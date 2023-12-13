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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Кусачки, плоскогубцы, пассатижи в Беларуси

Кусачки

11 р.

Кусачки

Брестская, Барановичи

KNIPEX Новые плоскогубцы для электроники 35 32 115

85 р.

KNIPEX Новые плоскогубцы для электроники 35 32 115

Минск, Заводской

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Плоскогубцы 300мм (12'') переставные с кнопкой TOPTUL

Онлайн-заказ

105.45 р.

Плоскогубцы 300мм (12'') переставные с кнопкой TOPTUL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кабелерезы Knipex 95 36 250

400 р.

Кабелерезы Knipex 95 36 250

Минск, Заводской

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Набор пассатижей Toptul DFAE1211 1 предмет

Онлайн-заказ

58.50 р.

Набор пассатижей Toptul DFAE1211 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор пассатижей Toptul DBBB2208 1 предмет

Онлайн-заказ

55.80 р.

Набор пассатижей Toptul DBBB2208 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор пассатижей Toptul DFAH1211 1 предмет

Онлайн-заказ

52.50 р.

Набор пассатижей Toptul DFAH1211 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Neo Клещи для обжима телефонных наконечнико

100 р.

Neo Клещи для обжима телефонных наконечнико

Минск, Центральный

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Набор пассатижей Toptul DFBB2208 1 предмет

Онлайн-заказ

44.90 р.

Набор пассатижей Toptul DFBB2208 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ножницы по металлу

20 р.

Ножницы по металлу

Брест

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Клещи для снятия изоляции пассатижи

29.99 р.

Клещи для снятия изоляции пассатижи

Витебск

Доставка по Беларуси
Клещи фиксирующие

17 р.

Клещи фиксирующие

Брестская, Барановичи

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Ключ переставной Knipex

190 р.

Ключ переставной Knipex

Минск, Фрунзенский

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Кусачки

15 р.

Кусачки

Гродно

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Зажимные плоскогубцы toptul

35 р.

Зажимные плоскогубцы toptul

Минск, Первомайский

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Кабелерез knipex

210 р.

Кабелерез knipex

Минск, Первомайский

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Зажим стальной с фиксацией

20 р.

Зажим стальной с фиксацией

Минск, Партизанский

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Обжимка

60 р.

Обжимка

Гомель

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Пассатижи плоскогубцы длинногубцы кусачки клещи

10 р.

Пассатижи плоскогубцы длинногубцы кусачки клещи

Минск, Центральный

Пластмассовые рукоятки.

3 р.

Пластмассовые рукоятки.

Витебск

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Плоскогубцы (Пассатижи)Brigadier, бокорезы SANTOOL

15 р.

Плоскогубцы (Пассатижи)Brigadier, бокорезы SANTOOL

Витебская, Орша

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Набор из плоскогубцев и кусачиков Tactix 3шт, арт.204007

85 р.

Набор из плоскогубцев и кусачиков Tactix 3шт, арт.204007

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Строительный инструмент СССР

5 р.

Строительный инструмент СССР

Витебская, Полоцк

Ключ газовый

20 р.

Ключ газовый

Гомель

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Кусачки торцевые и клещи-кусачки торцевые

9 р.

Кусачки торцевые и клещи-кусачки торцевые

Минск, Первомайский

Болторез Proline

80 р.

Болторез Proline

Брест

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Набор из диэлектрических плоскогубцев и кусачиков Tactix, 3шт, арт.201083

115 р.

Набор из диэлектрических плоскогубцев и кусачиков Tactix, 3шт, арт.201083

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Инструмент для электрика (2 в 1)

60 р.

Инструмент для электрика (2 в 1)

Брестская, Барановичи

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Монтажный инструмент: кабелерез Aura ZWT-4000

20 р.

Монтажный инструмент: кабелерез Aura ZWT-4000

Гомель

Плоскогубцы 160мм комбинированные ВОЛАТ (23010-16)

9 р.

Плоскогубцы 160мм комбинированные ВОЛАТ (23010-16)

Минск, Заводской

Плоскогубцы

10 р.

Плоскогубцы

Гродно

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KNIPEX

350 р.

KNIPEX

Могилев

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Клещи-гвоздодеры

15 р.

Клещи-гвоздодеры

Витебск

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Длинногубцы пассатижи плоскогубцы утконосы новые

10 р.

Длинногубцы пассатижи плоскогубцы утконосы новые

Минск, Центральный

Бокорезы (кусачки) IRWIN

80 р.

Бокорезы (кусачки) IRWIN

Гомель

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Инструмент для установки люверсов 2 в 1

60 р.

Инструмент для установки люверсов 2 в 1

Брестская, Барановичи

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Бокорезы

10 р.

Бокорезы

Минск, Заводской

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Кабелерез

120 р.

Кабелерез

Брест

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Пассатижи и механизм

Договорная

Пассатижи и механизм

Брест

Кусачки для плитки BIHUI, арт. TNC10

49 р.

Кусачки для плитки BIHUI, арт. TNC10

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Пассатижи

7 р.

Пассатижи

Брестская, Барановичи

Плоскогубцы, кусачки, пассатижи

6 р.

Плоскогубцы, кусачки, пассатижи

Брест

Набор из плоскогубцев и кусачиков Tactix 4шт, арт.204009

100 р.

Набор из плоскогубцев и кусачиков Tactix 4шт, арт.204009

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Плоскогубцы 300мм (12'') переставные с кнопкой TOPTUL

Онлайн-заказ

105.45 р.

Плоскогубцы 300мм (12'') переставные с кнопкой TOPTUL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор пассатижей Toptul DFAE1211 1 предмет

Онлайн-заказ

58.50 р.

Набор пассатижей Toptul DFAE1211 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор пассатижей Toptul DBBB2208 1 предмет

Онлайн-заказ

55.80 р.

Набор пассатижей Toptul DBBB2208 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор пассатижей Toptul DFAH1211 1 предмет

Онлайн-заказ

52.50 р.

Набор пассатижей Toptul DFAH1211 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор пассатижей Toptul DFBB2208 1 предмет

Онлайн-заказ

44.90 р.

Набор пассатижей Toptul DFBB2208 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клещи для снятия изоляции пассатижи

29.99 р.

Клещи для снятия изоляции пассатижи

Витебск

Доставка по Беларуси
Кримпер Toptul DIBB1009

Онлайн-заказ

52 р.

Кримпер Toptul DIBB1009

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плоскогубцы 300мм (12'') переставные с кнопкой TOPTUL

Онлайн-заказ

141.50 р.
134.42 р.-5%

Плоскогубцы 300мм (12'') переставные с кнопкой TOPTUL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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