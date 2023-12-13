Товары от Куфар Маркета
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Кофты, свитеры, жилетки для девочек в Беларуси
25 р.
Удлинённая кофта hm
110 - 116 (5-6 лет)
8 р.
Пушистая кофта next
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
10 р.
Новогодний свитшот
134 - 140 (9 лет)
8 р.
Базовый джемпер Калинка, школьная коллекция
134 - 140 (9 лет)
15 р.
Туника, рост 152
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
25 р.
Комплект H&M на 10-12 лет
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
15 р.
Кофточка и штанишки (Zara next h/m)
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
10 р.
Байка для девочки
140 - 146 (10 лет)
12 р.
Кофта школьная с юбкой
128 - 134 (8 лет)
8 р.
Кофточка de salitto 130 размер
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
12 р.
Свитер, H&M, 128-134-140
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
14 р.
Туника кофта
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 98 - 104 (4 года)
10 р.
Жакет для девочки
122 - 128 (7 лет)
12 р.
Кофта de salitto 130 размер
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
15 р.
Байка укороченная на подростка
152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
8 р.
Футболки для девочки
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
10 р.
Байка для девочки
140 - 146 (10 лет)
10 р.
Жилетка de salitto 130 размер
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
10 р.
Боди
80 - 86 (1-2 года)
40 р.
Свитер Zara рост 152
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
15 р.
Байка 128
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 116 - 122 (6 лет)
5 р.
Лонг LC Waikiki 140-146
140 - 146 (10 лет)
15 р.
Кофта рост 104
104 - 110 (5 лет)
5 р.
Джемпер девичий
152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
25 р.
Кофта
116 - 122 (6 лет)
15 р.
Фирма LEMON
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
10 р.
Байка для девочки
134 - 140 (9 лет)
7 р.
Вещи лотом
116 - 122 (6 лет)
12 р.
Свитер детский
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
12 р.
Свитер детский
152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
15 р.
Свитер детский
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
15 р.
Кофточка (Италия)
158 - 164 (13 лет)
15 р.
Жилетка на синтепоне
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
45 р.
Кофта
146 - 152 (11 лет)
14 р.
Кофта джемпер с совами
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
25 р.
Кофта
146 - 152 (11 лет)
10 р.
Тёплая жилетка 10 р
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
20 р.
Лот одежды для девочки 6-7 лет
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
15 р.
Цена за все Комбенизон/байки рост 98см Новые
92 - 98 (3 года)
8 р.
Кофта на замке
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
Договорная
Кофта
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
12 р.
Худи ovs 140-146
140 - 146 (10 лет)
18 р.
Свитер новогодний
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
10 р.
Свитер для девочки
146 - 152 (11 лет)
Товары с доставкой от магазинов
29 р.
Новогодний свитшот
Минск, Советский
12 р.
Гольф для девочки
Минская, Солигорск
Договорная
Новогодний свитер F-F 5-6 лет, леггинсы C&A
Минская, Другие города
Договорная
Джемпер Н&М 122-128, лонг Pepperts
Минская, Другие города
29 р.
Свитшоты для девочек в ассортименте. Турция
Минск, Советский
12 р.
Свитшот H&M и Skinny 104 для девочки
Минская, Другие города
37 р.
Кофта утепленная на девочку
Могилев
Договорная
Джемпер на девочку
Могилев