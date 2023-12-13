Товары от Куфар Маркета
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Маршрутизаторы в Беларуси
240 р.
Huawei B525s-23a LTE 4G роутер безлимит
Минск, Московский
250 р.
Роутер Huawei B535-232 LTE, все Сим-карты
Минск, Фрунзенский
99 р.
Alcatel Link Zone MW40V 2G/3G/4G
Минск, Фрунзенский
195 р.
Маршрутизатор Mikrotik hAP (RB951UI-2nD)
Минск, Советский
500 р.
Роутер, маршрутизатор, 4 порта, 4 LAN
Минск, Московский
70 р.
Wi-Fi Huawei WS5200
Минск, Ленинский
12 р.
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR740N
Минск, Московский
50 р.
MERCUSYS AC1200 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер
Гомельская, Мозырь
80 р.
Двухдиапазонный гигабитный роутер
Минск, Ленинский
40 р.
Роутер TP- LINK TL-WR841HP с дополн. антенной
Минск, Фрунзенский
30 р.
Роутер DLINK 620
Могилев
90 р.
WiFi роутер TP-link Archer C20
Минск, Московский
80 р.
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6 V2
Минск, Октябрьский
10 р.
Маршрутизатор беспроводной
Гродно
100 р.
Коммутатор PoE 8 пое + 2 LAN / роутер свич switch (802.3 af/at)
Минск, Фрунзенский
60 р.
Коммутатор PoE 4 пое + 2 LAN / роутер свич switch (802.3 af/at)
Минск, Фрунзенский
30 р.
Точка доступа D-Link
Гомельская, Жлобин
Договорная
Mikrotik, Ubiquiti, Zyxel сетевое оборудов.
Брестская, Барановичи
65 р.
Роутер Archer C20 ver.4.1 5Ghz
Брест
70 р.
Wi-Fi роутер Zyxel Keenetic 4G III
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
110.84 р.
Беспроводной маршрутизатор TP-Link Archer A5
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
176 р.
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
49.72 р.
Беспроводной маршрутизатор Mercusys MW325R v2
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
171 р.
Беспроводной маршрутизатор TP-Link M7200
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
438.12 р.
Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (2 шт.)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
71.88 р.
Точка доступа TP-Link TL-WA850RE
Минск, Центральный
180 р.
4 g Wi-Fi роутер с сим
Гомель
Онлайн-заказ
594.36 р.
Wi-Fi роутер Mikrotik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
580.60 р.
Wi-Fi роутер Keenetic Peak KN-2710
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
439.74 р.
4G Wi-Fi роутер Keenetic Hero 4G+ KN-2311
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
421.08 р.
Wi-Fi роутер Keenetic Giga KN-1011
Минск, Центральный
12 р.
Вай-фай (Wi-fi) роутер. Точка доступа.
Брест
Онлайн-заказ
276.73 р.
Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX10
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
286.05 р.
Wi-Fi роутер Keenetic Hopper KN-3810
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
251 р.
Wi-Fi роутер Keenetic Orbiter Pro KN-2810
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
127.75 р.
Маршрутизатор TP-LINK TL-R470T Plus
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
172.50 р.
Wi-Fi роутер TP-Link Archer A64
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
141.84 р.
Wi-Fi роутер Mercusys MR50G
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
62.44 р.
Беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR840N
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
329.95 р.
Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro KN-3510
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
289.70 р.
Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Wi-Fi Router AIoT AX6000 (китайская версия)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
312.04 р.
Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter KN-3710
Минск, Центральный
25 р.
Беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR840N
Брест
Товары с доставкой от магазинов
100 р.
Коммутатор PoE 8 пое + 2 LAN / роутер свич switch (802.3 af/at)
Минск, Фрунзенский
60 р.
Коммутатор PoE 4 пое + 2 LAN / роутер свич switch (802.3 af/at)
Минск, Фрунзенский
30 р.
Точка доступа D-Link
Гомельская, Жлобин
Онлайн-заказ
110.84 р.
Беспроводной маршрутизатор TP-Link Archer A5
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
176 р.
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
49.72 р.
Беспроводной маршрутизатор Mercusys MW325R v2
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
171 р.
Беспроводной маршрутизатор TP-Link M7200
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
438.12 р.
Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (2 шт.)
Минск, Центральный