logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииБытовая техника
Техника для кухни
Кофеварки и кофемашины
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Производитель
Вид
Тип кофе
Мощность, Вт
Объем резервуара для воды, л
Состояние
Продавец
new
Бытовая техникаТехника для кухни

Кофеварки и кофемашины Delonghi в Беларуси

Кофемашина Delonghi

599 р.

Кофемашина Delonghi

Минск, Первомайский

badge-icon
Капсульная кофеварка Nespresso DeLonghi

750 р.

Капсульная кофеварка Nespresso DeLonghi

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Кофе машина

1 400 р.

Кофе машина

Брест

badge-icon
badge-icon
Кофемашина DeLonghi Dinamica ECAM350.55.B

1 500 р.

Кофемашина DeLonghi Dinamica ECAM350.55.B

Могилевская, Осиповичи

badge-icon
badge-icon
Кофемашина DeLonghi

700 р.

Кофемашина DeLonghi

Минская, Солигорск

badge-icon
badge-icon
Кофемашина зерновая капучино

700 р.

Кофемашина зерновая капучино

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Delonghi ESAM

580 р.

Delonghi ESAM

Минск, Советский

badge-icon
Кофеварки и кофемашины DeLonghi Magnifica Start ECAM 220.31.SB

Онлайн-заказ

1 496.24 р.

Кофеварки и кофемашины DeLonghi Magnifica Start ECAM 220.31.SB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофеварки и кофемашины DeLonghi Dinamica Plus ECAM370.70.B

Онлайн-заказ

2 561.19 р.

Кофеварки и кофемашины DeLonghi Dinamica Plus ECAM370.70.B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофеварки и кофемашины DeLonghi Stilosa EC230.BK

Онлайн-заказ

435.56 р.

Кофеварки и кофемашины DeLonghi Stilosa EC230.BK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофеварки и кофемашины DeLonghi Magnifica Start ECAM 220.31.SSB

Онлайн-заказ

1 487.62 р.

Кофеварки и кофемашины DeLonghi Magnifica Start ECAM 220.31.SSB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемашина DeLonghi Dinamica ECAM 350.55.B

1 900 р.

Кофемашина DeLonghi Dinamica ECAM 350.55.B

Минск, Центральный

badge-icon
Кофемашина

380 р.

Кофемашина

Витебск

badge-icon
Кофеварка

300 р.

Кофеварка

Витебск

badge-icon
Кофеварки и кофемашины DeLonghi Eletta Cappuccino Evo ECAM46.860.B

Онлайн-заказ

2 450.55 р.

Кофеварки и кофемашины DeLonghi Eletta Cappuccino Evo ECAM46.860.B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемашина DeLonghi PrimaDonna Elite Experience ECAM 650.85.MS

Онлайн-заказ

4 672.59 р.

Кофемашина DeLonghi PrimaDonna Elite Experience ECAM 650.85.MS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемашина DeLonghi PrimaDonna Elite ECAM650.85.MS

4 000 р.

Кофемашина DeLonghi PrimaDonna Elite ECAM650.85.MS

Минск, Партизанский

Кофемашина DeLonghi Dinamica ECAM 350.55.B

Онлайн-заказ

2 099 р.

Кофемашина DeLonghi Dinamica ECAM 350.55.B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемашина DeLonghi Dinamica ECAM 350.35.W

Онлайн-заказ

2 253.22 р.

Кофемашина DeLonghi Dinamica ECAM 350.35.W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемашина DeLonghi Autentica ETAM 29.510.B

Онлайн-заказ

1 678.65 р.

Кофемашина DeLonghi Autentica ETAM 29.510.B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемашина DeLonghi PrimaDonna Elite ECAM 650.75.MS

Онлайн-заказ

4 372.21 р.

Кофемашина DeLonghi PrimaDonna Elite ECAM 650.75.MS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемашина DeLonghi PrimaDonna Soul ECAM 610.75.MB

Онлайн-заказ

4 568.10 р.

Кофемашина DeLonghi PrimaDonna Soul ECAM 610.75.MB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемашина DeLonghi Magnifica Start ECAM 220.30.SB

Онлайн-заказ

1 362.83 р.

Кофемашина DeLonghi Magnifica Start ECAM 220.30.SB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемашина Delonghi Ecam 370.95 T dynamica plus

2 400 р.

Кофемашина Delonghi Ecam 370.95 T dynamica plus

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Кофемашина Delonghi (De Longhi)

1 870 р.

Кофемашина Delonghi (De Longhi)

Брестская, Барановичи

badge-icon
Кофемашина DeLonghi EC 685 BK

600 р.

Кофемашина DeLonghi EC 685 BK

Минск, Октябрьский

badge-icon
Новая кофеварка,электрическая,

55 р.

Новая кофеварка,электрическая,

Гомель

badge-icon

300 р.

Кофеварка эспрессо DeLonghi ECP 33.21

Гродненская, Ивье

badge-icon
Кофемашина Delonghi

350 р.

Кофемашина Delonghi

Брестская, Пинск

badge-icon
badge-icon
Кофемашина DeLonghi Primadonna ECAM550 .75.MS

1 995 р.

Кофемашина DeLonghi Primadonna ECAM550 .75.MS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофеварка кофемашина DeLonghi Bar 12F

100 р.

Кофеварка кофемашина DeLonghi Bar 12F

Минск, Московский

badge-icon
Кофеварки и кофемашины DeLonghi ECAM 380.95.TB

Онлайн-заказ

2 762.72 р.

Кофеварки и кофемашины DeLonghi ECAM 380.95.TB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемашина DeLonghi Cappuccino ECAM 23.460.B

1 300 р.

Кофемашина DeLonghi Cappuccino ECAM 23.460.B

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
Кофеварки и кофемашины DeLonghi Magnifica Start ECAM 220.21 WW

Онлайн-заказ

1 520.78 р.

Кофеварки и кофемашины DeLonghi Magnifica Start ECAM 220.21 WW

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рожок(холдер) с фильтр-ситом Delonghi

50 р.

Рожок(холдер) с фильтр-ситом Delonghi

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Кофеварки и кофемашины DeLonghi Magnifica S Smart ECAM 250.31.SB

Онлайн-заказ

1 568.53 р.

Кофеварки и кофемашины DeLonghi Magnifica S Smart ECAM 250.31.SB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофеварка DeLonghi EC 300 M

300 р.

Кофеварка DeLonghi EC 300 M

Минск, Заводской

Кофеварки и кофемашины DeLonghi EC 9865 M La Specialista Maestro Cold Brew

Онлайн-заказ

3 452.68 р.

Кофеварки и кофемашины DeLonghi EC 9865 M La Specialista Maestro Cold Brew

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемашина DeLonghi Magnifica Start ECAM 220.31.SSB

Онлайн-заказ

1 426.94 р.

Кофемашина DeLonghi Magnifica Start ECAM 220.31.SSB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемашина DeLonghi Magnifica Start ECAM 220.22 GB

Онлайн-заказ

1 530.47 р.

Кофемашина DeLonghi Magnifica Start ECAM 220.22 GB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рожковая кофеварка DeLonghi Dedica Metallics EC785.GY

Онлайн-заказ

919.08 р.

Рожковая кофеварка DeLonghi Dedica Metallics EC785.GY

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рожковая кофеварка DeLonghi Stilosa EC235.CR

Онлайн-заказ

419 р.

Рожковая кофеварка DeLonghi Stilosa EC235.CR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемашина DeLonghi PrimaDonna Elite ECAM 650.55.MS

Онлайн-заказ

3 600 р.

Кофемашина DeLonghi PrimaDonna Elite ECAM 650.55.MS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Кофеварки и кофемашины DeLonghi Magnifica Start ECAM 220.31.SB

Онлайн-заказ

1 496.24 р.

Кофеварки и кофемашины DeLonghi Magnifica Start ECAM 220.31.SB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофеварки и кофемашины DeLonghi Dinamica Plus ECAM370.70.B

Онлайн-заказ

2 561.19 р.

Кофеварки и кофемашины DeLonghi Dinamica Plus ECAM370.70.B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофеварки и кофемашины DeLonghi Stilosa EC230.BK

Онлайн-заказ

435.56 р.

Кофеварки и кофемашины DeLonghi Stilosa EC230.BK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофеварки и кофемашины DeLonghi Magnifica Start ECAM 220.31.SSB

Онлайн-заказ

1 487.62 р.

Кофеварки и кофемашины DeLonghi Magnifica Start ECAM 220.31.SSB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофеварки и кофемашины DeLonghi Eletta Cappuccino Evo ECAM46.860.B

Онлайн-заказ

2 450.55 р.

Кофеварки и кофемашины DeLonghi Eletta Cappuccino Evo ECAM46.860.B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемашина DeLonghi PrimaDonna Elite Experience ECAM 650.85.MS

Онлайн-заказ

4 672.59 р.

Кофемашина DeLonghi PrimaDonna Elite Experience ECAM 650.85.MS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемашина DeLonghi Dinamica ECAM 350.55.B

Онлайн-заказ

2 099 р.

Кофемашина DeLonghi Dinamica ECAM 350.55.B

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофемашина DeLonghi Dinamica ECAM 350.35.W

Онлайн-заказ

2 253.22 р.

Кофемашина DeLonghi Dinamica ECAM 350.35.W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Техника для кухниАэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиСоковыжималкиСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайникиПрочая техника для кухни
Крупная техника для кухниПлитыДуховые шкафыВарочные панелиВытяжкиХолодильникиМорозильникиПосудомоечные машиныПрочая крупногабаритная техника
Техника для уборкиПылесосыРоботы-пылесосыПароочистителиПрочая техника для уборки
Уход за одеждой, пошивУтюгиОтпаривателиШвейные машиныОверлокиСтиральные машиныСтирально-сушильные машиныСушильные машиныПрочая техника для ухода за одеждой
Климатическая техникаКондиционерыВентиляторыОбогревателиУвлажнитель воздухаОчистители воздухаЭлектрокаминыПрочая климатическая техника
Техника для красоты и здоровьяАппараты для чистки лицаФеныСтайлерыУтюжки для волосМужские электробритвыЭпиляторы и женские электробритвыМашинки для стрижки волосЗубные щеткиГидромассажерыЭлектромассажерыМассажные креслаНапольные весыТонометрыИнгаляторыГлюкометрыТермометрыПрочая техника для красоты и здоровья