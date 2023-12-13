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Товары от Куфар Маркета

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Все для домаПосуда и кухонные аксессуары

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Бутылка для масла уксуса Стекло

10 р.

Бутылка для масла уксуса Стекло

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Мельница для чеснока Garlic master/чесночный ручной пресссиликоновый рулон для чистки

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23 р.

Мельница для чеснока Garlic master/чесночный ручной пресссиликоновый рулон для чистки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл Красный

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51 р.

Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл Красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл Красный

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43.92 р.

Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл Красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл., Зеленый

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43.92 р.

Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл., Зеленый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл., Оранжевый

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43.92 р.

Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл., Оранжевый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос с узким горлом NEW And Improved (двойная вакуумная изоляция, нержавеющая сталь 18/8) 1000ml С

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41 р.

Термос с узким горлом NEW And Improved (двойная вакуумная изоляция, нержавеющая сталь 18/8) 1000ml С

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос с узким горлом NEW And Improved (двойная вакуумная изоляция, нержавеющая сталь 18/8) 1000ml К

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41 р.

Термос с узким горлом NEW And Improved (двойная вакуумная изоляция, нержавеющая сталь 18/8) 1000ml К

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос You Are my Stars с датчиком температуры, (индикатором) 500мл Синий

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50.70 р.
39 р.-23%

Термос You Are my Stars с датчиком температуры, (индикатором) 500мл Синий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей) с индикатором температуры и ситечком, 350 мл Мокрый

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35 р.

Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей) с индикатором температуры и ситечком, 350 мл Мокрый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос ENJOY The Sweet Арктика Мрамор, 500 мл Черный мрамор

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32 р.

Термос ENJOY The Sweet Арктика Мрамор, 500 мл Черный мрамор

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
УЦЕНКА Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей с ситечком) 500 мл Золотой

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39 р.
27 р.-31%

УЦЕНКА Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей с ситечком) 500 мл Золотой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Пуля , 500 мл. / Нержавеющая сталь Пыльная роза

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32 р.

Термос Пуля , 500 мл. / Нержавеющая сталь Пыльная роза

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ланч-бокс складной силиконовый с столовыми приборами, 3 отделения 1150 мл. Розовый

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29 р.

Ланч-бокс складной силиконовый с столовыми приборами, 3 отделения 1150 мл. Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл Черный

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43.92 р.

Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл Черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос You Are my Stars с датчиком температуры, (индикатором) 500мл Красный

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50.70 р.

Термос You Are my Stars с датчиком температуры, (индикатором) 500мл Красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос поильник Love Liness 330 ml с трубочкой/двумя ручками Антистресс пупырка Pop It Олененок

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37 р.

Термос поильник Love Liness 330 ml с трубочкой/двумя ручками Антистресс пупырка Pop It Олененок

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Double Wall Stainless steel flask 500 ml (тепло/холод, нержавеющая сталь, чашка- крышка, клап

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30 р.

Термос Double Wall Stainless steel flask 500 ml (тепло/холод, нержавеющая сталь, чашка- крышка, клап

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
УЦЕНКА Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей с ситечком) 500 мл Бежевый

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39 р.
27 р.-31%

УЦЕНКА Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей с ситечком) 500 мл Бежевый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термоконтейнер Bekker BK-4385

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54.55 р.

Термоконтейнер Bekker BK-4385

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ланч-бокс BRADEX TK 0246

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24.15 р.

Ланч-бокс BRADEX TK 0246

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для специй Lamart LT7051

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79.90 р.

Набор для специй Lamart LT7051

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор детский BRADEX BENTO KIDS TK 0051

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17.52 р.

Набор детский BRADEX BENTO KIDS TK 0051

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бутылка для масла BRADEX TK 0283

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17.52 р.

Бутылка для масла BRADEX TK 0283

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Контейнер для хранения сыпучих продуктов Bahaz 10 л. / Кремовый диспенсер из нержавеющей стали

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75 р.

Контейнер для хранения сыпучих продуктов Bahaz 10 л. / Кремовый диспенсер из нержавеющей стали

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Диспенсер для круп с дозатором Bahaz 10 л. / Белый органайзер с мерным контейнером

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120 р.

Диспенсер для круп с дозатором Bahaz 10 л. / Белый органайзер с мерным контейнером

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Диспенсер для круп с дозатором Bahaz 10 л. / Органайзер с мерным контейнером металлического цвета

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185 р.

Диспенсер для круп с дозатором Bahaz 10 л. / Органайзер с мерным контейнером металлического цвета

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Контейнер для хранения сыпучих продуктов Bahaz 10 л. / Черный матовый диспенсер из нержавеющей стали

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77 р.

Контейнер для хранения сыпучих продуктов Bahaz 10 л. / Черный матовый диспенсер из нержавеющей стали

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Емкость для хранения Agness 790-249

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14.06 р.

Емкость для хранения Agness 790-249

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для специй LARA LR08-03

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15 р.

Набор для специй LARA LR08-03

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Емкость ЭЛЬФПЛАСТ EP506 (бирюзовый)

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18.48 р.

Емкость ЭЛЬФПЛАСТ EP506 (бирюзовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор емкостей для специй и масла на подставке JY-8656 (11 предметов) Белый

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110 р.

Набор емкостей для специй и масла на подставке JY-8656 (11 предметов) Белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Соковыжималка Пресс ручной Versatile Juicer Machine (Цитрус, гранат) Чёрный

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215 р.
175 р.-19%

Соковыжималка Пресс ручной Versatile Juicer Machine (Цитрус, гранат) Чёрный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор круглых силиконовых контейнеров 4 шт. / Набор складных ланч-боксов (350мл, 500мл, 800мл,1200мл

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47 р.

Набор круглых силиконовых контейнеров 4 шт. / Набор складных ланч-боксов (350мл, 500мл, 800мл,1200мл

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ланч-бокс складной силиконовый с столовыми приборами, 3 отделения 1150 мл. Синий

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29 р.

Ланч-бокс складной силиконовый с столовыми приборами, 3 отделения 1150 мл. Синий

Минск, Центральный

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Соковыжималка механическая ручная для томатов Paradicsomdaralo

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23 р.

Соковыжималка механическая ручная для томатов Paradicsomdaralo

Минск, Центральный

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Термос с узким горлом NEW And Improved (двойная вакуумная изоляция, нержавеющая сталь 18/8) 1000ml З

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41 р.

Термос с узким горлом NEW And Improved (двойная вакуумная изоляция, нержавеющая сталь 18/8) 1000ml З

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
УЦЕНКА Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей с ситечком) 500 мл Черный

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39 р.
27 р.-31%

УЦЕНКА Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей с ситечком) 500 мл Черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
УЦЕНКА Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей с ситечком) 500 мл Синий

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39 р.

УЦЕНКА Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей с ситечком) 500 мл Синий

Минск, Центральный

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Ручной пресс/соковыжималка (Орехокол) Fruit Press для фруктов и ягод (Размер L 11х9х9 см)

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67.20 р.
56 р.-17%

Ручной пресс/соковыжималка (Орехокол) Fruit Press для фруктов и ягод (Размер L 11х9х9 см)

Минск, Центральный

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Портативная USB соковыжималка Citrus Juicer MDC1 45W, 240 ml

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67 р.

Портативная USB соковыжималка Citrus Juicer MDC1 45W, 240 ml

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бутылка соковыжималка Lemon Cup. Summer 2020 (0.83L) Розовый

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23 р.

Бутылка соковыжималка Lemon Cup. Summer 2020 (0.83L) Розовый

Минск, Центральный

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Набор для специй Seasoning из 6 контейнеров на подставке. Спецовник

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29 р.

Набор для специй Seasoning из 6 контейнеров на подставке. Спецовник

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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