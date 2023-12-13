Товары от Куфар Маркета
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190 р.
Комбинезон мембрана (зима) 92-122
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
190 р.
Комбинезон мембрана (зима) 92-122
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
190 р.
Комбинезон мембрана (зима ) 92-122
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
130 р.
Зимний комбинезон для мальчика , р . 86 и 92
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
20 р.
Флисовый кигуруми Lupilu 98-104 для девочки
92 - 98 (3 года)
125 р.
Комбинезон зима
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
70 р.
Термокомбинезон Marmar для девочки
110 - 116 (5-6 лет)
15 р.
Комбенизон
140 - 146 (10 лет)
190 р.
Комбинезон НОВИНКА (мембрана) зима (РБ)
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
110 р.
Комбинезон (Деми) мембрана , р-р 86,92
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
20 р.
Новый комбинезон Matalan 2-3 года
92 - 98 (3 года)
250 р.
Комбинезон ''Violet''
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
100 р.
Детский зимний раздельный комбинезон
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
140 р.
Детский зимний комбинезон
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
220 р.
Комбинезон мембрана (зима ) 98-140
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
20 р.
Комбинезоны/слипы
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
215 р.
Комбинезон мембрана (НОВИНКА ) 92-122
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
220 р.
Комбинезон мембрана НОВИНКА (зима) 104-146
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
220 р.
Комбизнезон Мембрана светоотражающий (зима)
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
28 р.
Слипы открытые ножки
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
15 р.
Флисовый комбинезон 128 для девочки
122 - 128 (7 лет)
14 р.
Флисовый комбинезон 92 для девочки
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
158 р.
Комбинезон зима
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
158 р.
Комбенизон зима
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
14 р.
Комбинезон H&M 86 для девочки
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
13 р.
БРОНЬ Уютный комбинезон Nutmeg 86 для девочки
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
158 р.
Комбинезон зима
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
158 р.
Комбинезон зима, мембрана
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
149 р.
Комбинезон Flow
98 - 104 (4 года)
80 р.
Зимний комбинезон
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
99 р.
Комбинезон
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
150 р.
Комбинезон ''Popcorn''
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
170 р.
Комплект зимний ''Winter''
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
70 р.
Комбез ZARA
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
30 р.
Комбинезон
80 - 86 (1-2 года)
55 р.
Комбинезон на шлейках
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
158 р.
Комбинезон зима
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
250 р.
Комбинезон RedFox
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
158 р.
Комбинезон зима
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
270 р.
Etude комбинезон
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
89 р.
Комбинезон мембрана акция на последние размеры в наличии.
86 - 92 (2 года)
89 р.
Комбинезон зимний акция
92 - 98 (3 года)
150 р.
Комбинезон ''VeryBerry''
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)