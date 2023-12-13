Товары от Куфар Маркета
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Крючки, держатели в Беларуси
3 р.
Клипсы для гирлянд/Держатели для гирлянд/Крепления для гирлянд/Крючки для гирлянд
Минск, Советский
22 р.
новый кронштейн, крючок
Минск, Октябрьский
8 р.
Держатель для гирлянд
Гродненская, Лида
5 р.
Кольца для шторки в ванную ( 12 шт. )
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
КРЮЧОК ДЛЯ ВАННОЙ/КУХНИ НОВЫЙ САМОКЛЕЯЩ БЕСПЛАТНО
Минск, Фрунзенский
Договорная
Держатель для полотенец, для туалетной бумаги
Минск, Советский
15 р.
Лоток подвесной на кронштейн в кухню для специй.
Витебская, Новополоцк
15 р.
Крючки
Минская, Молодечно
5 р.
Магнит бытовой 85-35-15 мм +375255028754
Минск, Советский
15 р.
Вешалка для полотенца, кольцо (винтаж СССР)
Гомель
10 р.
Крючок для одежды Винтажный Уникальный Топовый
Минск, Фрунзенский
10 р.
Органайзер для сумок
Минск, Заводской
20 р.
Вешалка «Сова» для украшений
Минск, Советский
2 р.
Крючки новые из металла коричневого цвета.
Витебск
10 р.
Железная фурнитура
Витебск
5 р.
Держатель для туалетной бумаги
Гомельская, Светлогорск
5 р.
Полочки хромированные
Минск, Ленинский
25 р.
Держатель для полотенец новый
Гомель
10 р.
Ухват для чугуна
Брестская, Береза
2.50 р.
Магниты неодимовые
Минск, Первомайский
2 р.
Неодимовый магнит
Минск, Первомайский
10 р.
Держатель
Минск, Октябрьский
1 р.
Упор дверной напольный
Минск, Ленинский
15 р.
Ручка для ванной или туалета
Брест
9 р.
Держатель для туалетной бумаги и полотенца
Витебск
1 р.
карабины для поясов и т.д по одному рублю
Могилев
3 р.
На релинг подвеска подставка
Минск, Заводской
2.50 р.
Держатель для гирлянды
Гомель
10 р.
Прищепки металлические
Могилевская, Бобруйск
65 р.
Держатель для туалетной бумаги или полотенец
Минская, Борисов
4 р.
Держатель для туалетной бумаги
Минская, Борисов
7 р.
Подвесная сушилка на батарею
Витебск
15 р.
Новые детские вешалки
Брест
Договорная
вешалка для полотенец Nr Art 71650 ,пр-во Польша
Гомель
5 р.
Держатель для кухни
Витебская, Новополоцк
88 р.
Латунная вешалка 12х24см., Германия
Минск, Фрунзенский
2.50 р.
Крючок для сушилки, батареи
Минск, Фрунзенский
15 р.
Вешалка для мелких изделий.
Брест
Договорная
Держатели для туалетной бумаги
Могилевская, Белыничи
15 р.
держатель для фена
Гродно
350 р.
Вешало под туши
Минск, Центральный
10 р.
Полка для ванной комнаты
Витебск
10 р.
Кронштейн бытовой
Гомель