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Массажная накидка Bodro WH-2010

300 р.

Массажная накидка Bodro WH-2010

Минск, Центральный

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Массажное кресло Bodo Beetle Grey

7 967 р.

Массажное кресло Bodo Beetle Grey

Минск, Октябрьский

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Массажное кресло Bodo Ronla

1 500 р.

Массажное кресло Bodo Ronla

Минск, Октябрьский

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Массажное кресло Hakuto

1 000 р.

Массажное кресло Hakuto

Минская, Борисов

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Массажное кресло.

5 000 р.

Массажное кресло.

Могилев

универсальная накидка quattromed 2

200 р.

универсальная накидка quattromed 2

Минск, Фрунзенский

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массажное кресло (компрессор)с пультом

1 200 р.

массажное кресло (компрессор)с пультом

Гомель

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Массажное кресло Angioletto Portofino (коричневый)

680 р.

Массажное кресло Angioletto Portofino (коричневый)

Могилевская, Быхов

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Массажное кресло

800 р.

Массажное кресло

Гродно

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Массажер накида

35 р.

Массажер накида

Гродно

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Кресло массажное Calviano 2164 (много вариантов испонения)

620 р.

Кресло массажное Calviano 2164 (много вариантов испонения)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кресло массажное с пуфом Calviano (много расцветок)

870 р.

Кресло массажное с пуфом Calviano (много расцветок)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Массажное кресло

1 470 р.

Массажное кресло

Минск, Заводской

Массажное кресло ''Кенко''

1 350 р.

Массажное кресло ''Кенко''

Витебская, Новополоцк

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Массажное кресло LM-916

1 300 р.

Массажное кресло LM-916

Минск, Советский

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массажная накидка 12/220 вольт с

120 р.

массажная накидка 12/220 вольт с

Могилев

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Накидка массажная Luxury Dual Massager, Cushion D2

280 р.

Накидка массажная Luxury Dual Massager, Cushion D2

Минск, Октябрьский

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kenko

500 р.

kenko

Гомель

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Массажёр

40 р.

Массажёр

Гродно

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Вибромассажное кресло Calviano Milan Аir

355 р.

Вибромассажное кресло Calviano Milan Аir

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Массажное кресло BODRO RK-7802

2 600 р.

Массажное кресло BODRO RK-7802

Минская, Борисов

Массажёр советских времён.

13 р.

Массажёр советских времён.

Гомель

Массажная накидка

2 500 р.

Массажная накидка

Минская, Минский район

Массажная накидка

800 р.

Массажная накидка

Гродненская, Лида

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Массажная накидка

1 000 р.

Массажная накидка

Брестская, Кобрин

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Массажер, Накидка массажная Energy

300 р.

Массажер, Накидка массажная Energy

Брест

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Массажная кровать Дюзон Мастер DWZ-7000

1 500 р.

Массажная кровать Дюзон Мастер DWZ-7000

Минск, Первомайский

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Массажная накидка, Kenko TT-1

Договорная

Массажная накидка, Kenko TT-1

Витебск

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Массажная накидка Comtek 803-1

315 р.

Массажная накидка Comtek 803-1

Гомель

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Массажная накидка Kenko ТТ-1

3 000 р.

Массажная накидка Kenko ТТ-1

Минск, Заводской

Товары с доставкой от магазинов

Массажная подушка для дома и автомобиля 8028

42 р.

Массажная подушка для дома и автомобиля 8028

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кресло массажное DomTime

3 800 р.

Кресло массажное DomTime

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Массажное кресло

3 500 р.

Массажное кресло

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кресло массажное Calviano 2164 (много вариантов испонения)

620 р.

Кресло массажное Calviano 2164 (много вариантов испонения)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кресло массажное с пуфом Calviano (много расцветок)

870 р.

Кресло массажное с пуфом Calviano (много расцветок)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Вибромассажное кресло Calviano Milan Аir

355 р.

Вибромассажное кресло Calviano Milan Аir

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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