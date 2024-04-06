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Сад и огородСадовая техника

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Зернодробилка мельница кормоизмельчитель Кубанец Мз-500

950 р.

Зернодробилка мельница кормоизмельчитель Кубанец Мз-500

Могилев

Доставка по Беларуси
Зернодробилка мельница кормоизмельчитель Зубр 2500w

320 р.

Зернодробилка мельница кормоизмельчитель Зубр 2500w

Могилев

Доставка по Беларуси
Зернодробилка-мельница Колос1900ватт

180 р.

Зернодробилка-мельница Колос1900ватт

Могилев

Доставка по Беларуси
Измельчитель зерна, овощей, фруктов BRADO BFC-185B

310 р.

Измельчитель зерна, овощей, фруктов BRADO BFC-185B

Могилев

Доставка по Беларуси
Измельчитель электрический STIGA BIO SILENT 2500 (2,5 кВт, ролик с 8 зубцами) ОФ. ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

1 100 р.

Измельчитель электрический STIGA BIO SILENT 2500 (2,5 кВт, ролик с 8 зубцами) ОФ. ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Дробилка механическая для винограда 25 л ДВ-5

210 р.

Дробилка механическая для винограда 25 л ДВ-5

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ИКБ-003

153 р.

КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ИКБ-003

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КОРНЕПЛОДОВ ДКУ ''ФЕРМЕР АДОНИС''

360 р.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КОРНЕПЛОДОВ ДКУ ''ФЕРМЕР АДОНИС''

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Измельчитель зерна «Кабанчик К» до 410кг/час

165 р.

Измельчитель зерна «Кабанчик К» до 410кг/час

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Измельчитель садовый Champion SH251

2 777 р.

Измельчитель садовый Champion SH251

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Измельчитель садовый Champion SH251

498 р.

Измельчитель садовый Champion SH251

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кормоизмельчитель BRADO BFC-185В зерно+корнеплоды

324 р.

Кормоизмельчитель BRADO BFC-185В зерно+корнеплоды

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Зернодробилка (измельчитель) ''Бизон-300-400''

151 р.

Зернодробилка (измельчитель) ''Бизон-300-400''

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кукурузолущилка ручная ЛАН

99 р.

Кукурузолущилка ручная ЛАН

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Зернодробилка ''Гринтекс-300-400''. 300-400 кг/час

151 р.

Зернодробилка ''Гринтекс-300-400''. 300-400 кг/час

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Мини мельница (зернодробилка) ''Озорница''

335 р.

Мини мельница (зернодробилка) ''Озорница''

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Измельчитель зерна (зернодробилка) Фермер ИЗЭ-05м

195 р.

Измельчитель зерна (зернодробилка) Фермер ИЗЭ-05м

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Измельчитель зерна (зернодробилка) Фермер ИЗЭ-25м

240 р.

Измельчитель зерна (зернодробилка) Фермер ИЗЭ-25м

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Зернодробилка ''Циклон универсал'' 3 в 1.

190 р.

Зернодробилка ''Циклон универсал'' 3 в 1.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кормоизмельчитель Фермер КР-01 220/380В

840 р.

Кормоизмельчитель Фермер КР-01 220/380В

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кормоизмельчитель Фермер ''Оптимус'' (Адонис)

360 р.

Кормоизмельчитель Фермер ''Оптимус'' (Адонис)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кормоизмельчитель соломы,сена Фермер КР-02 220/380

1 740 р.

Кормоизмельчитель соломы,сена Фермер КР-02 220/380

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кормоизмельчитель ЛАН-4 (Корнеплоды, яблоки).

700 р.

Кормоизмельчитель ЛАН-4 (Корнеплоды, яблоки).

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Кормоизмельчитель ''Брадо'' (Зерно+початки кукуруз

319 р.

Кормоизмельчитель ''Брадо'' (Зерно+початки кукуруз

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Измельчитель зерна Электромаш Хрюша (350кг/ч)

99.45 р.

Измельчитель зерна Электромаш Хрюша (350кг/ч)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Измельчитель садовых отходов DAEWOO DSR 2700E (2,7кВт, 50л., +ТОЛКАТЕЛЬ), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, 3 ГОДА ГАРАНТ

710 р.

Измельчитель садовых отходов DAEWOO DSR 2700E (2,7кВт, 50л., +ТОЛКАТЕЛЬ), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, 3 ГОДА ГАРАНТ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Садовый измельчитель Al-ko Easy Crush MH 2810, ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ГАРАНТИЯ - 2 ГОДА

Договорная

Садовый измельчитель Al-ko Easy Crush MH 2810, ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ГАРАНТИЯ - 2 ГОДА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Измельчитель садовых отходов сетевой DAEWOO DSR 3000E (3кВт, реверс, фрезы, 50 л), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

980 р.

Измельчитель садовых отходов сетевой DAEWOO DSR 3000E (3кВт, реверс, фрезы, 50 л), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Садовый измельчитель WORTEX SE 4524

395 р.

Садовый измельчитель WORTEX SE 4524

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Измельчитель электрический CHAMPION SH251 ВЫГОДНО

Договорная

Измельчитель электрический CHAMPION SH251 ВЫГОДНО

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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