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Компьютерная техникаКомпьютеры / системные блоки

Компьютеры в Беларуси

Игровой компьютер в сборе.
vip

3 999 р.

Игровой компьютер в сборе.

Минская, Солигорск

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Системный блок
vip

1 700 р.

Системный блок

Минск, Первомайский

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Мощный ИГРОВОЙ компьютер с изогнутым МОНИТОРОМ.RTX
vip

2 150 р.

Мощный ИГРОВОЙ компьютер с изогнутым МОНИТОРОМ.RTX

Минск, Московский

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Компьютер

80 р.

Компьютер

Минск, Заводской

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Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F

1 700 р.

Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F

Брест

Доставка по Беларуси
Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F

1 700 р.

Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
iMac 27'', 2019

3 200 р.

iMac 27'', 2019

Брест

Игровой компьютер/i7/RX470 8GB/16GB/ПОЛНЫЙ КОМПЛЕК

1 949 р.

Игровой компьютер/i7/RX470 8GB/16GB/ПОЛНЫЙ КОМПЛЕК

Витебск

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Пк

420 р.

Пк

Минск, Фрунзенский

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2 000 р.

пк ryzen 5 5500 rx 580

Минская, Борисов

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Компьютер HP Workstation Z210

500 р.

Компьютер HP Workstation Z210

Минск, Центральный

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Мощный системник + монитор 22'' (можно раздельно)

350 р.

Мощный системник + монитор 22'' (можно раздельно)

Гродно

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Компьютер

700 р.

Компьютер

Могилевская, Бобруйск

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Игровой ПК. Гарантия 12 мес. СУПЕР ТИХИЙ. Ryzen 5 5600/ RTX3070Ti 8Gb/ 32Gb/ 512Gb/ 700W

3 725 р.

Игровой ПК. Гарантия 12 мес. СУПЕР ТИХИЙ. Ryzen 5 5600/ RTX3070Ti 8Gb/ 32Gb/ 512Gb/ 700W

Гомель

Доставка
Игровой системный блок для современных игр.

1 050 р.

Игровой системный блок для современных игр.

Гродно

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Игровой системный блок б/у с гарантией

1 049 р.

Игровой системный блок б/у с гарантией

Витебск

Игровой ПК: GTX 1660Ti, 16 DDR4, 12 ядер/24 потока

1 450 р.

Игровой ПК: GTX 1660Ti, 16 DDR4, 12 ядер/24 потока

Витебск

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Пк полный комплект

1 500 р.

Пк полный комплект

Могилевская, Бобруйск

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Компьютер Игровой АКЦИЯ RTX4060ti+32GB

2 885 р.

Компьютер Игровой АКЦИЯ RTX4060ti+32GB

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой компьютер

3 000 р.

Игровой компьютер

Брест

Системник a8-6600k 4 ядра возможен торг

400 р.

Системник a8-6600k 4 ядра возможен торг

Минск, Фрунзенский

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Системный блок GTX 1060 6gb/2TB HDD/i5 9400

1 100 р.

Системный блок GTX 1060 6gb/2TB HDD/i5 9400

Минск, Фрунзенский

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ТОП бюджетный ПК (MSI A320M PRO-E, AMD A8-9600)

320 р.

ТОП бюджетный ПК (MSI A320M PRO-E, AMD A8-9600)

Могилевская, Мстиславль

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Системный блок и монитор

3 000 р.

Системный блок и монитор

Гродненская, Сморгонь

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Лучшая сборка

3 500 р.

Лучшая сборка

Гродно

Игровой компьютер i7 10700 RTX 3070 32GB

3 000 р.

Игровой компьютер i7 10700 RTX 3070 32GB

Минск, Фрунзенский

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Системный блок

850 р.

Системный блок

Витебск

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Ryzen 5 5600, 32GB, RX 6600, M.2 1TB

1 950 р.

Ryzen 5 5600, 32GB, RX 6600, M.2 1TB

Минск, Центральный

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Компьютер

550 р.

Компьютер

Минск, Заводской

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компьютер

500 р.

компьютер

Витебск

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Игровой ПК. Гарантия 12 мес. AMD Ryzen / 16Gb / 512Gb / AMD RX6400

1 355 р.

Игровой ПК. Гарантия 12 мес. AMD Ryzen / 16Gb / 512Gb / AMD RX6400

Гомель

Доставка
Топ ПК. Гарантия 12 мес. i7/16Gb/SSD 512Gb/2060Super 8Gb/600W

2 155 р.

Топ ПК. Гарантия 12 мес. i7/16Gb/SSD 512Gb/2060Super 8Gb/600W

Гомель

Доставка
Техника

100 р.

Техника

Гомельская, Светлогорск

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Компьютер

150 р.

Компьютер

Минск, Московский

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Системник Ryzen 5 5600G Gtx1660 Super. 6gb Игровой

1 550 р.

Системник Ryzen 5 5600G Gtx1660 Super. 6gb Игровой

Брест

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ПК Celeron G1620/4Gb/HDD

100 р.

ПК Celeron G1620/4Gb/HDD

Минск, Центральный

Доставка
Игровой компьютер I5 12400f rtx 3060Ti ssd2Tb

2 350 р.

Игровой компьютер I5 12400f rtx 3060Ti ssd2Tb

Минск, Советский

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Игровой ПК Core i7-9700F+Z390+32Gb+RTX 3060 12 Gb

2 000 р.

Игровой ПК Core i7-9700F+Z390+32Gb+RTX 3060 12 Gb

Минск, Ленинский

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Игровой компьютер Ryzen 5600X + RX 6700 XT 12GB

2 900 р.

Игровой компьютер Ryzen 5600X + RX 6700 XT 12GB

Минск, Московский

Игровой компьютер R5 5600/Gtx 1660

1 390 р.

Игровой компьютер R5 5600/Gtx 1660

Минск, Московский

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Компьютер

700 р.

Компьютер

Гомель

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Компьютер

400 р.

Компьютер

Гродненская, Лида

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Ryzen 5+RX570+8gb+ssd

715 р.

Ryzen 5+RX570+8gb+ssd

Минск, Фрунзенский

Системный блок

125 р.

Системный блок

Брест

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Игровой ПК Ryzen 5 4500, 16gb, RX5500XT 8gb

1 650 р.

Игровой ПК Ryzen 5 4500, 16gb, RX5500XT 8gb

Минская, Борисов

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Компьютер из качественных комплектующих

790 р.

Компьютер из качественных комплектующих

Минск, Ленинский

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Товары с доставкой от магазинов

Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F

1 700 р.

Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F

Брест

Доставка по Беларуси
Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F

1 700 р.

Игровой компьютер ( системный блок) на Intel i7 -9700F

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Компьютер Игровой АКЦИЯ RTX4060ti+32GB

2 885 р.

Компьютер Игровой АКЦИЯ RTX4060ti+32GB

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой ПК 12/24 Cores, 32 DDR4, ROG RX 580 8 GB, SSD 512 GB

1 090 р.

Игровой ПК 12/24 Cores, 32 DDR4, ROG RX 580 8 GB, SSD 512 GB

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Игровой компьютер I3 12100F,GTX 1660ti 6gb,16 ddr4

1 750 р.

Игровой компьютер I3 12100F,GTX 1660ti 6gb,16 ddr4

Витебск

Доставка по Беларуси
Игровой компьютер R5 5600x ,RX 5700xt, 32 ddr4

2 355 р.

Игровой компьютер R5 5600x ,RX 5700xt, 32 ddr4

Витебск

Доставка по Беларуси
Новый ПК для офиса-работы-интернета

350 р.

Новый ПК для офиса-работы-интернета

Витебск

Доставка по Беларуси
Игровой компьютер R5 5600 ,RTX 3060ti, 32 ddr4, 1t

2 510 р.

Игровой компьютер R5 5600 ,RTX 3060ti, 32 ddr4, 1t

Витебск

Доставка по Беларуси
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