Товары от Куфар Маркета
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950 р.
Зернодробилка мельница кормоизмельчитель Кубанец Мз-500
Могилев
320 р.
Зернодробилка мельница кормоизмельчитель Зубр 2500w
Могилев
180 р.
Зернодробилка-мельница Колос1900ватт
Могилев
310 р.
Измельчитель зерна, овощей, фруктов BRADO BFC-185B
Могилев
1 100 р.
Измельчитель электрический STIGA BIO SILENT 2500 (2,5 кВт, ролик с 8 зубцами) ОФ. ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
210 р.
Дробилка механическая для винограда 25 л ДВ-5
Минск, Фрунзенский
153 р.
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ИКБ-003
Минск, Фрунзенский
360 р.
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КОРНЕПЛОДОВ ДКУ ''ФЕРМЕР АДОНИС''
Минск, Фрунзенский
165 р.
Измельчитель зерна «Кабанчик К» до 410кг/час
Минск, Фрунзенский
2 777 р.
Измельчитель садовый Champion SH251
Минск, Партизанский
498 р.
Измельчитель садовый Champion SH251
Минск, Партизанский
324 р.
Кормоизмельчитель BRADO BFC-185В зерно+корнеплоды
Минск, Фрунзенский
151 р.
Зернодробилка (измельчитель) ''Бизон-300-400''
Минск, Фрунзенский
99 р.
Кукурузолущилка ручная ЛАН
Минск, Фрунзенский
151 р.
Зернодробилка ''Гринтекс-300-400''. 300-400 кг/час
Минск, Фрунзенский
335 р.
Мини мельница (зернодробилка) ''Озорница''
Минск, Фрунзенский
195 р.
Измельчитель зерна (зернодробилка) Фермер ИЗЭ-05м
Минск, Фрунзенский
240 р.
Измельчитель зерна (зернодробилка) Фермер ИЗЭ-25м
Минск, Фрунзенский
190 р.
Зернодробилка ''Циклон универсал'' 3 в 1.
Минск, Фрунзенский
840 р.
Кормоизмельчитель Фермер КР-01 220/380В
Минск, Фрунзенский
360 р.
Кормоизмельчитель Фермер ''Оптимус'' (Адонис)
Минск, Фрунзенский
1 740 р.
Кормоизмельчитель соломы,сена Фермер КР-02 220/380
Минск, Фрунзенский
700 р.
Кормоизмельчитель ЛАН-4 (Корнеплоды, яблоки).
Минск, Фрунзенский
319 р.
Кормоизмельчитель ''Брадо'' (Зерно+початки кукуруз
Минск, Фрунзенский
99.45 р.
Измельчитель зерна Электромаш Хрюша (350кг/ч)
Минск, Центральный
710 р.
Измельчитель садовых отходов DAEWOO DSR 2700E (2,7кВт, 50л., +ТОЛКАТЕЛЬ), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, 3 ГОДА ГАРАНТ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Садовый измельчитель Al-ko Easy Crush MH 2810, ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ГАРАНТИЯ - 2 ГОДА
Минск, Фрунзенский
980 р.
Измельчитель садовых отходов сетевой DAEWOO DSR 3000E (3кВт, реверс, фрезы, 50 л), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ
Минск, Фрунзенский
395 р.
Садовый измельчитель WORTEX SE 4524
Минск, Фрунзенский
Договорная
Измельчитель электрический CHAMPION SH251 ВЫГОДНО
Минск, Центральный