Товары от Куфар Маркета
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Каркасные дома в Беларуси
Договорная
Каркасный дом
Минск, Центральный
630 р.
Каркасный дом
Минск, Московский
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. Типовой проект Б.172-00-163.1
Могилевская, Шклов
Договорная
Каркасный дом
Минск, Центральный
36 000 р.
Каркасный дом
Минск, Центральный
1 650 р.
Каркасный дом
Минск, Центральный
18 000 р.
Каркасный дом недорого
Минск, Первомайский
59 000 р.
Строительство дом-шалаш а-фрейм
Гродно
1 523.18 р.
Изготовление и сборка домов из клееного бруса
Минская, Березино
1 523.18 р.
Изготовление и сборка домов ''Фахверк''
Минская, Березино
12 000 р.
Дачный домик
Витебск
100 000 р.
Каркасные дома
Брест
8 970 р.
Каркасные дома
Брест
31 000 р.
Каркасные дома
Брест
77 000 р.
Каркасные дома
Брест
47 700 р.
Каркасные дома
Брест
150 р.
Дома на мини забивных бетонных сваях
Минск, Ленинский
Договорная
Каркасные дома под ключ в Минске, Беларусь
Минск, Центральный
Договорная
Хоз блоки и постройки
Гомель
38 000 р.
Быстровозводимый Дом Постоянного Проживания Дачный
Минск, Центральный
634.66 р.
Каркасный дом
Минск, Центральный
1 000 р.
Дача
Минск, Центральный
28 000 р.
строим дома каркасные ,современные
Гродно
19 000 р.
Дачный тёплый дом 6х6 с террасой за 10 дней
Минск, Партизанский
32 400 р.
Каркасный дом 6х8 с террасой (2 спальни)
Минск, Партизанский
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ. Проект КД-07.4-15 ''Радуга''
Могилевская, Шклов
Договорная
Каркасный дом
Минск, Центральный
1 200 р.
Каркасный дом
Минск, Центральный
317.33 р.
Проектирование домов и бань
Минская, Березино
1 523.18 р.
Изготовление и сборка домов ''Фахверк''
Минская, Березино
1 523.18 р.
Изготовление и сборка домов из клееного бруса
Минская, Березино
630 р.
Каркасные дома под ключ
Минск, Партизанский
12 000 р.
Дачный дом (бытовка) 6х3
Минск, Центральный
476 р.
Беседки, навесы, террасы, бани, гаражи
Минск, Центральный
630 р.
Каркасный дом
Минск, Октябрьский
14 650 р.
Дачный дом 6х6
Минск, Московский
43 000 р.
Дачный дом 9х9
Минск, Московский
10 500 р.
Дом фермера 6х6м.
Минск, Московский
31 000 р.
Готовый каркасный дом N1
Минск, Центральный
36 000 р.
Готовый каркасный дом Dkf 6
Минск, Центральный
34 000 р.
Готовый каркасный дом dkf 2
Минск, Центральный
28 500 р.
Готовый каркасный дом BARN1
Минск, Центральный
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ. ''Новинка 114''
Могилевская, Шклов
Товары с доставкой от магазинов
Договорная
Каркасный дом
Минск, Центральный
630 р.
Каркасный дом
Минск, Московский
Договорная
СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНО-ПАНЕДЛЬНЫХ ДОМОВ. Типовой проект Б.172-00-163.1
Могилевская, Шклов
Договорная
Каркасный дом
Минск, Центральный
36 000 р.
Каркасный дом
Минск, Центральный
1 650 р.
Каркасный дом
Минск, Центральный
18 000 р.
Каркасный дом недорого
Минск, Первомайский
150 р.
Дома на мини забивных бетонных сваях
Минск, Ленинский