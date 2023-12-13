Товары от Куфар Маркета
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Кусачки, плоскогубцы, пассатижи в Беларуси
11 р.
Кусачки
Брестская, Барановичи
85 р.
KNIPEX Новые плоскогубцы для электроники 35 32 115
Минск, Заводской
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105.45 р.
Плоскогубцы 300мм (12'') переставные с кнопкой TOPTUL
Минск, Центральный
400 р.
Кабелерезы Knipex 95 36 250
Минск, Заводской
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58.50 р.
Набор пассатижей Toptul DFAE1211 1 предмет
Минск, Центральный
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55.80 р.
Набор пассатижей Toptul DBBB2208 1 предмет
Минск, Центральный
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52.50 р.
Набор пассатижей Toptul DFAH1211 1 предмет
Минск, Центральный
100 р.
Neo Клещи для обжима телефонных наконечнико
Минск, Центральный
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44.90 р.
Набор пассатижей Toptul DFBB2208 1 предмет
Минск, Центральный
20 р.
Ножницы по металлу
Брест
29.99 р.
Клещи для снятия изоляции пассатижи
Витебск
17 р.
Клещи фиксирующие
Брестская, Барановичи
190 р.
Ключ переставной Knipex
Минск, Фрунзенский
15 р.
Кусачки
Гродно
35 р.
Зажимные плоскогубцы toptul
Минск, Первомайский
210 р.
Кабелерез knipex
Минск, Первомайский
20 р.
Зажим стальной с фиксацией
Минск, Партизанский
60 р.
Обжимка
Гомель
10 р.
Пассатижи плоскогубцы длинногубцы кусачки клещи
Минск, Центральный
3 р.
Пластмассовые рукоятки.
Витебск
15 р.
Плоскогубцы (Пассатижи)Brigadier, бокорезы SANTOOL
Витебская, Орша
85 р.
Набор из плоскогубцев и кусачиков Tactix 3шт, арт.204007
Минск, Московский
5 р.
Строительный инструмент СССР
Витебская, Полоцк
20 р.
Ключ газовый
Гомель
9 р.
Кусачки торцевые и клещи-кусачки торцевые
Минск, Первомайский
80 р.
Болторез Proline
Брест
115 р.
Набор из диэлектрических плоскогубцев и кусачиков Tactix, 3шт, арт.201083
Минск, Московский
60 р.
Инструмент для электрика (2 в 1)
Брестская, Барановичи
20 р.
Монтажный инструмент: кабелерез Aura ZWT-4000
Гомель
9 р.
Плоскогубцы 160мм комбинированные ВОЛАТ (23010-16)
Минск, Заводской
10 р.
Плоскогубцы
Гродно
350 р.
KNIPEX
Могилев
15 р.
Клещи-гвоздодеры
Витебск
10 р.
Длинногубцы пассатижи плоскогубцы утконосы новые
Минск, Центральный
80 р.
Бокорезы (кусачки) IRWIN
Гомель
60 р.
Инструмент для установки люверсов 2 в 1
Брестская, Барановичи
10 р.
Бокорезы
Минск, Заводской
120 р.
Кабелерез
Брест
Договорная
Пассатижи и механизм
Брест
49 р.
Кусачки для плитки BIHUI, арт. TNC10
Минск, Московский
7 р.
Пассатижи
Брестская, Барановичи
6 р.
Плоскогубцы, кусачки, пассатижи
Брест
100 р.
Набор из плоскогубцев и кусачиков Tactix 4шт, арт.204009
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
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105.45 р.
Плоскогубцы 300мм (12'') переставные с кнопкой TOPTUL
Минск, Центральный
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58.50 р.
Набор пассатижей Toptul DFAE1211 1 предмет
Минск, Центральный
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55.80 р.
Набор пассатижей Toptul DBBB2208 1 предмет
Минск, Центральный
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52.50 р.
Набор пассатижей Toptul DFAH1211 1 предмет
Минск, Центральный
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44.90 р.
Набор пассатижей Toptul DFBB2208 1 предмет
Минск, Центральный
29.99 р.
Клещи для снятия изоляции пассатижи
Витебск
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52 р.
Кримпер Toptul DIBB1009
Минск, Центральный
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Плоскогубцы 300мм (12'') переставные с кнопкой TOPTUL
Минск, Центральный