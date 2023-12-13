Товары от Куфар Маркета
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10 р.
Бутылка для масла уксуса Стекло
Минская, Минский район
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23 р.
Мельница для чеснока Garlic master/чесночный ручной пресссиликоновый рулон для чистки
Минск, Центральный
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51 р.
Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл Красный
Минск, Центральный
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43.92 р.
Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл Красный
Минск, Центральный
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43.92 р.
Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл., Зеленый
Минск, Центральный
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43.92 р.
Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл., Оранжевый
Минск, Центральный
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41 р.
Термос с узким горлом NEW And Improved (двойная вакуумная изоляция, нержавеющая сталь 18/8) 1000ml С
Минск, Центральный
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41 р.
Термос с узким горлом NEW And Improved (двойная вакуумная изоляция, нержавеющая сталь 18/8) 1000ml К
Минск, Центральный
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Термос You Are my Stars с датчиком температуры, (индикатором) 500мл Синий
Минск, Центральный
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35 р.
Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей) с индикатором температуры и ситечком, 350 мл Мокрый
Минск, Центральный
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32 р.
Термос ENJOY The Sweet Арктика Мрамор, 500 мл Черный мрамор
Минск, Центральный
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УЦЕНКА Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей с ситечком) 500 мл Золотой
Минск, Центральный
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32 р.
Термос Пуля , 500 мл. / Нержавеющая сталь Пыльная роза
Минск, Центральный
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29 р.
Ланч-бокс складной силиконовый с столовыми приборами, 3 отделения 1150 мл. Розовый
Минск, Центральный
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43.92 р.
Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл Черный
Минск, Центральный
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50.70 р.
Термос You Are my Stars с датчиком температуры, (индикатором) 500мл Красный
Минск, Центральный
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37 р.
Термос поильник Love Liness 330 ml с трубочкой/двумя ручками Антистресс пупырка Pop It Олененок
Минск, Центральный
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30 р.
Термос Double Wall Stainless steel flask 500 ml (тепло/холод, нержавеющая сталь, чашка- крышка, клап
Минск, Центральный
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УЦЕНКА Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей с ситечком) 500 мл Бежевый
Минск, Центральный
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54.55 р.
Термоконтейнер Bekker BK-4385
Минск, Центральный
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24.15 р.
Ланч-бокс BRADEX TK 0246
Минск, Центральный
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79.90 р.
Набор для специй Lamart LT7051
Минск, Центральный
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17.52 р.
Набор детский BRADEX BENTO KIDS TK 0051
Минск, Центральный
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17.52 р.
Бутылка для масла BRADEX TK 0283
Минск, Центральный
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75 р.
Контейнер для хранения сыпучих продуктов Bahaz 10 л. / Кремовый диспенсер из нержавеющей стали
Минск, Центральный
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120 р.
Диспенсер для круп с дозатором Bahaz 10 л. / Белый органайзер с мерным контейнером
Минск, Центральный
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185 р.
Диспенсер для круп с дозатором Bahaz 10 л. / Органайзер с мерным контейнером металлического цвета
Минск, Центральный
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77 р.
Контейнер для хранения сыпучих продуктов Bahaz 10 л. / Черный матовый диспенсер из нержавеющей стали
Минск, Центральный
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14.06 р.
Емкость для хранения Agness 790-249
Минск, Центральный
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15 р.
Набор для специй LARA LR08-03
Минск, Центральный
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18.48 р.
Емкость ЭЛЬФПЛАСТ EP506 (бирюзовый)
Минск, Центральный
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110 р.
Набор емкостей для специй и масла на подставке JY-8656 (11 предметов) Белый
Минск, Центральный
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Соковыжималка Пресс ручной Versatile Juicer Machine (Цитрус, гранат) Чёрный
Минск, Центральный
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47 р.
Набор круглых силиконовых контейнеров 4 шт. / Набор складных ланч-боксов (350мл, 500мл, 800мл,1200мл
Минск, Центральный
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29 р.
Ланч-бокс складной силиконовый с столовыми приборами, 3 отделения 1150 мл. Синий
Минск, Центральный
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23 р.
Соковыжималка механическая ручная для томатов Paradicsomdaralo
Минск, Центральный
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41 р.
Термос с узким горлом NEW And Improved (двойная вакуумная изоляция, нержавеющая сталь 18/8) 1000ml З
Минск, Центральный
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УЦЕНКА Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей с ситечком) 500 мл Черный
Минск, Центральный
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39 р.
УЦЕНКА Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей с ситечком) 500 мл Синий
Минск, Центральный
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Ручной пресс/соковыжималка (Орехокол) Fruit Press для фруктов и ягод (Размер L 11х9х9 см)
Минск, Центральный
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67 р.
Портативная USB соковыжималка Citrus Juicer MDC1 45W, 240 ml
Минск, Центральный
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23 р.
Бутылка соковыжималка Lemon Cup. Summer 2020 (0.83L) Розовый
Минск, Центральный
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29 р.
Набор для специй Seasoning из 6 контейнеров на подставке. Спецовник
Минск, Центральный