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Ремонт и стройка

Каркасные дома в Беларуси

Каркасный дом

Договорная

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

630 р.

Каркасный дом

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. Типовой проект Б.172-00-163.1

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. Типовой проект Б.172-00-163.1

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

Договорная

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

36 000 р.

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

1 650 р.

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасный дом недорого

18 000 р.

Каркасный дом недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Строительство дом-шалаш а-фрейм

59 000 р.

Строительство дом-шалаш а-фрейм

Гродно

Изготовление и сборка домов из клееного бруса

1 523.18 р.

Изготовление и сборка домов из клееного бруса

Минская, Березино

Изготовление и сборка домов ''Фахверк''

1 523.18 р.

Изготовление и сборка домов ''Фахверк''

Минская, Березино

Доставка
Дачный домик

12 000 р.

Дачный домик

Витебск

Каркасные дома

100 000 р.

Каркасные дома

Брест

Каркасные дома

8 970 р.

Каркасные дома

Брест

Каркасные дома

31 000 р.

Каркасные дома

Брест

Каркасные дома

77 000 р.

Каркасные дома

Брест

Каркасные дома

47 700 р.

Каркасные дома

Брест

Дома на мини забивных бетонных сваях

150 р.

Дома на мини забивных бетонных сваях

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Каркасные дома под ключ в Минске, Беларусь

Договорная

Каркасные дома под ключ в Минске, Беларусь

Минск, Центральный

Доставка
Хоз блоки и постройки

Договорная

Хоз блоки и постройки

Гомель

Доставка по Беларуси
Быстровозводимый Дом Постоянного Проживания Дачный

38 000 р.

Быстровозводимый Дом Постоянного Проживания Дачный

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Каркасный дом

634.66 р.

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дача

1 000 р.

Дача

Минск, Центральный

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строим дома каркасные ,современные

28 000 р.

строим дома каркасные ,современные

Гродно

Дачный тёплый дом 6х6 с террасой за 10 дней

19 000 р.

Дачный тёплый дом 6х6 с террасой за 10 дней

Минск, Партизанский

Каркасный дом 6х8 с террасой (2 спальни)

32 400 р.

Каркасный дом 6х8 с террасой (2 спальни)

Минск, Партизанский

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ. Проект КД-07.4-15 ''Радуга''

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ. Проект КД-07.4-15 ''Радуга''

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

Договорная

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

1 200 р.

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Проектирование домов и бань

317.33 р.

Проектирование домов и бань

Минская, Березино

Изготовление и сборка домов ''Фахверк''

1 523.18 р.

Изготовление и сборка домов ''Фахверк''

Минская, Березино

Доставка
Изготовление и сборка домов из клееного бруса

1 523.18 р.

Изготовление и сборка домов из клееного бруса

Минская, Березино

Доставка
Каркасные дома под ключ

630 р.

Каркасные дома под ключ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Дачный дом (бытовка) 6х3

12 000 р.

Дачный дом (бытовка) 6х3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беседки, навесы, террасы, бани, гаражи

476 р.

Беседки, навесы, террасы, бани, гаражи

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

630 р.

Каркасный дом

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Дачный дом 6х6

14 650 р.

Дачный дом 6х6

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Дачный дом 9х9

43 000 р.

Дачный дом 9х9

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Дом фермера 6х6м.

10 500 р.

Дом фермера 6х6м.

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Готовый каркасный дом N1

31 000 р.

Готовый каркасный дом N1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Готовый каркасный дом Dkf 6

36 000 р.

Готовый каркасный дом Dkf 6

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Готовый каркасный дом dkf 2

34 000 р.

Готовый каркасный дом dkf 2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Готовый каркасный дом BARN1

28 500 р.

Готовый каркасный дом BARN1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ. ''Новинка 114''

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ. ''Новинка 114''

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Каркасный дом

Договорная

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

630 р.

Каркасный дом

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. Типовой проект Б.172-00-163.1

Договорная

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. Типовой проект Б.172-00-163.1

Могилевская, Шклов

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

Договорная

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

36 000 р.

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасный дом

1 650 р.

Каркасный дом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Каркасный дом недорого

18 000 р.

Каркасный дом недорого

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Дома на мини забивных бетонных сваях

150 р.

Дома на мини забивных бетонных сваях

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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