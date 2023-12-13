Товары от Куфар Маркета
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1 699 р.
Игровой компьютер R5 5500 ,GTX 1660Super ,16 ddr4
Витебск
1 700 р.
Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F
Гродно
450 р.
Комплект Intel
Могилев
1 700 р.
Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F
Брест
1 700 р.
Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F
Минск, Центральный
2 885 р.
Компьютер Игровой АКЦИЯ RTX4060ti+32GB
Брестская, Барановичи
1 090 р.
Игровой ПК 12/24 Cores, 32 DDR4, ROG RX 580 8 GB, SSD 512 GB
Гомель
1 750 р.
Игровой компьютер I3 12100F,GTX 1660ti 6gb,16 ddr4
Витебск
2 355 р.
Игровой компьютер R5 5600x ,RX 5700xt, 32 ddr4
Витебск
350 р.
Новый ПК для офиса-работы-интернета
Витебск
2 510 р.
Игровой компьютер R5 5600 ,RTX 3060ti, 32 ddr4, 1t
Витебск
1 999 р.
Игровой компьютер R5 5500,GTX 1660ti 6gb,16 ddr4
Витебск
1 790 р.
Игровой компьютер R5 5500 ,GTX 1660TI ,16 ddr4
Витебск
2 792 р.
Ryzen 7/32Гб/RTX4060/SSD1Тб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр
Минск, Московский
2 650 р.
ТОП ПК Ryzen 7 8/16 Cores, 32 GB DDR4, RTX 3070, SSD 1000 GB
Гомель
4 100 р.
Новый игровой компьютер RTX3080+Ryzen 7 5800X+32gb
Минск, Партизанский
2 460 р.
АКЦИЯ Компьютер Игровой RTX4060+RYZEN5
Брестская, Барановичи
400 р.
Набор комплектующих
Гомельская, Жлобин
3 900 р.
Мощный игровой компьютер Work&Game 5000 rtx3070ti
Минск, Октябрьский
1 108 р.
Компьютер игровой AMD Ryzen 5 5600G/16GB(2x8) 3200Мгц/512GB/Vega 7/500W
Минск, Центральный
1 700 р.
Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F
Гродно
1 690 р.
Компьютер игровой в Сборе+27 МОНИТОР АКЦИЯ
Брестская, Барановичи
4 200 р.
Мощный игровой компьютер Work&Game 5000 rtx3080
Минск, Октябрьский
0.10 р.
Сборка компьютеров Гарантия
Могилев
2 650 р.
Игровой ПК Ryzen 7 3700X / RTX 3060Ti 8GB / ОЗУ 16 GB (новый ,гарантия) (Кредит , рассрочка)
Могилев
349 р.
Системный блок AMD Athlon/8Gb/HDD+SSD/GTX 1050 Ti
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Сервер на AMD EPYС 7272 (12-CORE/32GB DDR4/3TB SSD)
Минск, Центральный
2 369 р.
Intel Core i5/32Гб/RTX3060/SSD1Тб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр
Минск, Московский
1 869 р.
Intel Core i5/16Гб/GTX1660Super/SSD512ГбNVMe/600Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр
Минск, Московский
1 795 р.
Ryzen 5/8Гб/RTX3050/SSD512Гб NVMe/600Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр
Минск, Московский
1 923 р.
Intel Core i5/8Гб/RTX3050/SSD512Гб NVMe/600Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр
Минск, Московский
2 120 р.
Ryzen 5/16Гб/RTX3060/SSD512Гб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр
Минск, Московский
2 508 р.
Intel Core i5/16Гб/RTX4060/SSD1Тб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр
Минск, Московский
2 173 р.
Ryzen 5/16Гб/RTX3060/SSD1Тб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр
Минск, Московский
1 907 р.
Ryzen 5/16Гб/RTX3050/SSD1Тб NVMe/600Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр
Минск, Московский
2 357 р.
Ryzen 7/16Гб/RTX3060/SSD512Гб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр
Минск, Московский
2 529 р.
Ryzen 7/32Гб/RTX3060/SSD1Тб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр
Минск, Московский
2 784 р.
Intel Core i7/32Гб/RTX3060/SSD1Тб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр
Минск, Московский
2 196 р.
Intel Core i5/16Гб/RTX3060/SSD512Гб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр
Минск, Московский
1 683 р.
Ryzen 5/8Гб/GTX1660 Super/SSD512Гб NVMe/600Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр
Минск, Московский
2 433 р.
Ryzen 5/16Гб/RTX4060/SSD1Тб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр
Минск, Московский
1 855 р.
Ryzen 5/16Гб/RTX3050/SSD512Гб NVMe/600Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр
Минск, Московский
2 555 р.
Ryzen 5/32Гб/RTX4060/SSD1Тб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр
Минск, Московский
2 409 р.
Ryzen 7/16Гб/RTX3060/SSD1Тб NVMe/750Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр
Минск, Московский
1 744 р.
Ryzen 5/16Гб/GTX1660 Super/SSD512Гб NVMe/600Ват/Wi-Fi новый игровой компьютер, компьютер для игр
Минск, Московский