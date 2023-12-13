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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Крепежные изделия и метизы в Беларуси

Гвозди латунные СССР. ЦЕНА ЗА 100 гр.
vip

10 р.

Гвозди латунные СССР. ЦЕНА ЗА 100 гр.

Гомельская, Лоев

Болт м12×25

0.20 р.

Болт м12×25

Минская, Дзержинск

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Анкер

40 р.

Анкер

Брестская, Барановичи

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Саморезы 3,5*51 в дерево

10 р.

Саморезы 3,5*51 в дерево

Минск, Фрунзенский

Винт 3,5х9,5 (900 штук)

8 р.

Винт 3,5х9,5 (900 штук)

Минск, Фрунзенский

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Винты 6х90 хромированые.

15 р.

Винты 6х90 хромированые.

Брестская, Барановичи

Клипса для плинтуса эль-порта 104-0035

6 р.

Клипса для плинтуса эль-порта 104-0035

Минская, Руденск

Болты м16 длина 15см резьба 4 см и шайбы

Договорная

Болты м16 длина 15см резьба 4 см и шайбы

Брестская, Пинск

Крепёж,метизы,дюбель,крючек,бабочка.

0.30 р.

Крепёж,метизы,дюбель,крючек,бабочка.

Брест

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анкер с болтом М12х20х110 мм 20 шт.

1 р.

анкер с болтом М12х20х110 мм 20 шт.

Гомель

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Скобы Fubag 140133

Онлайн-заказ

69.06 р.

Скобы Fubag 140133

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Скобы Fubag 140131

Онлайн-заказ

39.54 р.

Скобы Fubag 140131

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Болт м16, гайка м16, м20, м24

10 р.

Болт м16, гайка м16, м20, м24

Могилев

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Гвозди

Договорная

Гвозди

Гомельская, Жлобин

Уголок крепёжный усиленный

0.35 р.

Уголок крепёжный усиленный

Минск, Центральный

Доставка
Гвозди строительные

3.60 р.

Гвозди строительные

Витебская, Орша

8 р.

Саморезы

Брестская, Пинск

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Саморезы

18 р.

Саморезы

Могилевская, Чаусы

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Дюбель-гвоздь

12 р.

Дюбель-гвоздь

Брест

Угол деревянный

1 р.

Угол деревянный

Могилев

Шуруп конструкционный(TORX)

15 р.

Шуруп конструкционный(TORX)

Минск, Центральный

Доставка
Шуруп по бетону 7.5х52 мм желтый цинк, T30 (100 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC1-99095-100

Онлайн-заказ

0.20 р.

Шуруп по бетону 7.5х52 мм желтый цинк, T30 (100 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC1-99095-100

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гайка М12 со стопорным кольцом, цинк, DIN 985 (100 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC1-50740-100

Онлайн-заказ

0.20 р.

Гайка М12 со стопорным кольцом, цинк, DIN 985 (100 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC1-50740-100

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
гвозди 2 *40

4 р.

гвозди 2 *40

Минск, Заводской

Барабанные гвозди в катушках 2,5х40 мм ершенные

80 р.

Барабанные гвозди в катушках 2,5х40 мм ершенные

Минск, Ленинский

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Дюбель для теплоизоляции

0.21 р.

Дюбель для теплоизоляции

Брестская, Барановичи

Заклёпки 4,8 х 16 и 4,8 х 12

0.10 р.

Заклёпки 4,8 х 16 и 4,8 х 12

Могилев

распорные болты

50 р.

распорные болты

Гродненская, Лида

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Саморез для сэнвич панели

Договорная

Саморез для сэнвич панели

Минск, Первомайский

Скоба строительная

50 р.

Скоба строительная

Брестская, Пинск

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Скобы для степлера пистолет13.06х17мм

Договорная

Скобы для степлера пистолет13.06х17мм

Брестская, Береза

Заклёпки вытяжные. 500шт. Нержавеющая сталь

15 р.

Заклёпки вытяжные. 500шт. Нержавеющая сталь

Брестская, Пинск

Заклепки и гвозди

5 р.

Заклепки и гвозди

Витебск

Заклёпки, шурупы и шпильки СССР

Договорная

Заклёпки, шурупы и шпильки СССР

Минск, Первомайский

Дюбель гвозди, саморезы, скобы

9.99 р.

Дюбель гвозди, саморезы, скобы

Гродно

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Дюбель - гвоздь 6*40мм,шуруп универсальный 3*25мм

5 р.

Дюбель - гвоздь 6*40мм,шуруп универсальный 3*25мм

Гомель

Саморезы 3,0×30 (1000 штук),-европочта Белпочта

20 р.

Саморезы 3,0×30 (1000 штук),-европочта Белпочта

Минск, Ленинский

Шуруп шпилька сантехническая

Договорная

Шуруп шпилька сантехническая

Минск, Заводской

Винт самонарезной

Договорная

Винт самонарезной

Минск, Заводской

Саморезы

Договорная

Саморезы

Минск, Заводской

Саморезы и дюбеля по 100 шт.

1.46 р.

Саморезы и дюбеля по 100 шт.

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Винты, дюбеля, болты, гвозди, гайки, биты

0.25 р.

Винты, дюбеля, болты, гвозди, гайки, биты

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Гвозди кровельные

Договорная

Гвозди кровельные

Брестская, Барановичи

Гвозди 125 мм

3 р.

Гвозди 125 мм

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Скобы Fubag 140133

Онлайн-заказ

69.06 р.

Скобы Fubag 140133

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Скобы Fubag 140131

Онлайн-заказ

39.54 р.

Скобы Fubag 140131

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шуруп по бетону 7.5х52 мм желтый цинк, T30 (100 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC1-99095-100

Онлайн-заказ

0.20 р.

Шуруп по бетону 7.5х52 мм желтый цинк, T30 (100 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC1-99095-100

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гайка М12 со стопорным кольцом, цинк, DIN 985 (100 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC1-50740-100

Онлайн-заказ

0.20 р.

Гайка М12 со стопорным кольцом, цинк, DIN 985 (100 шт в карт. уп.) STARFIX, арт.SMC1-50740-100

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Саморезы и дюбеля по 100 шт.

1.46 р.

Саморезы и дюбеля по 100 шт.

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Винты, дюбеля, болты, гвозди, гайки, биты

0.25 р.

Винты, дюбеля, болты, гвозди, гайки, биты

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Дюбель быстрого монтажа с гвозд. шурупом 8х80

10 р.

Дюбель быстрого монтажа с гвозд. шурупом 8х80

Гомель

Доставка по Беларуси
Дюбеля для теплоизоляции

0.28 р.

Дюбеля для теплоизоляции

Гомель

Доставка по Беларуси
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