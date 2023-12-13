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Телефоны и планшетыКомплектующие для телефонов

Корпусные части для телефона в Беларуси

Корпуса панели Sony Ericsson

10 р.

Корпуса панели Sony Ericsson

Минск, Фрунзенский

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Задняя крышка (заднее стекло) для Samsung

Договорная

Задняя крышка (заднее стекло) для Samsung

Минск, Центральный

Задняя крышка (заднее стекло) для Huawei

Договорная

Задняя крышка (заднее стекло) для Huawei

Минск, Центральный

Задняя крышка (заднее стекло) для Xiaomi

Договорная

Задняя крышка (заднее стекло) для Xiaomi

Минск, Центральный

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone X Xr Xs 10 11 12 13 Pro Max Mini

45 р.

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone X Xr Xs 10 11 12 13 Pro Max Mini

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток HUAWEI HONOR

20 р.

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток HUAWEI HONOR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток Samsung Самсунг

20 р.

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток Samsung Самсунг

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Запчасти к телефону

5 р.

Запчасти к телефону

Минск, Московский

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Задняя крышка Корпус Стекло камеры iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus 10 SE 2020 и другие

20 р.

Задняя крышка Корпус Стекло камеры iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus 10 SE 2020 и другие

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Задняя крышка

15 р.

Задняя крышка

Гродненская, Лида

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Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток XIAOMI POCO

20 р.

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток XIAOMI POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка

150 р.

Poco x3 pro на запчасти хана плате

Могилев

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Корпус iPhone 12 CE Синий

90 р.

Корпус iPhone 12 CE Синий

Минск, Первомайский

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Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone

Договорная

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус для мобильного цена за один

10 р.

Корпус для мобильного цена за один

Минск, Заводской

Корпуса IPhone 7

10 р.

Корпуса IPhone 7

Минск, Советский

Задняя крышка (стекло) iPhone XR

20 р.

Задняя крышка (стекло) iPhone XR

Гомель

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Задняя крышка honor p20

25 р.

Задняя крышка honor p20

Гомель

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Корпуса панели к Nokia

10 р.

Корпуса панели к Nokia

Минск, Фрунзенский

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Запчасти для телефона

100 р.

Запчасти для телефона

Витебская, Бешенковичи

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Корпус iPhone

Договорная

Корпус iPhone

Гомель

Xiaomi Redmi note 7 по запчастям

1 р.

Xiaomi Redmi note 7 по запчастям

Брест

Jiayu G2S задняя крышка батарейного отсека (новая)

5 р.

Jiayu G2S задняя крышка батарейного отсека (новая)

Гомель

Средняя часть и крышка корпуса samsung

45 р.

Средняя часть и крышка корпуса samsung

Гомель

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Lenovo Zuk Z2 плёнка, стекло, рамка

2 р.

Lenovo Zuk Z2 плёнка, стекло, рамка

Минск, Ленинский

Рамка (средняя часть ) Redmi not 8

35 р.

Рамка (средняя часть ) Redmi not 8

Брестская, Пружаны

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Крышка задняя

15 р.

Крышка задняя

Минск, Ленинский

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Для телефона. Sim лоток

6 р.

Для телефона. Sim лоток

Гомель

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Стекло 9D на HONOR 10i, 10 Lite,20e,Huwei P Smart

5 р.

Стекло 9D на HONOR 10i, 10 Lite,20e,Huwei P Smart

Гродно

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Заднее стекло, крышка IPhone 7, 8, X, XS, XS Max, 11, 12, 13 Pro Max версии

100 р.

Заднее стекло, крышка IPhone 7, 8, X, XS, XS Max, 11, 12, 13 Pro Max версии

Минск, Центральный

Доставка
Заднее стекло, крышка IPhone 12 Pro Max, 12 Pro, 12 Mini, 12

150 р.

Заднее стекло, крышка IPhone 12 Pro Max, 12 Pro, 12 Mini, 12

Минск, Центральный

Motorola E398, Е1 - Джойстик колпачок

Договорная

Motorola E398, Е1 - Джойстик колпачок

Могилевская, Чаусы

Nokia N79 оригинальный корпус

Договорная

Nokia N79 оригинальный корпус

Могилевская, Чаусы

Redmi 7a

10 р.

Redmi 7a

Витебск

Nokia 8800 sirocco клавиатура, корпус

Договорная

Nokia 8800 sirocco клавиатура, корпус

Могилевская, Кировск

Слот для сим карты redmi note 8 pro, синий

12 р.

Слот для сим карты redmi note 8 pro, синий

Гомель

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Задняя/боковая панель redmi note 11pro 5g

10 р.

Задняя/боковая панель redmi note 11pro 5g

Гомель

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Samsung a30s задняя крышка, в идеале новая

18 р.

Samsung a30s задняя крышка, в идеале новая

Гомель

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Задняя крышка Samsung a12, треснуто стекло

7 р.

Задняя крышка Samsung a12, треснуто стекло

Гомель

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Бампер

10 р.

Бампер

Могилевская, Бобруйск

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Xiaomi redmi note 8

30 р.

Xiaomi redmi note 8

Минск, Ленинский

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Задняя крышка Iphone 6

20 р.

Задняя крышка Iphone 6

Брестская, Столин

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Iphone-3G-S-Упаковка

10 р.

Iphone-3G-S-Упаковка

Брест

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Товары с доставкой от магазинов

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone X Xr Xs 10 11 12 13 Pro Max Mini

45 р.

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone X Xr Xs 10 11 12 13 Pro Max Mini

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток HUAWEI HONOR

20 р.

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток HUAWEI HONOR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток Samsung Самсунг

20 р.

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток Samsung Самсунг

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Задняя крышка Корпус Стекло камеры iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus 10 SE 2020 и другие

20 р.

Задняя крышка Корпус Стекло камеры iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus 10 SE 2020 и другие

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток XIAOMI POCO

20 р.

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток XIAOMI POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone

Договорная

Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Задние крышки для Xiaomi Redmi/ Mi

Договорная

Задние крышки для Xiaomi Redmi/ Mi

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Задние крышки для Huawei/Honor

Договорная

Задние крышки для Huawei/Honor

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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