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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Кирпичи и блоки в Беларуси

Блоки Газосиликатные
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155 р.

Блоки Газосиликатные

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Блоки газосиликатные/ Доставка ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ
vip

150 р.

Блоки газосиликатные/ Доставка ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ

Брест

Доставка по Беларуси
Блоки Газосиликатные С Доставкой Нестандартные
vip

90 р.

Блоки Газосиликатные С Доставкой Нестандартные

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рядовой кирпич Dianast графит 96 мм

3 р.

Рядовой кирпич Dianast графит 96 мм

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Кирпич силикатный СУР

0.55 р.

Кирпич силикатный СУР

Брест

Блоки газосиликатные 600-300-200 в Витебске: 1 кат

145 р.

Блоки газосиликатные 600-300-200 в Витебске: 1 кат

Витебск

КИРПИЧ Печной М200 ( Цех 1) Витебск

0.85 р.

КИРПИЧ Печной М200 ( Цех 1) Витебск

Гомель

Доставка
КИРПИЧ Огнеупорный ША-8

3.80 р.

КИРПИЧ Огнеупорный ША-8

Гомель

Доставка
Кирпич силикатный пустотелый СУР 150/35

0.38 р.

Кирпич силикатный пустотелый СУР 150/35

Гродно

Блоки газосиликатные в наличии в Витебске.

1 р.

Блоки газосиликатные в наличии в Витебске.

Витебск

Блоки Газосиликатные - НА СКЛАДЕ

145 р.

Блоки Газосиликатные - НА СКЛАДЕ

Брест

Блоки про-во Могилёв КСИ, Орша Стройматериалы

Договорная

Блоки про-во Могилёв КСИ, Орша Стройматериалы

Витебск

Блоки Газосиликатные Бесплатная доставка РБ от 35
vip

40 р.

Блоки Газосиликатные Бесплатная доставка РБ от 35

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
vip

115 р.

Блок газосиликатный

Гродно

Доставка
Кирпич огнеупорный (шамотный) ША(Б)-8, ША(Б)-5

2.80 р.

Кирпич огнеупорный (шамотный) ША(Б)-8, ША(Б)-5

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Блоки из ячеистого бетона ,кирпич.

165 р.

Блоки из ячеистого бетона ,кирпич.

Могилевская, Бобруйск

Доставка
Газосиликатные блоки.Зимнее хранениеМатеринский капитал.

Договорная

Газосиликатные блоки.Зимнее хранениеМатеринский капитал.

Брестская, Барановичи

Кирпич рядовой М-200

0.73 р.

Кирпич рядовой М-200

Гомель

Доставка
Блоки Газосиликатные - НА 2024 год

145 р.

Блоки Газосиликатные - НА 2024 год

Брест

Кирпич белый

Договорная

Кирпич белый

Гомель

Блоки газосиликатные КСИ,с доставкой манипулятором

131 р.

Блоки газосиликатные КСИ,с доставкой манипулятором

Могилев

Блок перегородочный 600*300*100

3.20 р.

Блок перегородочный 600*300*100

Могилев

Доставка
Кирпич печной Витебский М200

0.85 р.

Кирпич печной Витебский М200

Могилев

Доставка
Кирпич белый 11-ти пустотный силикатный

0.60 р.

Кирпич белый 11-ти пустотный силикатный

Могилев

Доставка
Блоки газосиликатные перегородочные

155 р.

Блоки газосиликатные перегородочные

Брест

АКЦИЯ Блоки газосиликатные 1 кат.

130 р.

АКЦИЯ Блоки газосиликатные 1 кат.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Блок ФБС мини АКЦИЯ

8.50 р.

Блок ФБС мини АКЦИЯ

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Блоки из ячеистого бетона 210×395×600

Договорная

Блоки из ячеистого бетона 210×395×600

Могилевская, Глуск

Доставка
КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ КРПУ

0.60 р.

КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ КРПУ

Брест

Блоки газосиликатные перегородочные

155 р.

Блоки газосиликатные перегородочные

Брест

Газосиликатные блоки

138 р.

Газосиликатные блоки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Блоки Газосиликатные - НА ВЕСНУ

145 р.

Блоки Газосиликатные - НА ВЕСНУ

Брест

Блоки газосиликатные М500 (600×295×210)

165 р.

Блоки газосиликатные М500 (600×295×210)

Могилевская, Кировск

Доставка
Блоки газосиликатные М500 (600×210×250)

165 р.

Блоки газосиликатные М500 (600×210×250)

Минская, Марьина Горка

Доставка
Блоки газосиликатные М500 (600××395×120)

165 р.

Блоки газосиликатные М500 (600××395×120)

Минская, Старые Дороги

Доставка
Блоки из ячеистого бетона М500

165 р.

Блоки из ячеистого бетона М500

Могилевская, Бобруйск

Доставка
Блоки из ячеистого бетона М500 (600×295×210)

165 р.

Блоки из ячеистого бетона М500 (600×295×210)

Минская, Старые Дороги

Блок силикатный стеновой

165 р.

Блок силикатный стеновой

Могилевская, Осиповичи

Доставка
Блоки газосиликатные

Договорная

Блоки газосиликатные

Минская, Слуцк

Блоки

Договорная

Блоки

Могилевская, Бобруйск

КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ КРПУ

0.60 р.

КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ КРПУ

Брест

Блоки Газосиликатные - НА ВЕСНУ

145 р.

Блоки Газосиликатные - НА ВЕСНУ

Брест

Кирпич Горынский

0.85 р.

Кирпич Горынский

Гомельская, Жлобин

Кирпич Силикатный

Договорная

Кирпич Силикатный

Гомельская, Жлобин

Блоки газосиликатные Орша С доставкой

138 р.

Блоки газосиликатные Орша С доставкой

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Блоки газосиликатные с доставкой Витебск от 30м3
vip

145 р.

Блоки газосиликатные с доставкой Витебск от 30м3

Витебск

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Рядовой кирпич Dianast графит 96 мм

3 р.

Рядовой кирпич Dianast графит 96 мм

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Блоки Газосиликатные Бесплатная доставка РБ от 35
vip

40 р.

Блоки Газосиликатные Бесплатная доставка РБ от 35

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кирпич огнеупорный (шамотный) ША(Б)-8, ША(Б)-5

2.80 р.

Кирпич огнеупорный (шамотный) ША(Б)-8, ША(Б)-5

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
АКЦИЯ Блоки газосиликатные 1 кат.

130 р.

АКЦИЯ Блоки газосиликатные 1 кат.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Блок ФБС мини АКЦИЯ

8.50 р.

Блок ФБС мини АКЦИЯ

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Газосиликатные блоки

138 р.

Газосиликатные блоки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Блоки газосиликатные Орша С доставкой

138 р.

Блоки газосиликатные Орша С доставкой

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Блоки газосиликатные с доставкой Витебск от 30м3
vip

145 р.

Блоки газосиликатные с доставкой Витебск от 30м3

Витебск

Доставка по Беларуси
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