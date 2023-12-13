Товары от Куфар Маркета
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5.90 р.
Пропиленгликоль пищевой - жидкий, очистка 99,8%. Бочка по 215 кг.
Минская, Столбцы
0.48 р.
Известь гидратная (гашеная) мешки 25 кг
Гомель
0.44 р.
Дрожжи кормовые ТУ (40 кг, РФ,протеин не менее 46%)
Гомель
0.95 р.
Дрожжи ГОСТ, не менее 46% протеин .
Минская, Столбцы
1.25 р.
Премикс П60-3 для высокопродуктивных коров с витамином А мешки 25 кг РБ
Минская, Столбцы
1.05 р.
Премикс П60-1 для дойных коров с витамином А мешки 25 кг РБ
Минская, Столбцы
33 р.
Комбикорм куриный
Гомельская, Мозырь
Договорная
Фелуцен-лизунец
Гомельская, Мозырь
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101.45 р.
Корм для собак Tasty Полнорационный с курицей (15 кг)
Минск, Центральный
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85.29 р.
Сухой корм для собак Chappi с говядиной по-домашнему с овощами и травами 15 кг
Минск, Центральный
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63.90 р.
Сухой корм для кошек Farmina N and D Low Grain Cat Chicken and Pomegranate Neutered (1,5 кг)
Минск, Центральный
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217.34 р.
Сухой корм для кошек Chicopee CNL Indoor с говядиной (15 кг)
Минск, Центральный
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193.30 р.
Сухой корм для кошек Chicopee HNL Sterilized (8 кг)
Минск, Центральный
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199.13 р.
Сухой корм для кошек Chicopee HNL Urinary (8 кг)
Минск, Центральный
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134.88 р.
Сухой корм для кошек Kitekat Телятинка аппетитная (15 кг)
Минск, Центральный
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98.31 р.
Сухой корм для кошек Farmina N and D Grain Free Urinary Duck and Cranberry Adult (0,3 кг)
Минск, Центральный
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105.04 р.
Сухой корм для собак Premil Maxi Basic 15 кг
Минск, Центральный
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106.64 р.
Сухой корм для кошек Grandorf Turkey and Rice Sterilized (2 кг)
Минск, Центральный
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69.11 р.
Сухой корм для кошек Bosch Sanabelle Senior Poultry 2 кг
Минск, Центральный
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144 р.
Сухой корм для взрослых собак PET'S BRUNCH ADULT MEDIUM BREEDS (с телятиной, 11 кг)
Минск, Центральный
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144 р.
Сухой корм для взрослых собак PET'S BRUNCH ADULT MAXI BREEDS (14 кг)
Минск, Центральный
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218.87 р.
Сухой корм для кошек Bosch Sanabelle Kitten Poultry 10 кг
Минск, Центральный
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207.43 р.
Сухой корм для кошек Bosch Sanabelle Adult Trout 10 кг
Минск, Центральный
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177.79 р.
Сухой корм для собак Chicopee CNL Soft Adult Salmon and Rice 15 кг
Минск, Центральный
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162.64 р.
Сухой корм для кошек Happy Cat Minkas Urinary Care (10 кг)
Минск, Центральный
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113.84 р.
Сухой корм для собак Premil Maxi Adult 15 кг
Минск, Центральный
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100.69 р.
Сухой корм для кошек Farmina Vet Life UltraHypo (2 кг)
Минск, Центральный
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66.14 р.
Сухой корм для кошек Whiskas Аппетитное ассорти с курицей и индейкой (5 кг)
Минск, Центральный
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199.47 р.
Сухой корм для кошек Pet's Brunch для стерилизованных кошек и котов с 6 месяцев с печенью (11 кг)
Минск, Центральный
135 р.
Корм для собак
Минск, Центральный
20 р.
Дробленая кукуруза
Гомельская, Мозырь
125 р.
Сухой корм для кошек Kitekat
Гомельская, Мозырь
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80.31 р.
Сухой корм для кошек Farmina N and D Pumpkin Grain Free Venison and Apple Adult (1,5 кг)
Минск, Центральный
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71.84 р.
Сухой корм для кошек Hill's Science Plan Feline Adult Urinary Sterilised Chicken (1,5 кг)
Минск, Центральный
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69.29 р.
Сухой корм для взрослых собак PET'S BRUNCH ADULT SUPER MINI BREEDS (с телятиной, 4 кг)
Минск, Центральный
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101.92 р.
Сухой корм для кошек Darsi для взрослых кошек мясное ассорти (10 кг)
Минск, Центральный
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68.92 р.
Сухой корм для собак Farmina Vet Life Obesity 2 кг
Минск, Центральный
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88.47 р.
Сухой корм для кошек Farmina N and D Pumpkin Grain Free Duck and Cantaloupe Melon Adult (1,5 кг)
Минск, Центральный
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64.49 р.
Сухой корм для собак Farmina Vet Life Hepatic 2 кг
Минск, Центральный
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67.67 р.
Сухой корм для кошек Bosch Sanabelle Light Poultry 2 кг
Минск, Центральный
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65.49 р.
Сухой корм для кошек Bosch Sanabelle Adult Poultry 2 кг
Минск, Центральный
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64.98 р.
Корм для кошек Bosch Sanabelle Adult Ostrich (2 кг)
Минск, Центральный
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56.48 р.
Сухой корм для кошек Whiskas Аппетитный обед с лососем (5 кг)
Минск, Центральный