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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Краны, шланги, лейки в Беларуси

Лейка душевая Rubineta большая 5 режимов

12 р.

Лейка душевая Rubineta большая 5 режимов

Минск, Советский

Запорное устройство указателя уровня 12б 1бк

15 р.

Запорное устройство указателя уровня 12б 1бк

Минск, Московский

Шланг для стир машины

10 р.

Шланг для стир машины

Минск, Фрунзенский

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Верхний душ Oras IL Bagno Alessi One 8592 (НОВЫЙ)

299 р.

Верхний душ Oras IL Bagno Alessi One 8592 (НОВЫЙ)

Минск, Советский

Доставка
Краны новые остались после ремонта 28р восток

28 р.

Краны новые остались после ремонта 28р восток

Брест

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Лейка верхнего душа Frap F28-3

80 р.

Лейка верхнего душа Frap F28-3

Могилев

душ гигиенический для псевдобиде. лейка

25 р.

душ гигиенический для псевдобиде. лейка

Минск, Октябрьский

Шланг сантехничский (4 шт) 30, 50 см

5 р.

Шланг сантехничский (4 шт) 30, 50 см

Гомель

Гибкая подводка шланги для смесителя

7 р.

Гибкая подводка шланги для смесителя

Минск, Московский

Кран для фильтрованной воды

11.90 р.

Кран для фильтрованной воды

Минск, Московский

Шланги

10 р.

Шланги

Могилев

Кран шаровый

40 р.

Кран шаровый

Могилев

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Кран для питьевой воды, новый

14 р.

Кран для питьевой воды, новый

Минск, Первомайский

Краны латунные и другие

5 р.

Краны латунные и другие

Минск, Центральный

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Кран-водонагреватель Atlanta ATH-7426 (белый)

70 р.

Кран-водонагреватель Atlanta ATH-7426 (белый)

Минск, Фрунзенский

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новый кран для питьевой воды

20 р.

новый кран для питьевой воды

Минск, Октябрьский

Шланг для душа

10 р.

Шланг для душа

Брест

Лейка для душа

5 р.

Лейка для душа

Брест

Душевая система

345 р.

Душевая система

Гомель

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Переходник для трубы

Договорная

Переходник для трубы

Минск, Московский

Краны латунные 15,20

8 р.

Краны латунные 15,20

Брест

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Шланг

Бесплатно

Шланг

Минск, Московский

Новая Лейка для душа

5 р.

Новая Лейка для душа

Витебск

Шланг заливной

7 р.

Шланг заливной

Гомельская, Мозырь

Лотом новые клапан выпуска, лейка и держатель душа

10 р.

Лотом новые клапан выпуска, лейка и держатель душа

Витебск

Кран проходной

4 р.

Кран проходной

Минск, Первомайский

Все для сантехника

5 р.

Все для сантехника

Минск, Заводской

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Шланги водопроводные

5 р.

Шланги водопроводные

Минск, Заводской

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Шаровой кран Giacomini

17 р.

Шаровой кран Giacomini

Брест

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Сантехнические детали

5 р.

Сантехнические детали

Минск, Московский

Кран для холодной воды

30 р.

Кран для холодной воды

Могилевская, Бобруйск

Кран для питьевой воды

40 р.

Кран для питьевой воды

Брест

Душевой шланг Grohe Silverflex, дл. 1.5 м 28364000

60 р.

Душевой шланг Grohe Silverflex, дл. 1.5 м 28364000

Минск, Московский

Электрический кран-водонагреватель с дисплеем. Проточный электрический водонагреватель Instant Elect

67 р.

Электрический кран-водонагреватель с дисплеем. Проточный электрический водонагреватель Instant Elect

Витебск

Доставка по Беларуси
Подводки гибкие Минск подвезу/Евро/ Почта

5 р.

Подводки гибкие Минск подвезу/Евро/ Почта

Минск, Советский

Лейка для душа.

Договорная

Лейка для душа.

Минск, Заводской

Кран для фильтра Atol

30 р.

Кран для фильтра Atol

Гродно

Шланги сантехнические 10 рублей за все

10 р.

Шланги сантехнические 10 рублей за все

Минская, Логойск

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Кран для кухни новый

45 р.

Кран для кухни новый

Минск, Советский

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Подводка

10 р.

Подводка

Брест

Душевая лейка Bradex Романтика TD 0159

Онлайн-заказ

37.87 р.

Душевая лейка Bradex Романтика TD 0159

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланги к смесителю

20 р.

Шланги к смесителю

Гродно

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Краны,шланги

5 р.

Краны,шланги

Гродненская, Лида

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Товары с доставкой от магазинов

Электрический кран-водонагреватель с дисплеем. Проточный электрический водонагреватель Instant Elect

67 р.

Электрический кран-водонагреватель с дисплеем. Проточный электрический водонагреватель Instant Elect

Витебск

Доставка по Беларуси
Душевая лейка Bradex Романтика TD 0159

Онлайн-заказ

37.87 р.

Душевая лейка Bradex Романтика TD 0159

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кран инсталляционный с фильтром от накипи 1/2x3/4х3/8 на 1/2 и 3/8

15.60 р.

Кран инсталляционный с фильтром от накипи 1/2x3/4х3/8 на 1/2 и 3/8

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водосберегающая турболейка для душа с вентилятором Turbocharged Shower Head

17 р.

Водосберегающая турболейка для душа с вентилятором Turbocharged Shower Head

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Продаются задвижки ,краны чугунные 200 , 150 ,65.

50 р.

Продаются задвижки ,краны чугунные 200 , 150 ,65.

Витебск

Доставка по Беларуси
Краны шаровые Itap

Договорная

Краны шаровые Itap

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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