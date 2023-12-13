Товары от Куфар Маркета
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Комплектующие, расходники в Беларуси
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52.90 р.
Промывочная жидкость для струйной техники (Ink-Tec) MCS-01LDP - 1 л
Минск, Центральный
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64.90 р.
Картридж CLT-M404S (для Samsung Xpress SL-C430/ SL-C480) Hi-Black, пурпурный
Минск, Центральный
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62.20 р.
Картридж TK-360 (для Kyocera FS-4020) NetProduct
Минск, Центральный
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73.20 р.
Вал резиновый Ricoh Aficio 1022/ 1027 (CET6027) AE020138 (Япония)
Минск, Центральный
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65.40 р.
Термистор RICOH Aficio 1515 (CET), CET6047, AW10-0088
Минск, Центральный
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65.50 р.
Бункер отработанного тонера Xerox Phaser 6600N, VersaLink C400/ 405 (CET), CET521001, 108R01124
Минск, Центральный
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740.10 р.
Картридж PFI-320MBK/ 2889C001 (для Canon imagePROGRAF TM-200/ TM-205/ TM-300/ TM-305) матовый чёрный
Минск, Центральный
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103.80 р.
Чернила MyInk HP T120/ T520 (711), HI-BK442, 1 л, Bk (черный)
Минск, Центральный
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320.10 р.
Картридж 712/ 3ED71A (для HP DesignJet T230/ T250/ T630/ T650) чёрный, увеличенный
Минск, Центральный
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652.30 р.
Блок проявки Canon iR-2270/ 2870/ 3570 (O) FM2-0287/ FM3-7045
Минск, Центральный
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301.20 р.
Блок проявки Kyocera DV-3100 FS2100D 2LV93080
Минск, Центральный
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71.70 р.
Ролик отделения бумаги Kyocera TASKalfa 6500i/ 8000i/ 6550ci/ 7550ci (O) 2K906360/ 2K906340
Минск, Центральный
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69.80 р.
Термоэлемент HP 2035 (220v) (China) 1шт в упаковке
Минск, Центральный
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62.90 р.
Тонер Kyocera TK-410 Универсальный (NetProduct) Bk, 900 г, канистра
Минск, Центральный
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62.50 р.
Картридж TK-5140K (для Kyocera ECOSYS M6030/ M6530/ P6130) Hi-Black, чёрный
Минск, Центральный
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62.20 р.
Картридж 718Bk/ 2662B002 (для Canon i-SENSYS LBP7660/ MF724/ MF729/ MF8340/ MF8360) NetProduct, чёрн
Минск, Центральный
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55.60 р.
Картридж 731M/ 6270B002 (для Canon i-SENSYS LBP7100/ LBP7110/ MF623/ MF628/ MF8230) NetProduct, пурп
Минск, Центральный
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55.60 р.
Картридж 731Y/ 6269B002 (для Canon i-SENSYS LBP7100/ LBP7110/ MF623/ MF628/ MF8230) NetProduct, жёлт
Минск, Центральный
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61.80 р.
Тонер HP LJ M402/M404 Универсальный Hi-Black (Made in Russia) Bk, 1 кг, канистра
Минск, Центральный
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64.10 р.
Барабан Ricoh Aficio 1515/ MP161 (CET3941), 50000 стр., Япония
Минск, Центральный
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72.40 р.
Картридж KONICA MINOLTA Bizhub 223 (CET), 512г, CET6707U
Минск, Центральный
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62.60 р.
Комплект роликов Kyocera 2BR06521/ 2F906230/ 2F906240 (CET511008) FS-1028/ 1128MFP/ 1030MFP/ 1130MFP
Минск, Центральный
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72.20 р.
Ролики подхвата/подачи в сборе KYOCERA FS-3040MFP (CET), CET341094 (Long Life, New)
Минск, Центральный
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65.60 р.
Ролик очистки ролика заряда CANON iR ADVANCE C7055 (CET), CET241024
Минск, Центральный
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64.20 р.
Ролик переноса RICOH MP501SPF/ 601SPF/ 5300DN/ 5310DN (CET), CET261002, M281-2828/ 302LV94130
Минск, Центральный
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2 143.20 р.
Драм-картридж DK-450 (для Kyocera FS-6970)
Минск, Центральный
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25 р.
Барабан Ricoh SP 3400/3410DN/3510/SP 300/311 (NetProduct)
Минск, Центральный
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1 059.20 р.
Картридж 90X/ CE390XC (для HP LaserJet M602/ M603/ M4555) белая упаковка
Минск, Центральный
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142.30 р.
Картридж PFI-102Y/ 0898B001 (для Canon imagePROGRAF iPF500/ iPF600/ iPF610/ iPF655/ iPF710) Hi-Black
Минск, Центральный
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40.50 р.
Ролик захвата обходного лотка (лоток 1) HP LJ M402/ M426 (O) RL2-0656-000CN
Минск, Центральный
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104.30 р.
Картридж 841198/ MP C2550E (для Ricoh Aficio MP C2030/ C2050/ C2051/ C2530/ C2550) CET, CET6411, пур
Минск, Центральный
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66.10 р.
Картридж TK-1150 (для Kyocera ECOSYS M2135/ M2635/ M2735dw/ P2235) CET, CET131035
Минск, Центральный
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67.80 р.
Вал резиновый Lexmark W840/ W850, XEROX Phaser 5500/ 5550 (CET3957)
Минск, Центральный
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65.20 р.
Комплект восстановления драм-юнита CANON iR1018/ 1019/ 1022/ 1023/ 1024/ 1025 , 25K, CET4707, C-EXV1
Минск, Центральный
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64.70 р.
Прижимной вал ленты очистки фьюзера SHARP MX-M654N/ 754N/ 6508/ 7508 (CET), CET241015, NROLR1932FCZZ
Минск, Центральный
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349.70 р.
Ремкомплект автоподатчика HP LJ Enterprise M4555/ 4559/ CM4540 (O) CE248-67901/ CE248A
Минск, Центральный
Договорная
Фотобумага
Брест
15 р.
Картридж для принтера
Могилев
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79.60 р.
Картридж 106R01531 (для Xerox WorkCentre 3550) Hi-Black
Минск, Центральный
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78.40 р.
Шарнир автоподатчика правый Kyocera FS-1028MFP/ 1030MFP/ 1128MFP (O) 303LJ02040/ 3LJ02040
Минск, Центральный
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78.40 р.
Тонер Kyocera Универсальный Тип MSK (Imex) фасовка Россия, 900 г, канистра
Минск, Центральный
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76.10 р.
Картридж 724/ 3481B002 (для Canon i-SENSYS LBP6700/ LBP6750/ LBP6780/ MF512/ MF515) Hi-Black
Минск, Центральный
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75.40 р.
Картридж TK-3130 (для Kyocera FS-4200/ FS-4300/ ECOSYS M3550/ M3560) NetProduct
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
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52.90 р.
Промывочная жидкость для струйной техники (Ink-Tec) MCS-01LDP - 1 л
Минск, Центральный
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64.90 р.
Картридж CLT-M404S (для Samsung Xpress SL-C430/ SL-C480) Hi-Black, пурпурный
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
62.20 р.
Картридж TK-360 (для Kyocera FS-4020) NetProduct
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
73.20 р.
Вал резиновый Ricoh Aficio 1022/ 1027 (CET6027) AE020138 (Япония)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
65.40 р.
Термистор RICOH Aficio 1515 (CET), CET6047, AW10-0088
Минск, Центральный
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65.50 р.
Бункер отработанного тонера Xerox Phaser 6600N, VersaLink C400/ 405 (CET), CET521001, 108R01124
Минск, Центральный
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740.10 р.
Картридж PFI-320MBK/ 2889C001 (для Canon imagePROGRAF TM-200/ TM-205/ TM-300/ TM-305) матовый чёрный
Минск, Центральный
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103.80 р.
Чернила MyInk HP T120/ T520 (711), HI-BK442, 1 л, Bk (черный)
Минск, Центральный