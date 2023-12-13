Товары от Куфар Маркета
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Компьютеры в Беларуси
3 999 р.
Игровой компьютер в сборе.
Минская, Солигорск
1 700 р.
Системный блок
Минск, Первомайский
2 150 р.
Мощный ИГРОВОЙ компьютер с изогнутым МОНИТОРОМ.RTX
Минск, Московский
80 р.
Компьютер
Минск, Заводской
1 700 р.
Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F
Брест
1 700 р.
Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F
Минск, Центральный
3 200 р.
iMac 27'', 2019
Брест
1 949 р.
Игровой компьютер/i7/RX470 8GB/16GB/ПОЛНЫЙ КОМПЛЕК
Витебск
420 р.
Пк
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
пк ryzen 5 5500 rx 580
Минская, Борисов
500 р.
Компьютер HP Workstation Z210
Минск, Центральный
350 р.
Мощный системник + монитор 22'' (можно раздельно)
Гродно
700 р.
Компьютер
Могилевская, Бобруйск
3 725 р.
Игровой ПК. Гарантия 12 мес. СУПЕР ТИХИЙ. Ryzen 5 5600/ RTX3070Ti 8Gb/ 32Gb/ 512Gb/ 700W
Гомель
1 050 р.
Игровой системный блок для современных игр.
Гродно
1 049 р.
Игровой системный блок б/у с гарантией
Витебск
1 450 р.
Игровой ПК: GTX 1660Ti, 16 DDR4, 12 ядер/24 потока
Витебск
1 500 р.
Пк полный комплект
Могилевская, Бобруйск
2 885 р.
Компьютер Игровой АКЦИЯ RTX4060ti+32GB
Брестская, Барановичи
3 000 р.
Игровой компьютер
Брест
400 р.
Системник a8-6600k 4 ядра возможен торг
Минск, Фрунзенский
1 100 р.
Системный блок GTX 1060 6gb/2TB HDD/i5 9400
Минск, Фрунзенский
320 р.
ТОП бюджетный ПК (MSI A320M PRO-E, AMD A8-9600)
Могилевская, Мстиславль
3 000 р.
Системный блок и монитор
Гродненская, Сморгонь
3 500 р.
Лучшая сборка
Гродно
3 000 р.
Игровой компьютер i7 10700 RTX 3070 32GB
Минск, Фрунзенский
850 р.
Системный блок
Витебск
1 950 р.
Ryzen 5 5600, 32GB, RX 6600, M.2 1TB
Минск, Центральный
550 р.
Компьютер
Минск, Заводской
500 р.
компьютер
Витебск
1 355 р.
Игровой ПК. Гарантия 12 мес. AMD Ryzen / 16Gb / 512Gb / AMD RX6400
Гомель
2 155 р.
Топ ПК. Гарантия 12 мес. i7/16Gb/SSD 512Gb/2060Super 8Gb/600W
Гомель
100 р.
Техника
Гомельская, Светлогорск
150 р.
Компьютер
Минск, Московский
1 550 р.
Системник Ryzen 5 5600G Gtx1660 Super. 6gb Игровой
Брест
100 р.
ПК Celeron G1620/4Gb/HDD
Минск, Центральный
2 350 р.
Игровой компьютер I5 12400f rtx 3060Ti ssd2Tb
Минск, Советский
2 000 р.
Игровой ПК Core i7-9700F+Z390+32Gb+RTX 3060 12 Gb
Минск, Ленинский
2 900 р.
Игровой компьютер Ryzen 5600X + RX 6700 XT 12GB
Минск, Московский
1 390 р.
Игровой компьютер R5 5600/Gtx 1660
Минск, Московский
700 р.
Компьютер
Гомель
400 р.
Компьютер
Гродненская, Лида
715 р.
Ryzen 5+RX570+8gb+ssd
Минск, Фрунзенский
125 р.
Системный блок
Брест
1 650 р.
Игровой ПК Ryzen 5 4500, 16gb, RX5500XT 8gb
Минская, Борисов
790 р.
Компьютер из качественных комплектующих
Минск, Ленинский
Товары с доставкой от магазинов
1 700 р.
Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F
Брест
1 700 р.
Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F
Минск, Центральный
2 885 р.
Компьютер Игровой АКЦИЯ RTX4060ti+32GB
Брестская, Барановичи
1 090 р.
Игровой ПК 12/24 Cores, 32 DDR4, ROG RX 580 8 GB, SSD 512 GB
Гомель
1 750 р.
Игровой компьютер I3 12100F,GTX 1660ti 6gb,16 ddr4
Витебск
2 355 р.
Игровой компьютер R5 5600x ,RX 5700xt, 32 ddr4
Витебск
350 р.
Новый ПК для офиса-работы-интернета
Витебск
2 510 р.
Игровой компьютер R5 5600 ,RTX 3060ti, 32 ddr4, 1t
Витебск