Товары от Куфар Маркета
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Кровля и доборные элементы в Беларуси
159.99 р.
Мембрана Стротекс Байсик 115г/м2 75м2/рул. Польша
Минск, Московский
139.99 р.
Пленка пароизоляционная Strotex AL 90 (Польша)
Минск, Московский
124.99 р.
Гидроизоляционная пленка Strotex PP110 (Польша)
Минск, Московский
Договорная
металлочерепица Большой выбор
Гродно
Договорная
Элементы для кровли,для фасада ,отливы
Гродно
17.30 р.
Шифер волновой 5.8мм.
Гомель
8 р.
Аэратор
Минская, Дзержинск
24.70 р.
Металлочерепица для крыш Супермонтеррей, т.0,5 мм
Гомель
5 р.
Гибка элементов кровли из жести
Брест
Договорная
Водосточная система
Брест
130 р.
Рулон утеплителя в рулоне 1м на 15м
Витебск
Договорная
шифер
Гомель
150 р.
Зонт дымохода
Брест
22.40 р.
Металлочерепица 0,45мм глянец
Гомель
159.99 р.
Мембрана Стротекс Байсик 115г/м2 75м2/рул. Польша
Минск, Московский
149.99 р.
Пароизоляционную пленку ML 90 AL (с алюминиевым слоем)
Минск, Московский
189.99 р.
Гидроизоляционная мембрана Marma Dachowa NG 115
Минск, Московский
139.99 р.
Пленка пароизоляционная Strotex AL 90 (Польша)
Минск, Московский
124.99 р.
Плёнка пароизоляционная STROTEX 110 PI (Польша)
Минск, Московский
124.99 р.
Гидроизоляционная пленка Strotex PP110 (Польша)
Минск, Московский
239.99 р.
Мембрана гидроизоляционная MARMA DACHVENT 140 NG
Минск, Московский
Договорная
Рулонная кровельная гидроизоляция Изолюкс - РАСПРОДАЖА
Минск, Московский
Договорная
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА (кровля) - РАСПРОДАЖА остатков
Минск, Московский
27 р.
Металлочерепица Андалузия ''STOP сквозным отверстиям''
Брестская, Пинск
Договорная
Колпак на трубу дымохода
Гомель
22 р.
Кровельный лист Ондулин
Могилев
88 р.
Снегозадержатели трубчатые
Гомель
10.50 р.
Конек оцинкованный 200х200
Гомель
Договорная
Лобовая планка
Гомель
14 р.
Торцевая (ветровая) планка. В наличии.
Гомель
71 р.
Плёнка Geobond Lite 70м2, гидро-пароизоляция.
Гомель
32 р.
Лента вентиляционная под конек 240мм
Гомель
71 р.
Гибкая труба для вентвыхода
Гомель
26 р.
Металлочерепица с толщиной 0,57
Брестская, Пинск
22.90 р.
Металлочерепица 0.45мм
Минская, Борисов
19.19 р.
Металлочерепица 0.4мм
Минская, Борисов
20.20 р.
Профнастил. Металлочерипица. 0.45толщины 20р.20коп на
Витебская, Орша
20 р.
Металлочерепица честная цена и честная толщина в РБ. Находимся в Орше
Витебск
13 р.
Снегозадержатель 13р 1штука 2м
Витебская, Орша
12.50 р.
Доборные элементы.25р кв.м :Конек ветровая итд
Витебская, Орша
16 р.
Доборные элементы из листового металла. Цвета Rall.Профнастил Конёк цинк 16руб 1шт 2м
Витебская, Орша
20 р.
Металлочерепица/Профнастил честная цена.честная толщина 0.45 0.5 не какого 0.4.
Витебская, Орша
25 р.
Доборные элементы из жести Ral 0.45..25р кв.м
Витебская, Орша
25 р.
Доборные элементы по вашим размерам 25р кв.м
Витебск
25 р.
Доборные элементы:самые низкие цены в РБизготовление в день заказа .
Могилевская, Горки
88.54 р.
Снегозадержатель трубчатый (дл.3,0м) ROOFRetail
Могилев
Товары с доставкой от магазинов
Договорная
Рулонная кровельная гидроизоляция Изолюкс - РАСПРОДАЖА
Минск, Московский
Договорная
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА (кровля) - РАСПРОДАЖА остатков
Минск, Московский
23.30 р.
Лист кровельный ONDULINE smart 1,95х0,95 (коричневый, красный, зеленый, серый)
Минск, Октябрьский
15 р.
Водосток
Брест
165 р.
Кровельная мембрана Strotex Basic (Польша)
Брест
22 р.
Конек бесцветный 200*200*2000
Могилевская, Кричев
18.12 р.
Шифер плоский (толщина листа 6 мм)
Могилевская, Кричев
15.96 р.
Шифер восьмиволновой (толщина листа 5,0 мм)
Могилевская, Кричев