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Ремонт и стройка

Кабели и провода в Беларуси

Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 ГОСТ
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1.04 р.

Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 ГОСТ

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кабель ВВГ-Пнг(А) -LS 3х1,5 3х2,5 ГОСТ. НЕ ПОДДЕЛКА.
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1.30 р.

Кабель ВВГ-Пнг(А) -LS 3х1,5 3х2,5 ГОСТ. НЕ ПОДДЕЛКА.

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 (сечение занижено)
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0.90 р.

Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 (сечение занижено)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Провод многожильный

0.60 р.

Провод многожильный

Брестская, Пинск

Кабель ВВГ-Пнг 3*2,5 РБ, ГОСТ , новый, 100 м

240 р.

Кабель ВВГ-Пнг 3*2,5 РБ, ГОСТ , новый, 100 м

Минск, Фрунзенский

Кабель ВВГ гг 2*1,5 (ГОСТ) Беларусь

1.35 р.

Кабель ВВГ гг 2*1,5 (ГОСТ) Беларусь

Витебск

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Кабель ВВГ гг 3*1,5 (ГОСТ) Беларусь

2.10 р.

Кабель ВВГ гг 3*1,5 (ГОСТ) Беларусь

Витебск

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СИП провод

8 р.

СИП провод

Витебская, Новополоцк

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Кабель ВВГ НГ LS

10 р.

Кабель ВВГ НГ LS

Минск, Ленинский

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Кабель от пылесоса 6,5м + кабель с вилкой 2,3м

10 р.

Кабель от пылесоса 6,5м + кабель с вилкой 2,3м

Минск, Первомайский

Провод заземления

20 р.

Провод заземления

Минск, Центральный

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Кабель медный в резиновой изоляции

Договорная

Кабель медный в резиновой изоляции

Витебская, Полоцк

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Продам провода есть четырёхжильные есть пятижильны

3 р.

Продам провода есть четырёхжильные есть пятижильны

Витебская, Орша

Сетевой фильтр (удлинитель) с двумя USB разъемами

20 р.

Сетевой фильтр (удлинитель) с двумя USB разъемами

Минск, Центральный

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Кабель

260 р.

Кабель

Могилев

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Кабель бронированный 4 ж

120 р.

Кабель бронированный 4 ж

Минская, Молодечно

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Кабель СИП 5 жил, 48м

Договорная

Кабель СИП 5 жил, 48м

Минская, Борисов

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Сжим ответвительный У 739 МУ3.

0.70 р.

Сжим ответвительный У 739 МУ3.

Минск, Московский

Кабель ВВГ НГ ЛС ТУ 2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5

0.90 р.

Кабель ВВГ НГ ЛС ТУ 2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5

Гомель

Доставка по Беларуси
Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 3х1,5

1.50 р.

Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 3х1,5

Брестская, Пинск

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Провод ШВП-2

60 р.

Провод ШВП-2

Гомельская, Речица

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Кабель АБВВГ 4*25

100 р.

Кабель АБВВГ 4*25

Гомельская, Калинковичи

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Кабель монтажный

20 р.

Кабель монтажный

Витебск

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удлинители, тройники

6 р.

удлинители, тройники

Минск, Октябрьский

Кабель ВВГ-Пнг(А) -LS 3х1,5 3х2,5 ГОСТ. НЕ ПОДДЕЛКА.
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1.30 р.

Кабель ВВГ-Пнг(А) -LS 3х1,5 3х2,5 ГОСТ. НЕ ПОДДЕЛКА.

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси

1.10 р.

Кабель ВВГ-П НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 3x4

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Кабель

25 р.

Кабель

Гомель

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Кабель ВВГ НГ ls 3х2,5

2.20 р.

Кабель ВВГ НГ ls 3х2,5

Минск, Центральный

Кабель силовой

300 р.

Кабель силовой

Минск, Фрунзенский

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Удлинитель 10 метров

30 р.

Удлинитель 10 метров

Минск, Фрунзенский

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Кабель АВБбшв

3 р.

Кабель АВБбшв

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кабель ВВГ 3х6

4 р.

Кабель ВВГ 3х6

Минск, Первомайский

Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 ГОСТ
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1.04 р.

Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 ГОСТ

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 (сечение занижено)
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0.90 р.

Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 (сечение занижено)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Заземления провод

80 р.

Заземления провод

Могилев

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Кабель ВВГ НГ ls 3x1,5

1.35 р.

Кабель ВВГ НГ ls 3x1,5

Минск, Первомайский

Кабель ВВГ НГ ls 3х2,5

2.20 р.

Кабель ВВГ НГ ls 3х2,5

Минск, Центральный

Провод ПВС 2×1,5

12 р.

Провод ПВС 2×1,5

Минск, Фрунзенский

Кабель медный ВВГнг-ls

1.10 р.

Кабель медный ВВГнг-ls

Гомель

Кабель ВВГнг-LS новый

1.60 р.

Кабель ВВГнг-LS новый

Гомель

Кабель КГ

Договорная

Кабель КГ

Могилевская, Бобруйск

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Кабель ВВГ-НГ-Ls 3*1.5мм И 3*2.5мм

1.50 р.

Кабель ВВГ-НГ-Ls 3*1.5мм И 3*2.5мм

Минская, Молодечно

Кабель рукав

40 р.

Кабель рукав

Гомель

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Удлинители 7 шт

3.50 р.

Удлинители 7 шт

Минск, Советский

Бухта медная 1.5 100 метров

250 р.

Бухта медная 1.5 100 метров

Могилевская, Бобруйск

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Кабель КССПВнг(А)-HF5e 2x2x0,52.длина 305 м.05 м.

100 р.

Кабель КССПВнг(А)-HF5e 2x2x0,52.длина 305 м.05 м.

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Кабель ВВГ НГ ЛС ТУ 2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5

0.90 р.

Кабель ВВГ НГ ЛС ТУ 2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5

Гомель

Доставка по Беларуси
Кабель ВВГ-Пнг(А) -LS 3х1,5 3х2,5 ГОСТ. НЕ ПОДДЕЛКА.
vip

1.30 р.

Кабель ВВГ-Пнг(А) -LS 3х1,5 3х2,5 ГОСТ. НЕ ПОДДЕЛКА.

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси

1.10 р.

Кабель ВВГ-П НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 3x4

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Кабель АВБбшв

3 р.

Кабель АВБбшв

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 ГОСТ
vip

1.04 р.

Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 ГОСТ

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 (сечение занижено)
vip

0.90 р.

Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 (сечение занижено)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Провод ПВС 3*1,5 380B

2.99 р.

Провод ПВС 3*1,5 380B

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 3*6,0

9.15 р.

Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 3*6,0

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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