logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Посуда и кухонные аксессуары
Контейнеры и емкости для хранения
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для домаПосуда и кухонные аксессуары

Контейнеры и емкости для хранения в Беларуси

Набор металлический для круп СССР

30 р.

Набор металлический для круп СССР

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Емкость

2.50 р.

Емкость

Гродненская, Лида

badge-icon
Бутылка для масла уксуса Стекло

10 р.

Бутылка для масла уксуса Стекло

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Мельница для чеснока Garlic master/чесночный ручной пресссиликоновый рулон для чистки

Онлайн-заказ

23 р.

Мельница для чеснока Garlic master/чесночный ручной пресссиликоновый рулон для чистки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл Красный

Онлайн-заказ

51 р.

Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл Красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл Красный

Онлайн-заказ

43.92 р.

Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл Красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл., Зеленый

Онлайн-заказ

43.92 р.

Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл., Зеленый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл., Оранжевый

Онлайн-заказ

43.92 р.

Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл., Оранжевый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
2 Колбы к термасу, новые 1 литр.

Договорная

2 Колбы к термасу, новые 1 литр.

Минск, Заводской

Хлебница Maestro

50 р.

Хлебница Maestro

Брест

badge-icon
Термос с узким горлом NEW And Improved (двойная вакуумная изоляция, нержавеющая сталь 18/8) 1000ml С

Онлайн-заказ

41 р.

Термос с узким горлом NEW And Improved (двойная вакуумная изоляция, нержавеющая сталь 18/8) 1000ml С

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос с узким горлом NEW And Improved (двойная вакуумная изоляция, нержавеющая сталь 18/8) 1000ml К

Онлайн-заказ

41 р.

Термос с узким горлом NEW And Improved (двойная вакуумная изоляция, нержавеющая сталь 18/8) 1000ml К

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос You Are my Stars с датчиком температуры, (индикатором) 500мл Синий

Онлайн-заказ

50.70 р.
39 р.-23%

Термос You Are my Stars с датчиком температуры, (индикатором) 500мл Синий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей) с индикатором температуры и ситечком, 350 мл Мокрый

Онлайн-заказ

35 р.

Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей) с индикатором температуры и ситечком, 350 мл Мокрый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос ENJOY The Sweet Арктика Мрамор, 500 мл Черный мрамор

Онлайн-заказ

32 р.

Термос ENJOY The Sweet Арктика Мрамор, 500 мл Черный мрамор

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
УЦЕНКА Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей с ситечком) 500 мл Золотой

Онлайн-заказ

39 р.
27 р.-31%

УЦЕНКА Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей с ситечком) 500 мл Золотой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Пуля , 500 мл. / Нержавеющая сталь Пыльная роза

Онлайн-заказ

32 р.

Термос Пуля , 500 мл. / Нержавеющая сталь Пыльная роза

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос 1 л

10 р.

Термос 1 л

Минск, Московский

badge-icon
Термос от Орифлэйм

18 р.

Термос от Орифлэйм

Витебск

badge-icon
badge-icon
Ланч-бокс складной силиконовый с столовыми приборами, 3 отделения 1150 мл. Розовый

Онлайн-заказ

29 р.

Ланч-бокс складной силиконовый с столовыми приборами, 3 отделения 1150 мл. Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Банки стеклянные для сыпучих продуктов

4 р.

Банки стеклянные для сыпучих продуктов

Брест

Баночки для хранения круп

17 р.

Баночки для хранения круп

Брест

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл Черный

Онлайн-заказ

43.92 р.

Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл Черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос You Are my Stars с датчиком температуры, (индикатором) 500мл Красный

Онлайн-заказ

50.70 р.

Термос You Are my Stars с датчиком температуры, (индикатором) 500мл Красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос поильник Love Liness 330 ml с трубочкой/двумя ручками Антистресс пупырка Pop It Олененок

Онлайн-заказ

37 р.

Термос поильник Love Liness 330 ml с трубочкой/двумя ручками Антистресс пупырка Pop It Олененок

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Double Wall Stainless steel flask 500 ml (тепло/холод, нержавеющая сталь, чашка- крышка, клап

Онлайн-заказ

30 р.

Термос Double Wall Stainless steel flask 500 ml (тепло/холод, нержавеющая сталь, чашка- крышка, клап

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
УЦЕНКА Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей с ситечком) 500 мл Бежевый

Онлайн-заказ

39 р.
27 р.-31%

УЦЕНКА Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей с ситечком) 500 мл Бежевый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термоконтейнер Bekker BK-4385

Онлайн-заказ

54.55 р.

Термоконтейнер Bekker BK-4385

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Изотермический контейнер

30 р.

Изотермический контейнер

Минск, Московский

badge-icon
Ланч-бокс BRADEX TK 0246

Онлайн-заказ

24.15 р.

Ланч-бокс BRADEX TK 0246

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для специй Lamart LT7051

Онлайн-заказ

79.90 р.

Набор для специй Lamart LT7051

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор детский BRADEX BENTO KIDS TK 0051

Онлайн-заказ

17.52 р.

Набор детский BRADEX BENTO KIDS TK 0051

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бутылка для масла BRADEX TK 0283

Онлайн-заказ

17.52 р.

Бутылка для масла BRADEX TK 0283

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бочка дубовая

Договорная

Бочка дубовая

Брестская, Барановичи

Держатель для капсул Nesspresso

40 р.

Держатель для капсул Nesspresso

Минск, Ленинский

badge-icon
Гастроëмкости

Договорная

Гастроëмкости

Минск, Фрунзенский

Хлебница из нержавейки

30 р.

Хлебница из нержавейки

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
badge-icon
Термос для еды

10 р.

Термос для еды

Брест

Банки для сыпучих продуктов.

35 р.

Банки для сыпучих продуктов.

Минск, Советский

badge-icon
Емкость для лимона

1 р.

Емкость для лимона

Гомель

баночка

60 р.

баночка

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Хлебница деревянная, Германия

49 р.

Хлебница деревянная, Германия

Минск, Советский

badge-icon
Ёмкости для хранения сыпучих продуктов новый

25 р.

Ёмкости для хранения сыпучих продуктов новый

Брестская, Кобрин

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Бутылка для масла уксуса Стекло

10 р.

Бутылка для масла уксуса Стекло

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Мельница для чеснока Garlic master/чесночный ручной пресссиликоновый рулон для чистки

Онлайн-заказ

23 р.

Мельница для чеснока Garlic master/чесночный ручной пресссиликоновый рулон для чистки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл Красный

Онлайн-заказ

51 р.

Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл Красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл Красный

Онлайн-заказ

43.92 р.

Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл Красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл., Зеленый

Онлайн-заказ

43.92 р.

Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл., Зеленый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл., Оранжевый

Онлайн-заказ

43.92 р.

Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл., Оранжевый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос с узким горлом NEW And Improved (двойная вакуумная изоляция, нержавеющая сталь 18/8) 1000ml С

Онлайн-заказ

41 р.

Термос с узким горлом NEW And Improved (двойная вакуумная изоляция, нержавеющая сталь 18/8) 1000ml С

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос с узким горлом NEW And Improved (двойная вакуумная изоляция, нержавеющая сталь 18/8) 1000ml К

Онлайн-заказ

41 р.

Термос с узким горлом NEW And Improved (двойная вакуумная изоляция, нержавеющая сталь 18/8) 1000ml К

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели