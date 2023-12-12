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Калийные удобрения
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Сад и огородУдобрения и агрохимия

Калийные удобрения в Беларуси

Калий азотнокислый

8 р.

Калий азотнокислый

Брест

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Удобрение монофосфат калия монокалий фосфат

22 р.

Удобрение монофосфат калия монокалий фосфат

Минск, Заводской

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Продам навоз

Бесплатно

Продам навоз

Брестская, Пинск

Удобрение

70 р.

Удобрение

Брестская, Барановичи

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Удобрения

2 р.

Удобрения

Минская, Слуцк

Договорная

Навоз бесплатно

Гродненская, Зельва

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Удобрение Комплексное (АФК 16-16-16) по - 3 кг.

10 р.

Удобрение Комплексное (АФК 16-16-16) по - 3 кг.

Витебск

Калийное удобрение(хлористый калий)

3 р.

Калийное удобрение(хлористый калий)

Брестская, Барановичи

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Навоз коровий

80 р.

Навоз коровий

Гомель

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0.55 р.

Зерно

Минская, Несвиж

Сульфат калия БХЗ,Бельгия 1,20,25,40 кг

144 р.

Сульфат калия БХЗ,Бельгия 1,20,25,40 кг

Брест

Доставка по Беларуси
Монофосфат калия БХЗ 20 кг,1 кг

248 р.

Монофосфат калия БХЗ 20 кг,1 кг

Брест

Доставка по Беларуси
Удобрение

14 р.

Удобрение

Гомель

Калий хлористый гранулированный (сорт 1), 20 тонн

3 555 р.

Калий хлористый гранулированный (сорт 1), 20 тонн

Витебская, Докшицы

Школьный набор удобрений

25 р.

Школьный набор удобрений

Могилев

Карбамид(мочевина)

2.50 р.

Карбамид(мочевина)

Минская, Столбцы

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Товары с доставкой от магазинов

Сульфат калия БХЗ,Бельгия 1,20,25,40 кг

144 р.

Сульфат калия БХЗ,Бельгия 1,20,25,40 кг

Брест

Доставка по Беларуси
Монофосфат калия БХЗ 20 кг,1 кг

248 р.

Монофосфат калия БХЗ 20 кг,1 кг

Брест

Доставка по Беларуси
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