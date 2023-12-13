Товары от Куфар Маркета
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Кабели и провода в Беларуси
1.04 р.
Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 ГОСТ
Минск, Московский
1.30 р.
Кабель ВВГ-Пнг(А) -LS 3х1,5 3х2,5 ГОСТ. НЕ ПОДДЕЛКА.
Минск, Первомайский
0.90 р.
Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 (сечение занижено)
Минск, Первомайский
0.60 р.
Провод многожильный
Брестская, Пинск
240 р.
Кабель ВВГ-Пнг 3*2,5 РБ, ГОСТ , новый, 100 м
Минск, Фрунзенский
1.35 р.
Кабель ВВГ гг 2*1,5 (ГОСТ) Беларусь
Витебск
2.10 р.
Кабель ВВГ гг 3*1,5 (ГОСТ) Беларусь
Витебск
8 р.
СИП провод
Витебская, Новополоцк
10 р.
Кабель ВВГ НГ LS
Минск, Ленинский
10 р.
Кабель от пылесоса 6,5м + кабель с вилкой 2,3м
Минск, Первомайский
20 р.
Провод заземления
Минск, Центральный
Договорная
Кабель медный в резиновой изоляции
Витебская, Полоцк
3 р.
Продам провода есть четырёхжильные есть пятижильны
Витебская, Орша
20 р.
Сетевой фильтр (удлинитель) с двумя USB разъемами
Минск, Центральный
260 р.
Кабель
Могилев
120 р.
Кабель бронированный 4 ж
Минская, Молодечно
Договорная
Кабель СИП 5 жил, 48м
Минская, Борисов
0.70 р.
Сжим ответвительный У 739 МУ3.
Минск, Московский
0.90 р.
Кабель ВВГ НГ ЛС ТУ 2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5
Гомель
1.50 р.
Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 3х1,5
Брестская, Пинск
60 р.
Провод ШВП-2
Гомельская, Речица
100 р.
Кабель АБВВГ 4*25
Гомельская, Калинковичи
20 р.
Кабель монтажный
Витебск
6 р.
удлинители, тройники
Минск, Октябрьский
1.30 р.
Кабель ВВГ-Пнг(А) -LS 3х1,5 3х2,5 ГОСТ. НЕ ПОДДЕЛКА.
Минск, Первомайский
1.10 р.
Кабель ВВГ-П НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 3x4
Витебская, Орша
25 р.
Кабель
Гомель
2.20 р.
Кабель ВВГ НГ ls 3х2,5
Минск, Центральный
300 р.
Кабель силовой
Минск, Фрунзенский
30 р.
Удлинитель 10 метров
Минск, Фрунзенский
3 р.
Кабель АВБбшв
Минск, Московский
4 р.
Кабель ВВГ 3х6
Минск, Первомайский
1.04 р.
Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 ГОСТ
Минск, Московский
0.90 р.
Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 (сечение занижено)
Минск, Первомайский
80 р.
Заземления провод
Могилев
1.35 р.
Кабель ВВГ НГ ls 3x1,5
Минск, Первомайский
2.20 р.
Кабель ВВГ НГ ls 3х2,5
Минск, Центральный
12 р.
Провод ПВС 2×1,5
Минск, Фрунзенский
1.10 р.
Кабель медный ВВГнг-ls
Гомель
1.60 р.
Кабель ВВГнг-LS новый
Гомель
Договорная
Кабель КГ
Могилевская, Бобруйск
1.50 р.
Кабель ВВГ-НГ-Ls 3*1.5мм И 3*2.5мм
Минская, Молодечно
40 р.
Кабель рукав
Гомель
3.50 р.
Удлинители 7 шт
Минск, Советский
250 р.
Бухта медная 1.5 100 метров
Могилевская, Бобруйск
100 р.
Кабель КССПВнг(А)-HF5e 2x2x0,52.длина 305 м.05 м.
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
0.90 р.
Кабель ВВГ НГ ЛС ТУ 2х1.5, 2х2.5, 3х1.5, 3х2.5
Гомель
1.30 р.
Кабель ВВГ-Пнг(А) -LS 3х1,5 3х2,5 ГОСТ. НЕ ПОДДЕЛКА.
Минск, Первомайский
1.10 р.
Кабель ВВГ-П НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 3x4
Витебская, Орша
3 р.
Кабель АВБбшв
Минск, Московский
1.04 р.
Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 ГОСТ
Минск, Московский
0.90 р.
Кабель ВВГ НГ ls 2x1,5 3x1,5 3х2,5 (сечение занижено)
Минск, Первомайский
2.99 р.
Провод ПВС 3*1,5 380B
Минск, Фрунзенский
9.15 р.
Кабель ВВГ Пнг(А)-LS 3*6,0
Минск, Фрунзенский