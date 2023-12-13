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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Кровля и доборные элементы в Беларуси

Мембрана Стротекс Байсик 115г/м2 75м2/рул. Польша
vip

159.99 р.

Мембрана Стротекс Байсик 115г/м2 75м2/рул. Польша

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Пленка пароизоляционная Strotex AL 90 (Польша)
vip

139.99 р.

Пленка пароизоляционная Strotex AL 90 (Польша)

Минск, Московский

Рассрочка
Гидроизоляционная пленка Strotex PP110 (Польша)
vip

124.99 р.

Гидроизоляционная пленка Strotex PP110 (Польша)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
металлочерепица Большой выбор

Договорная

металлочерепица Большой выбор

Гродно

Доставка
Рассрочка
Элементы для кровли,для фасада ,отливы

Договорная

Элементы для кровли,для фасада ,отливы

Гродно

Шифер волновой 5.8мм.

17.30 р.

Шифер волновой 5.8мм.

Гомель

Доставка
Аэратор

8 р.

Аэратор

Минская, Дзержинск

Металлочерепица для крыш Супермонтеррей, т.0,5 мм

24.70 р.

Металлочерепица для крыш Супермонтеррей, т.0,5 мм

Гомель

Доставка
Гибка элементов кровли из жести

5 р.

Гибка элементов кровли из жести

Брест

Водосточная система

Договорная

Водосточная система

Брест

Рулон утеплителя в рулоне 1м на 15м

130 р.

Рулон утеплителя в рулоне 1м на 15м

Витебск

шифер

Договорная

шифер

Гомель

Доставка
Зонт дымохода

150 р.

Зонт дымохода

Брест

Металлочерепица 0,45мм глянец

22.40 р.

Металлочерепица 0,45мм глянец

Гомель

Мембрана Стротекс Байсик 115г/м2 75м2/рул. Польша
vip

159.99 р.

Мембрана Стротекс Байсик 115г/м2 75м2/рул. Польша

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Пароизоляционную пленку ML 90 AL (с алюминиевым слоем)
vip

149.99 р.

Пароизоляционную пленку ML 90 AL (с алюминиевым слоем)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Гидроизоляционная мембрана Marma Dachowa NG 115
vip

189.99 р.

Гидроизоляционная мембрана Marma Dachowa NG 115

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Пленка пароизоляционная Strotex AL 90 (Польша)
vip

139.99 р.

Пленка пароизоляционная Strotex AL 90 (Польша)

Минск, Московский

Рассрочка
Плёнка пароизоляционная STROTEX 110 PI (Польша)
vip

124.99 р.

Плёнка пароизоляционная STROTEX 110 PI (Польша)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Гидроизоляционная пленка Strotex PP110 (Польша)
vip

124.99 р.

Гидроизоляционная пленка Strotex PP110 (Польша)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Мембрана гидроизоляционная MARMA DACHVENT 140 NG
vip

239.99 р.

Мембрана гидроизоляционная MARMA DACHVENT 140 NG

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Рулонная кровельная гидроизоляция Изолюкс - РАСПРОДАЖА

Договорная

Рулонная кровельная гидроизоляция Изолюкс - РАСПРОДАЖА

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА (кровля) - РАСПРОДАЖА остатков

Договорная

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА (кровля) - РАСПРОДАЖА остатков

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Металлочерепица Андалузия ''STOP сквозным отверстиям''

27 р.

Металлочерепица Андалузия ''STOP сквозным отверстиям''

Брестская, Пинск

Колпак на трубу дымохода

Договорная

Колпак на трубу дымохода

Гомель

Кровельный лист Ондулин

22 р.

Кровельный лист Ондулин

Могилев

Доставка
Снегозадержатели трубчатые

88 р.

Снегозадержатели трубчатые

Гомель

Конек оцинкованный 200х200

10.50 р.

Конек оцинкованный 200х200

Гомель

Лобовая планка

Договорная

Лобовая планка

Гомель

Торцевая (ветровая) планка. В наличии.

14 р.

Торцевая (ветровая) планка. В наличии.

Гомель

Плёнка Geobond Lite 70м2, гидро-пароизоляция.

71 р.

Плёнка Geobond Lite 70м2, гидро-пароизоляция.

Гомель

Лента вентиляционная под конек 240мм

32 р.

Лента вентиляционная под конек 240мм

Гомель

Гибкая труба для вентвыхода

71 р.

Гибкая труба для вентвыхода

Гомель

Металлочерепица с толщиной 0,57

26 р.

Металлочерепица с толщиной 0,57

Брестская, Пинск

Металлочерепица 0.45мм

22.90 р.

Металлочерепица 0.45мм

Минская, Борисов

Доставка
Металлочерепица 0.4мм

19.19 р.

Металлочерепица 0.4мм

Минская, Борисов

Доставка
Профнастил. Металлочерипица. 0.45толщины 20р.20коп на

20.20 р.

Профнастил. Металлочерипица. 0.45толщины 20р.20коп на

Витебская, Орша

Металлочерепица честная цена и честная толщина в РБ. Находимся в Орше

20 р.

Металлочерепица честная цена и честная толщина в РБ. Находимся в Орше

Витебск

Снегозадержатель 13р 1штука 2м

13 р.

Снегозадержатель 13р 1штука 2м

Витебская, Орша

Доборные элементы.25р кв.м :Конек ветровая итд

12.50 р.

Доборные элементы.25р кв.м :Конек ветровая итд

Витебская, Орша

Доборные элементы из листового металла. Цвета Rall.Профнастил Конёк цинк 16руб 1шт 2м

16 р.

Доборные элементы из листового металла. Цвета Rall.Профнастил Конёк цинк 16руб 1шт 2м

Витебская, Орша

Металлочерепица/Профнастил честная цена.честная толщина 0.45 0.5 не какого 0.4.

20 р.

Металлочерепица/Профнастил честная цена.честная толщина 0.45 0.5 не какого 0.4.

Витебская, Орша

Доборные элементы из жести Ral 0.45..25р кв.м

25 р.

Доборные элементы из жести Ral 0.45..25р кв.м

Витебская, Орша

Рассрочка
Доборные элементы по вашим размерам 25р кв.м

25 р.

Доборные элементы по вашим размерам 25р кв.м

Витебск

Доборные элементы:самые низкие цены в РБизготовление в день заказа .

25 р.

Доборные элементы:самые низкие цены в РБизготовление в день заказа .

Могилевская, Горки

Снегозадержатель трубчатый (дл.3,0м) ROOFRetail

88.54 р.

Снегозадержатель трубчатый (дл.3,0м) ROOFRetail

Могилев

Товары с доставкой от магазинов

Рулонная кровельная гидроизоляция Изолюкс - РАСПРОДАЖА

Договорная

Рулонная кровельная гидроизоляция Изолюкс - РАСПРОДАЖА

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА (кровля) - РАСПРОДАЖА остатков

Договорная

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА (кровля) - РАСПРОДАЖА остатков

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Лист кровельный ONDULINE smart 1,95х0,95 (коричневый, красный, зеленый, серый)

23.30 р.

Лист кровельный ONDULINE smart 1,95х0,95 (коричневый, красный, зеленый, серый)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Водосток

15 р.

Водосток

Брест

Доставка по Беларуси
Кровельная мембрана Strotex Basic (Польша)

165 р.

Кровельная мембрана Strotex Basic (Польша)

Брест

Доставка по Беларуси
Конек бесцветный 200*200*2000

22 р.

Конек бесцветный 200*200*2000

Могилевская, Кричев

Доставка по Беларуси
Шифер плоский (толщина листа 6 мм)

18.12 р.

Шифер плоский (толщина листа 6 мм)

Могилевская, Кричев

Доставка по Беларуси
Шифер восьмиволновой (толщина листа 5,0 мм)

15.96 р.

Шифер восьмиволновой (толщина листа 5,0 мм)

Могилевская, Кричев

Доставка по Беларуси
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