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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Новогодний свитшотНовогодний свитшот

29 р.

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Новогодний свитшот

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Доставка по Беларуси
Гольф для девочки Гольф для девочки

12 р.

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Гольф для девочки

158 - 164 (13 лет)

Доставка по Беларуси
Новогодний свитер F-F 5-6 лет, леггинсы C&AНовогодний свитер F-F 5-6 лет, леггинсы C&A

Договорная

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Новогодний свитер F-F 5-6 лет, леггинсы C&A

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Доставка по Беларуси
Джемпер Н&М 122-128, лонг Pepperts Джемпер Н&М 122-128, лонг Pepperts

Договорная

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Джемпер Н&М 122-128, лонг Pepperts

122 - 128 (7 лет)

Доставка по Беларуси
Свитшоты для девочек в ассортименте. ТурцияСвитшоты для девочек в ассортименте. Турция

29 р.

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Свитшоты для девочек в ассортименте. Турция

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170

Доставка по Беларуси
Свитшот H&M и Skinny 104 для девочкиСвитшот H&M и Skinny 104 для девочки

12 р.

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Свитшот H&M и Skinny 104 для девочки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Доставка по Беларуси
Кофта утепленная на девочкуКофта утепленная на девочку

37 р.

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Кофта утепленная на девочку

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 110 - 116 (5-6 лет)

Доставка по Беларуси
Джемпер на девочку Джемпер на девочку

Договорная

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Джемпер на девочку

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Доставка по Беларуси
Джемпер на девочку Джемпер на девочку

30 р.

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Джемпер на девочку

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Доставка по Беларуси
Кофта детскаяКофта детская

21.90 р.

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Кофта детская

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Доставка по Беларуси
Свитер новогодний со светодиодомСвитер новогодний со светодиодом

15 р.

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Свитер новогодний со светодиодом

134 - 140 (9 лет), 146 - 152 (11 лет), 158 - 164 (13 лет)

Доставка по Беларуси
Свитер Disney Свитер Disney

8 р.

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Свитер Disney

92 - 98 (3 года)

Доставка по Беларуси
Лот из 5 вещей для девочки Лот из 5 вещей для девочки

15 р.

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Лот из 5 вещей для девочки

80 - 86 (1-2 года)

Доставка по Беларуси
Лот одежды для девочки Лот одежды для девочки

20 р.

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Лот одежды для девочки

86 - 92 (2 года)

Доставка по Беларуси
Классный, теплый свитерКлассный, теплый свитер

35 р.

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Классный, теплый свитер

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Доставка по Беларуси
Гольфы Гольфы

Договорная

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Гольфы

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

Доставка по Беларуси
ГольфыГольфы

Договорная

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Гольфы

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Доставка по Беларуси
Новая теплая кофтаНовая теплая кофта

42 р.

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Новая теплая кофта

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

Доставка по Беларуси
Байка Кiki&Koko 98, леггинсы George Байка Кiki&Koko 98, леггинсы George

13 р.

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Байка Кiki&Koko 98, леггинсы George

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Доставка по Беларуси
Свитер с оленемСвитер с оленем

22 р.

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Свитер с оленем

122 - 128 (7 лет)

Доставка по Беларуси
Лонги h&mЛонги h&m

6 р.

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Лонги h&m

98 - 104 (4 года)

Доставка по Беларуси
Кофта травкаКофта травка

33 р.

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Кофта травка

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Доставка по Беларуси
Гольфы для девочек(разные цвета)Гольфы для девочек(разные цвета)

15 р.

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Гольфы для девочек(разные цвета)

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Доставка по Беларуси
Свитер ''Гламур''на акцииСвитер ''Гламур''на акции

35 р.

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Свитер ''Гламур''на акции

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Доставка по Беларуси
Тёплая кофтаТёплая кофта

35 р.

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Тёплая кофта

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Доставка по Беларуси
Термо кофточкаТермо кофточка

8 р.

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Термо кофточка

134 - 140 (9 лет)

Доставка по Беларуси
Кофта Кофта

16 р.

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Кофта

98 - 104 (4 года)

Доставка по Беларуси
Жилетка безрукавка H&MЖилетка безрукавка H&M

29 р.

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Жилетка безрукавка H&M

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Доставка по Беларуси
Кардиган s’oliverКардиган s’oliver

9 р.

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Кардиган s’oliver

152 - 158 (12 лет)

Доставка по Беларуси
Костюм Костюм

75 р.

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Костюм

146 - 152 (11 лет)

Доставка по Беларуси
Жилетка ( комплект)Жилетка ( комплект)

75 р.

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Жилетка ( комплект)

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

Доставка по Беларуси
Водолазка lupiluВодолазка lupilu

5 р.

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Водолазка lupilu

110 - 116 (5-6 лет)

Доставка по Беларуси
Новогодняя кофта Pepperts 134-140 и Next 122 для девочкиНовогодняя кофта Pepperts 134-140 и Next 122 для девочки

Договорная

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Новогодняя кофта Pepperts 134-140 и Next 122 для девочки

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Доставка по Беларуси
Тёплый гольфТёплый гольф

35 р.

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Тёплый гольф

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

Доставка по Беларуси
Свитер для девочки Свитер для девочки

20 р.

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Свитер для девочки

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

Доставка по Беларуси
Жилетки Oxylane 134-140-146 для девочкиЖилетки Oxylane 134-140-146 для девочки

Договорная

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Жилетки Oxylane 134-140-146 для девочки

134 - 140 (9 лет)

Доставка по Беларуси
Лонгслив кофта для девочекЛонгслив кофта для девочек

20 р.

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Лонгслив кофта для девочек

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Доставка по Беларуси
Кардиган на пуговицах George Кардиган на пуговицах George

6 р.

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Кардиган на пуговицах George

116 - 122 (6 лет)

Доставка по Беларуси
Кофточка PikkuSet Кофточка PikkuSet

8 р.

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Кофточка PikkuSet

86 - 92 (2 года)

Доставка по Беларуси
Кофта Alive 134 для девочкиКофта Alive 134 для девочки

12 р.

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Кофта Alive 134 для девочки

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Доставка по Беларуси
Новая кофта с капюшоном 134 для девочкиНовая кофта с капюшоном 134 для девочки

14 р.

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Новая кофта с капюшоном 134 для девочки

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Доставка по Беларуси
Лонгслив на флисеЛонгслив на флисе

35 р.

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Лонгслив на флисе

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Доставка по Беларуси
Кофточка оверсайзКофточка оверсайз

47 р.

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Кофточка оверсайз

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Доставка по Беларуси
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