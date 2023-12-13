Товары от Куфар Маркета
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Крепежные изделия и метизы в Беларуси
10 р.
Гвозди латунные СССР. ЦЕНА ЗА 100 гр.
Гомельская, Лоев
0.20 р.
Болт м12×25
Минская, Дзержинск
40 р.
Анкер
Брестская, Барановичи
10 р.
Саморезы 3,5*51 в дерево
Минск, Фрунзенский
8 р.
Винт 3,5х9,5 (900 штук)
Минск, Фрунзенский
15 р.
Винты 6х90 хромированые.
Брестская, Барановичи
6 р.
Клипса для плинтуса эль-порта 104-0035
Минская, Руденск
Договорная
Болты м16 длина 15см резьба 4 см и шайбы
Брестская, Пинск
0.30 р.
Крепёж,метизы,дюбель,крючек,бабочка.
Брест
1 р.
анкер с болтом М12х20х110 мм 20 шт.
Гомель
Онлайн-заказ
69.06 р.
Скобы Fubag 140133
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
39.54 р.
Скобы Fubag 140131
Минск, Центральный
10 р.
Болт м16, гайка м16, м20, м24
Могилев
Договорная
Гвозди
Гомельская, Жлобин
0.35 р.
Уголок крепёжный усиленный
Минск, Центральный
3.60 р.
Гвозди строительные
Витебская, Орша
8 р.
Саморезы
Брестская, Пинск
18 р.
Саморезы
Могилевская, Чаусы
12 р.
Дюбель-гвоздь
Брест
1 р.
Угол деревянный
Могилев
15 р.
Шуруп конструкционный(TORX)
Минск, Центральный
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0.20 р.
Шуруп по бетону 7.5х52 мм желтый цинк, T30 (100 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC1-99095-100
Могилевская, Бобруйск
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0.20 р.
Гайка М12 со стопорным кольцом, цинк, DIN 985 (100 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC1-50740-100
Могилевская, Бобруйск
4 р.
гвозди 2 *40
Минск, Заводской
80 р.
Барабанные гвозди в катушках 2,5х40 мм ершенные
Минск, Ленинский
0.21 р.
Дюбель для теплоизоляции
Брестская, Барановичи
0.10 р.
Заклёпки 4,8 х 16 и 4,8 х 12
Могилев
50 р.
распорные болты
Гродненская, Лида
Договорная
Саморез для сэнвич панели
Минск, Первомайский
50 р.
Скоба строительная
Брестская, Пинск
Договорная
Скобы для степлера пистолет13.06х17мм
Брестская, Береза
15 р.
Заклёпки вытяжные. 500шт. Нержавеющая сталь
Брестская, Пинск
5 р.
Заклепки и гвозди
Витебск
Договорная
Заклёпки, шурупы и шпильки СССР
Минск, Первомайский
9.99 р.
Дюбель гвозди, саморезы, скобы
Гродно
5 р.
Дюбель - гвоздь 6*40мм,шуруп универсальный 3*25мм
Гомель
20 р.
Саморезы 3,0×30 (1000 штук),-европочта Белпочта
Минск, Ленинский
Договорная
Шуруп шпилька сантехническая
Минск, Заводской
Договорная
Винт самонарезной
Минск, Заводской
Договорная
Саморезы
Минск, Заводской
1.46 р.
Саморезы и дюбеля по 100 шт.
Минск, Первомайский
0.25 р.
Винты, дюбеля, болты, гвозди, гайки, биты
Минск, Первомайский
Договорная
Гвозди кровельные
Брестская, Барановичи
3 р.
Гвозди 125 мм
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
69.06 р.
Скобы Fubag 140133
Минск, Центральный
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39.54 р.
Скобы Fubag 140131
Минск, Центральный
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0.20 р.
Шуруп по бетону 7.5х52 мм желтый цинк, T30 (100 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC1-99095-100
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
0.20 р.
Гайка М12 со стопорным кольцом, цинк, DIN 985 (100 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC1-50740-100
Могилевская, Бобруйск
1.46 р.
Саморезы и дюбеля по 100 шт.
Минск, Первомайский
0.25 р.
Винты, дюбеля, болты, гвозди, гайки, биты
Минск, Первомайский
10 р.
Дюбель быстрого монтажа с гвозд. шурупом 8х80
Гомель
0.28 р.
Дюбеля для теплоизоляции
Гомель