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Компьютерная техникаСетевое оборудование

Маршрутизаторы в Беларуси

Huawei B525s-23a LTE 4G роутер безлимит

240 р.

Huawei B525s-23a LTE 4G роутер безлимит

Минск, Московский

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Роутер Huawei B535-232 LTE, все Сим-карты

250 р.

Роутер Huawei B535-232 LTE, все Сим-карты

Минск, Фрунзенский

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Alcatel Link Zone MW40V 2G/3G/4G

99 р.

Alcatel Link Zone MW40V 2G/3G/4G

Минск, Фрунзенский

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Маршрутизатор Mikrotik hAP (RB951UI-2nD)

195 р.

Маршрутизатор Mikrotik hAP (RB951UI-2nD)

Минск, Советский

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Роутер, маршрутизатор, 4 порта, 4 LAN

500 р.

Роутер, маршрутизатор, 4 порта, 4 LAN

Минск, Московский

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Wi-Fi Huawei WS5200

70 р.

Wi-Fi Huawei WS5200

Минск, Ленинский

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Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR740N

12 р.

Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR740N

Минск, Московский

MERCUSYS AC1200 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер

50 р.

MERCUSYS AC1200 Двухдиапазонный Wi-Fi роутер

Гомельская, Мозырь

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Двухдиапазонный гигабитный роутер

80 р.

Двухдиапазонный гигабитный роутер

Минск, Ленинский

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Роутер TP- LINK TL-WR841HP с дополн. антенной

40 р.

Роутер TP- LINK TL-WR841HP с дополн. антенной

Минск, Фрунзенский

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Роутер DLINK 620

30 р.

Роутер DLINK 620

Могилев

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WiFi роутер TP-link Archer C20

90 р.

WiFi роутер TP-link Archer C20

Минск, Московский

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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6 V2

80 р.

Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6 V2

Минск, Октябрьский

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Маршрутизатор беспроводной

10 р.

Маршрутизатор беспроводной

Гродно

Коммутатор PoE 8 пое + 2 LAN / роутер свич switch (802.3 af/at)

100 р.

Коммутатор PoE 8 пое + 2 LAN / роутер свич switch (802.3 af/at)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Коммутатор PoE 4 пое + 2 LAN / роутер свич switch (802.3 af/at)

60 р.

Коммутатор PoE 4 пое + 2 LAN / роутер свич switch (802.3 af/at)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Точка доступа D-Link

30 р.

Точка доступа D-Link

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Mikrotik, Ubiquiti, Zyxel сетевое оборудов.

Договорная

Mikrotik, Ubiquiti, Zyxel сетевое оборудов.

Брестская, Барановичи

Роутер Archer C20 ver.4.1 5Ghz

65 р.

Роутер Archer C20 ver.4.1 5Ghz

Брест

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Wi-Fi роутер Zyxel Keenetic 4G III

70 р.

Wi-Fi роутер Zyxel Keenetic 4G III

Минск, Фрунзенский

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Беспроводной маршрутизатор TP-Link Archer A5

Онлайн-заказ

110.84 р.

Беспроводной маршрутизатор TP-Link Archer A5

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80

Онлайн-заказ

176 р.

Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводной маршрутизатор Mercusys MW325R v2

Онлайн-заказ

49.72 р.

Беспроводной маршрутизатор Mercusys MW325R v2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводной маршрутизатор TP-Link M7200

Онлайн-заказ

171 р.

Беспроводной маршрутизатор TP-Link M7200

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (2 шт.)

Онлайн-заказ

438.12 р.

Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (2 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Точка доступа TP-Link TL-WA850RE

Онлайн-заказ

71.88 р.

Точка доступа TP-Link TL-WA850RE

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
4 g Wi-Fi роутер с сим

180 р.

4 g Wi-Fi роутер с сим

Гомель

Доставка
Wi-Fi роутер Mikrotik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT

Онлайн-заказ

594.36 р.

Wi-Fi роутер Mikrotik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wi-Fi роутер Keenetic Peak KN-2710

Онлайн-заказ

580.60 р.

Wi-Fi роутер Keenetic Peak KN-2710

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
4G Wi-Fi роутер Keenetic Hero 4G+ KN-2311

Онлайн-заказ

439.74 р.

4G Wi-Fi роутер Keenetic Hero 4G+ KN-2311

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wi-Fi роутер Keenetic Giga KN-1011

Онлайн-заказ

421.08 р.

Wi-Fi роутер Keenetic Giga KN-1011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вай-фай (Wi-fi) роутер. Точка доступа.

12 р.

Вай-фай (Wi-fi) роутер. Точка доступа.

Брест

Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX10

Онлайн-заказ

276.73 р.

Wi-Fi роутер TP-Link Archer AX10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wi-Fi роутер Keenetic Hopper KN-3810

Онлайн-заказ

286.05 р.

Wi-Fi роутер Keenetic Hopper KN-3810

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wi-Fi роутер Keenetic Orbiter Pro KN-2810

Онлайн-заказ

251 р.

Wi-Fi роутер Keenetic Orbiter Pro KN-2810

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Маршрутизатор TP-LINK TL-R470T Plus

Онлайн-заказ

127.75 р.

Маршрутизатор TP-LINK TL-R470T Plus

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wi-Fi роутер TP-Link Archer A64

Онлайн-заказ

172.50 р.

Wi-Fi роутер TP-Link Archer A64

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wi-Fi роутер Mercusys MR50G

Онлайн-заказ

141.84 р.

Wi-Fi роутер Mercusys MR50G

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR840N

Онлайн-заказ

62.44 р.

Беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR840N

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro KN-3510

Онлайн-заказ

329.95 р.

Wi-Fi роутер Keenetic Voyager Pro KN-3510

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Wi-Fi Router AIoT AX6000 (китайская версия)

Онлайн-заказ

289.70 р.

Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Wi-Fi Router AIoT AX6000 (китайская версия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter KN-3710

Онлайн-заказ

312.04 р.

Wi-Fi роутер Keenetic Sprinter KN-3710

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR840N

25 р.

Беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-WR840N

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

Коммутатор PoE 8 пое + 2 LAN / роутер свич switch (802.3 af/at)

100 р.

Коммутатор PoE 8 пое + 2 LAN / роутер свич switch (802.3 af/at)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Коммутатор PoE 4 пое + 2 LAN / роутер свич switch (802.3 af/at)

60 р.

Коммутатор PoE 4 пое + 2 LAN / роутер свич switch (802.3 af/at)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Точка доступа D-Link

30 р.

Точка доступа D-Link

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Беспроводной маршрутизатор TP-Link Archer A5

Онлайн-заказ

110.84 р.

Беспроводной маршрутизатор TP-Link Archer A5

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80

Онлайн-заказ

176 р.

Wi-Fi роутер TP-Link Archer C80

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводной маршрутизатор Mercusys MW325R v2

Онлайн-заказ

49.72 р.

Беспроводной маршрутизатор Mercusys MW325R v2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводной маршрутизатор TP-Link M7200

Онлайн-заказ

171 р.

Беспроводной маршрутизатор TP-Link M7200

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (2 шт.)

Онлайн-заказ

438.12 р.

Wi-Fi система TP-Link Deco M5 (2 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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