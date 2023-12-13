Товары от Куфар Маркета
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Корпусные части для телефона в Беларуси
10 р.
Корпуса панели Sony Ericsson
Минск, Фрунзенский
Договорная
Задняя крышка (заднее стекло) для Samsung
Минск, Центральный
Договорная
Задняя крышка (заднее стекло) для Huawei
Минск, Центральный
Договорная
Задняя крышка (заднее стекло) для Xiaomi
Минск, Центральный
45 р.
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone X Xr Xs 10 11 12 13 Pro Max Mini
Минск, Советский
20 р.
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток HUAWEI HONOR
Минск, Советский
20 р.
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток Samsung Самсунг
Минск, Советский
5 р.
Запчасти к телефону
Минск, Московский
20 р.
Задняя крышка Корпус Стекло камеры iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus 10 SE 2020 и другие
Минск, Советский
15 р.
Задняя крышка
Гродненская, Лида
20 р.
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток XIAOMI POCO
Минск, Советский
150 р.
Poco x3 pro на запчасти хана плате
Могилев
90 р.
Корпус iPhone 12 CE Синий
Минск, Первомайский
Договорная
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone
Минск, Центральный
10 р.
Корпус для мобильного цена за один
Минск, Заводской
10 р.
Корпуса IPhone 7
Минск, Советский
20 р.
Задняя крышка (стекло) iPhone XR
Гомель
25 р.
Задняя крышка honor p20
Гомель
10 р.
Корпуса панели к Nokia
Минск, Фрунзенский
100 р.
Запчасти для телефона
Витебская, Бешенковичи
Договорная
Корпус iPhone
Гомель
1 р.
Xiaomi Redmi note 7 по запчастям
Брест
5 р.
Jiayu G2S задняя крышка батарейного отсека (новая)
Гомель
45 р.
Средняя часть и крышка корпуса samsung
Гомель
2 р.
Lenovo Zuk Z2 плёнка, стекло, рамка
Минск, Ленинский
35 р.
Рамка (средняя часть ) Redmi not 8
Брестская, Пружаны
15 р.
Крышка задняя
Минск, Ленинский
6 р.
Для телефона. Sim лоток
Гомель
5 р.
Стекло 9D на HONOR 10i, 10 Lite,20e,Huwei P Smart
Гродно
100 р.
Заднее стекло, крышка IPhone 7, 8, X, XS, XS Max, 11, 12, 13 Pro Max версии
Минск, Центральный
150 р.
Заднее стекло, крышка IPhone 12 Pro Max, 12 Pro, 12 Mini, 12
Минск, Центральный
Договорная
Motorola E398, Е1 - Джойстик колпачок
Могилевская, Чаусы
Договорная
Nokia N79 оригинальный корпус
Могилевская, Чаусы
10 р.
Redmi 7a
Витебск
Договорная
Nokia 8800 sirocco клавиатура, корпус
Могилевская, Кировск
12 р.
Слот для сим карты redmi note 8 pro, синий
Гомель
10 р.
Задняя/боковая панель redmi note 11pro 5g
Гомель
18 р.
Samsung a30s задняя крышка, в идеале новая
Гомель
7 р.
Задняя крышка Samsung a12, треснуто стекло
Гомель
10 р.
Бампер
Могилевская, Бобруйск
30 р.
Xiaomi redmi note 8
Минск, Ленинский
20 р.
Задняя крышка Iphone 6
Брестская, Столин
10 р.
Iphone-3G-S-Упаковка
Брест
Товары с доставкой от магазинов
45 р.
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone X Xr Xs 10 11 12 13 Pro Max Mini
Минск, Советский
20 р.
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток HUAWEI HONOR
Минск, Советский
20 р.
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток Samsung Самсунг
Минск, Советский
20 р.
Задняя крышка Корпус Стекло камеры iPhone 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus 10 SE 2020 и другие
Минск, Советский
20 р.
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Рамка Средняя часть Стекло камеры Сим лоток XIAOMI POCO
Минск, Советский
Договорная
Корпус Задняя крышка Заднее стекло Стекло камеры iPhone
Минск, Центральный
Договорная
Задние крышки для Xiaomi Redmi/ Mi
Минск, Первомайский
Договорная
Задние крышки для Huawei/Honor
Минск, Первомайский