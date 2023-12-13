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Все для домаПосуда и кухонные аксессуары

Кофе и чай в Беларуси

Сервиз чайный

30 р.

Сервиз чайный

Гомель

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Набор чайный фарфоровый 18 предметов

90 р.

Набор чайный фарфоровый 18 предметов

Минск, Первомайский

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Сервиз

Договорная

Сервиз

Минская, Борисов

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Сервиз чайный,новый на 6 персон.

55 р.

Сервиз чайный,новый на 6 персон.

Гомельская, Жлобин

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Термокружки

4.98 р.

Термокружки

Минск, Ленинский

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Кофейный сервиз на 12 персон. Villeroy&Boch

920 р.

Кофейный сервиз на 12 персон. Villeroy&Boch

Минск, Центральный

Чайный сервиз на 6 персон Villeroy&Boch

720 р.

Чайный сервиз на 6 персон Villeroy&Boch

Минск, Центральный

Новый набор для кофе

18 р.

Новый набор для кофе

Минск, Фрунзенский

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Продам чайник и сахарницу

15 р.

Продам чайник и сахарницу

Витебская, Орша

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Чайник заварочный

4 р.

Чайник заварочный

Брест

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Кофейный сервиз

45 р.

Кофейный сервиз

Минск, Партизанский

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Китайский винтажный сервиз

75 р.

Китайский винтажный сервиз

Минская, Минский район

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Термос

19 р.

Термос

Минск, Московский

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Продажа кофейного сервиза

20 р.

Продажа кофейного сервиза

Минск, Фрунзенский

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Кружка Новый год

Договорная

Кружка Новый год

Минск, Октябрьский

Набор кружек (новый)

12 р.

Набор кружек (новый)

Гродненская, Слоним

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Набор чайный

40 р.

Набор чайный

Минск, Партизанский

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Кружки Икея/ikea 3 штуки

5 р.

Кружки Икея/ikea 3 штуки

Брест

Чашки 3шт.

12 р.

Чашки 3шт.

Минск, Партизанский

Сервиз на 12 персон

88 р.

Сервиз на 12 персон

Брест

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Конфетница хрустальная

20 р.

Конфетница хрустальная

Минск, Первомайский

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Френч-пресс

15 р.

Френч-пресс

Минск, Фрунзенский

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Термос 600мл

35 р.

Термос 600мл

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ЗАПЧАСТЬ К САМОВАРУ ( БАТАШЕВЪ ) И ДРУГИЕ

35 р.

ЗАПЧАСТЬ К САМОВАРУ ( БАТАШЕВЪ ) И ДРУГИЕ

Минск, Московский

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Новогодняя термокружка Merry Christ, 500 ml Розовая Дедушка Мороз

Онлайн-заказ

38.20 р.

Новогодняя термокружка Merry Christ, 500 ml Розовая Дедушка Мороз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термокружка Звёздная феерия, 450 мл Фиолетовая феерия

Онлайн-заказ

38.20 р.

Термокружка Звёздная феерия, 450 мл Фиолетовая феерия

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сервиз чайный.

70 р.

Сервиз чайный.

Могилев

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Чайный набор на две персоны

65 р.

Чайный набор на две персоны

Гомель

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Кофейные пары фарфор Вербилки

50 р.

Кофейные пары фарфор Вербилки

Минская, Другие города

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Кружка + ложка Супермен

15 р.

Кружка + ложка Супермен

Минск, Фрунзенский

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Чайные пары Фарфор Городница

7 р.

Чайные пары Фарфор Городница

Минская, Другие города

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Кружка

5 р.

Кружка

Минск, Октябрьский

Термокружка детская Веселый Сюрприз Weekend Surprice, 450 мл. Фиолетовая Альпака

Онлайн-заказ

38.40 р.
32 р.-17%

Термокружка детская Веселый Сюрприз Weekend Surprice, 450 мл. Фиолетовая Альпака

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термокружка Dark Latte, 420 мл Двойные стенки, нержавеющая сталь, прорезиненное дно Синяя

Онлайн-заказ

25.74 р.

Термокружка Dark Latte, 420 мл Двойные стенки, нержавеющая сталь, прорезиненное дно Синяя

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термокружка Веселый фитнес Мишка Funny Fitness Bear, 350 мл С обручем (белая)

Онлайн-заказ

25 р.

Термокружка Веселый фитнес Мишка Funny Fitness Bear, 350 мл С обручем (белая)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос вакуумный 1000 мл. в чехле, с ситечком, клапаном, чашкой и ремешком / Нержавеющая сталь

Онлайн-заказ

53 р.

Термос вакуумный 1000 мл. в чехле, с ситечком, клапаном, чашкой и ремешком / Нержавеющая сталь

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Пуля , 500 мл. / Нержавеющая сталь Черный

Онлайн-заказ

32 р.

Термос Пуля , 500 мл. / Нержавеющая сталь Черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор

25 р.

Набор

Гомельская, Светлогорск

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Подстаканники СССР алюминий

5 р.

Подстаканники СССР алюминий

Брестская, Барановичи

Чайники (ЛФЗ,Рига,Суммы).

6 р.

Чайники (ЛФЗ,Рига,Суммы).

Витебск

Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей) с индикатором температуры и ситечком, 350 мл Мокрый

Онлайн-заказ

35 р.

Термос NO Name матовый (без рисунков и надписей) с индикатором температуры и ситечком, 350 мл Мокрый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термокружка детская Слоник Джамбо Good Jumbo, 500 мл Голубой

Онлайн-заказ

34.80 р.
29 р.-17%

Термокружка детская Слоник Джамбо Good Jumbo, 500 мл Голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уценка Термокружка Единорог, 500 мл Синий

Онлайн-заказ

11 р.

Уценка Термокружка Единорог, 500 мл Синий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Термос 600мл

35 р.

Термос 600мл

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Новогодняя термокружка Merry Christ, 500 ml Розовая Дедушка Мороз

Онлайн-заказ

38.20 р.

Новогодняя термокружка Merry Christ, 500 ml Розовая Дедушка Мороз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термокружка Звёздная феерия, 450 мл Фиолетовая феерия

Онлайн-заказ

38.20 р.

Термокружка Звёздная феерия, 450 мл Фиолетовая феерия

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термокружка детская Веселый Сюрприз Weekend Surprice, 450 мл. Фиолетовая Альпака

Онлайн-заказ

38.40 р.
32 р.-17%

Термокружка детская Веселый Сюрприз Weekend Surprice, 450 мл. Фиолетовая Альпака

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термокружка Dark Latte, 420 мл Двойные стенки, нержавеющая сталь, прорезиненное дно Синяя

Онлайн-заказ

25.74 р.

Термокружка Dark Latte, 420 мл Двойные стенки, нержавеющая сталь, прорезиненное дно Синяя

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термокружка Веселый фитнес Мишка Funny Fitness Bear, 350 мл С обручем (белая)

Онлайн-заказ

25 р.

Термокружка Веселый фитнес Мишка Funny Fitness Bear, 350 мл С обручем (белая)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос вакуумный 1000 мл. в чехле, с ситечком, клапаном, чашкой и ремешком / Нержавеющая сталь

Онлайн-заказ

53 р.

Термос вакуумный 1000 мл. в чехле, с ситечком, клапаном, чашкой и ремешком / Нержавеющая сталь

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Термос Пуля , 500 мл. / Нержавеющая сталь Черный

Онлайн-заказ

32 р.

Термос Пуля , 500 мл. / Нержавеющая сталь Черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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