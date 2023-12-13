Товары от Куфар Маркета
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29 р.
Новогодний свитшот
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
12 р.
Гольф для девочки
158 - 164 (13 лет)
Договорная
Новогодний свитер F-F 5-6 лет, леггинсы C&A
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
Договорная
Джемпер Н&М 122-128, лонг Pepperts
122 - 128 (7 лет)
29 р.
Свитшоты для девочек в ассортименте. Турция
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170
12 р.
Свитшот H&M и Skinny 104 для девочки
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
37 р.
Кофта утепленная на девочку
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 110 - 116 (5-6 лет)
Договорная
Джемпер на девочку
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
30 р.
Джемпер на девочку
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
21.90 р.
Кофта детская
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
15 р.
Свитер новогодний со светодиодом
134 - 140 (9 лет), 146 - 152 (11 лет), 158 - 164 (13 лет)
8 р.
Свитер Disney
92 - 98 (3 года)
15 р.
Лот из 5 вещей для девочки
80 - 86 (1-2 года)
20 р.
Лот одежды для девочки
86 - 92 (2 года)
35 р.
Классный, теплый свитер
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
Договорная
Гольфы
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
Договорная
Гольфы
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
42 р.
Новая теплая кофта
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
13 р.
Байка Кiki&Koko 98, леггинсы George
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
22 р.
Свитер с оленем
122 - 128 (7 лет)
6 р.
Лонги h&m
98 - 104 (4 года)
33 р.
Кофта травка
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
15 р.
Гольфы для девочек(разные цвета)
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
35 р.
Свитер ''Гламур''на акции
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
35 р.
Тёплая кофта
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
8 р.
Термо кофточка
134 - 140 (9 лет)
16 р.
Кофта
98 - 104 (4 года)
29 р.
Жилетка безрукавка H&M
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
9 р.
Кардиган s’oliver
152 - 158 (12 лет)
75 р.
Костюм
146 - 152 (11 лет)
75 р.
Жилетка ( комплект)
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
5 р.
Водолазка lupilu
110 - 116 (5-6 лет)
Договорная
Новогодняя кофта Pepperts 134-140 и Next 122 для девочки
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
35 р.
Тёплый гольф
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
20 р.
Свитер для девочки
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
Договорная
Жилетки Oxylane 134-140-146 для девочки
134 - 140 (9 лет)
20 р.
Лонгслив кофта для девочек
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
6 р.
Кардиган на пуговицах George
116 - 122 (6 лет)
8 р.
Кофточка PikkuSet
86 - 92 (2 года)
12 р.
Кофта Alive 134 для девочки
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
14 р.
Новая кофта с капюшоном 134 для девочки
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
35 р.
Лонгслив на флисе
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
47 р.
Кофточка оверсайз
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)