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Компьютерная техникаКомплектующие

Корпуса для компьютера в Беларуси

Каркасы для майнинг и рендер серверов
vip

100 р.

Каркасы для майнинг и рендер серверов

Минск, Октябрьский

Компьютерный системный блок

20 р.

Компьютерный системный блок

Витебская, Полоцк

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Корпус Zalman Z9 NEO Black

60 р.

Корпус Zalman Z9 NEO Black

Гомель

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Корпус для пк с ргб кулером

30 р.

Корпус для пк с ргб кулером

Витебск

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Корпус Zalman S2

90 р.

Корпус Zalman S2

Могилевская, Бобруйск

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Корпус delux + блок питания delux 500w

60 р.

Корпус delux + блок питания delux 500w

Минская, Борисов

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Системный блок и блок питания на 450W

60 р.

Системный блок и блок питания на 450W

Минск, Октябрьский

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NZXT h510

250 р.

NZXT h510

Могилевская, Костюковичи

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Корпус AeroCool Python

200 р.

Корпус AeroCool Python

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Zalman Z9 neo plus

250 р.

Zalman Z9 neo plus

Витебская, Орша

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Корпус deepcool cc360 wh argb

150 р.

Корпус deepcool cc360 wh argb

Гродненская, Новогрудок

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Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED

150 р.

Корпус Powercase Mistral X4 Mesh LED

Минск, Заводской

Корпус GameMax Aero Mini ECO

135 р.

Корпус GameMax Aero Mini ECO

Гродно

Доставка
Корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED

149 р.

Корпус Powercase Mistral Z4 Mesh LED

Гродно

Доставка
Корпус AeroCool CS-105 Red

Онлайн-заказ

104.60 р.

Корпус AeroCool CS-105 Red

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус ExeGate BA-309 EX286412RUS

Онлайн-заказ

76.50 р.

Корпус ExeGate BA-309 EX286412RUS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус для пк

100 р.

Корпус для пк

Гомель

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Корпус

30 р.

Корпус

Гродно

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Корпуса

80 р.

Корпуса

Минск, Первомайский

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Корпус Ginzzu B190

Онлайн-заказ

74.63 р.

Корпус Ginzzu B190

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус AeroCool CS-105

Онлайн-заказ

96.56 р.

Корпус AeroCool CS-105

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус ACCORD E-01 без БП (черный)

Онлайн-заказ

75.97 р.

Корпус ACCORD E-01 без БП (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус ACCORD K-16 (черный)

Онлайн-заказ

87.94 р.

Корпус ACCORD K-16 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
корпуса

10 р.

корпуса

Минск, Фрунзенский

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Корпус Winard Benco 3067C Black

Онлайн-заказ

86.32 р.

Корпус Winard Benco 3067C Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус Supermicro SuperServer SYS-110P-WTR

Онлайн-заказ

9 482.01 р.

Корпус Supermicro SuperServer SYS-110P-WTR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус ASUS RS720-E10-RS24U

Онлайн-заказ

20 412.92 р.

Корпус ASUS RS720-E10-RS24U

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус ASUS RS720-E10-RS12/10G/8NVME

Онлайн-заказ

17 080.20 р.

Корпус ASUS RS720-E10-RS12/10G/8NVME

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус Supermicro SuperServer SYS-740P-TRT

Онлайн-заказ

13 373.50 р.

Корпус Supermicro SuperServer SYS-740P-TRT

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус Gigabyte R281-3C2 (rev. 100)

Онлайн-заказ

12 030.04 р.

Корпус Gigabyte R281-3C2 (rev. 100)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус Gigabyte R182-N20 (rev. 100)

Онлайн-заказ

12 748.55 р.

Корпус Gigabyte R182-N20 (rev. 100)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус Supermicro SuperServer SYS-1029P-WTR

Онлайн-заказ

7 926.65 р.

Корпус Supermicro SuperServer SYS-1029P-WTR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус Supermicro SuperChassis 836BE1C-R1K03B 1000W

Онлайн-заказ

7 978.10 р.

Корпус Supermicro SuperChassis 836BE1C-R1K03B 1000W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус AeroCool Trinity Mini-G-BK-v2

Онлайн-заказ

169 р.

Корпус AeroCool Trinity Mini-G-BK-v2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус Supermicro SuperServer SYS-6029P-WTR

Онлайн-заказ

8 857.23 р.

Корпус Supermicro SuperServer SYS-6029P-WTR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Договорная

Корпус ExeGate BAA-103 EX277803RUS

Гомельская, Рогачев

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Корпус Be quiet Silent Base 601 Window Silver

390 р.

Корпус Be quiet Silent Base 601 Window Silver

Могилевская, Бобруйск

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Каркасы для майнинг и рендер серверов
vip

100 р.

Каркасы для майнинг и рендер серверов

Минск, Октябрьский

Корпус для пк

150 р.

Корпус для пк

Минск, Центральный

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два корпуса .................

20 р.

два корпуса .................

Витебская, Орша

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Корпус Miditower ExeGate i3 NEO (RGB подсветка)

177 р.

Корпус Miditower ExeGate i3 NEO (RGB подсветка)

Брест

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140 р.

Продаю корпус AeroCool Aero One Frost-G-BK-v1

Минск, Фрунзенский

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Задние панели, заглушки и тд для системных блоков

3 р.

Задние панели, заглушки и тд для системных блоков

Минск, Заводской

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Системный блок Coler Master Elite

15 р.

Системный блок Coler Master Elite

Минск, Заводской

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Товары с доставкой от магазинов

Корпус AeroCool Python

200 р.

Корпус AeroCool Python

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Корпус AeroCool CS-105 Red

Онлайн-заказ

104.60 р.

Корпус AeroCool CS-105 Red

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус ExeGate BA-309 EX286412RUS

Онлайн-заказ

76.50 р.

Корпус ExeGate BA-309 EX286412RUS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус Ginzzu B190

Онлайн-заказ

74.63 р.

Корпус Ginzzu B190

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус AeroCool CS-105

Онлайн-заказ

96.56 р.

Корпус AeroCool CS-105

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус ACCORD E-01 без БП (черный)

Онлайн-заказ

75.97 р.

Корпус ACCORD E-01 без БП (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус ACCORD K-16 (черный)

Онлайн-заказ

87.94 р.

Корпус ACCORD K-16 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Корпус Winard Benco 3067C Black

Онлайн-заказ

86.32 р.

Корпус Winard Benco 3067C Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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