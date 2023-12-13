Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Источники бесперебойного питания в Беларуси
Онлайн-заказ
464.44 р.
Источники бесперебойного питания Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II
Минск, Центральный
20 р.
ИБП (на запчасти)
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
1 789.10 р.
Источники бесперебойного питания Powercom Smart King Pro+ SPR-3000 LCD
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 418.86 р.
Источники бесперебойного питания Powercom Smart Rack&Tower SRT-1500A LCD
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 631.91 р.
Источники бесперебойного питания Powercom King Pro RM KIN-2200AP LCD RM
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 323.91 р.
Источники бесперебойного питания Powercom Macan MAC-1500
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 219.46 р.
Источники бесперебойного питания Powercom Smart Rack&Tower SRT-1000A LCD
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 373.02 р.
Источники бесперебойного питания Powercom Sentinel SNT-1000
Минск, Центральный
500 р.
ИБП EATON 9PX 2200I RT3U 9PX2200IRT3U (2200 Ватт) чистый синус
Минск, Фрунзенский
85 р.
ИБП POWERCOM + новая батарея
Могилевская, Чаусы
Онлайн-заказ
122.72 р.
Источник бесперебойного питания CyberPower UTC650E
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
170.05 р.
Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP 600VA
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
156.29 р.
Источник бесперебойного питания Powercom WOW-300
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
154.18 р.
Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600A EURO 360Вт 600ВА (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
348.02 р.
Источник бесперебойного питания Powercom WOW-850U
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 077.84 р.
Источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 RT
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
222.26 р.
Источник бесперебойного питания Powerman Brick 600
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
209.61 р.
Источник бесперебойного питания Powerman Back Pro 850
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
478 р.
Источник бесперебойного питания Powerman Back Pro 1500
Минск, Центральный
105 р.
ИБП,источник бесперебойного питания FSP FP-1000
Минск, Советский
Онлайн-заказ
96 р.
Бесперебойный блок питания Optimus 1220-RM-7
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
15 488.07 р.
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V (SMX3000RMHV2U)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
10 928.28 р.
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V SRT2200RMXLI
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
11 006.71 р.
Источник бесперебойного питания APC Easy UPS SRV 6000 ВА
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7 324 р.
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V (SMX1500RMI2U)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 797.60 р.
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U (SUA750RMI1U)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
9 033.94 р.
Источник бесперебойного питания CyberPower Online OL OL2000ERTXL2U
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
9 435.16 р.
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 1000VA RM 230V SRT1000RMXLI
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
9 242.39 р.
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 3000VA LCD (SMT3000I)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
8 789.05 р.
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2200VA RM 2U LCD (SMT2200RMI2U)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
22 104 р.
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 5000VA Rackmount/Tower (SUA5000RMI5U)
Минск, Центральный
Договорная
Источник бесперебойного питания
Минск, Фрунзенский
90 р.
Блок бесперебойного питания
Брест
300 р.
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 650VA
Могилев
Онлайн-заказ
68.07 р.
Источник бесперебойного питания Falcon Eye FE-1220
Минск, Центральный
70 р.
Аккумулятор для ИБП Thomas GB 12-18 Ah
Минск, Заводской
Онлайн-заказ
379.39 р.
Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMD-825AP
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
389.97 р.
Источник бесперебойного питания Powercom WOW-1000U
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
210.32 р.
Источник бесперебойного питания Ippon Back Office 600
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7 585.95 р.
Источник бесперебойного питания CyberPower OLS6000EC
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
6 876.93 р.
Источник бесперебойного питания CyberPower Online OL OL1500ERTXL2U
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
4 236.93 р.
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V (SMC1500I)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
4 383.31 р.
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V (SMT1500I)
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
464.44 р.
Источники бесперебойного питания Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 789.10 р.
Источники бесперебойного питания Powercom Smart King Pro+ SPR-3000 LCD
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 418.86 р.
Источники бесперебойного питания Powercom Smart Rack&Tower SRT-1500A LCD
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 631.91 р.
Источники бесперебойного питания Powercom King Pro RM KIN-2200AP LCD RM
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 323.91 р.
Источники бесперебойного питания Powercom Macan MAC-1500
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 219.46 р.
Источники бесперебойного питания Powercom Smart Rack&Tower SRT-1000A LCD
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 373.02 р.
Источники бесперебойного питания Powercom Sentinel SNT-1000
Минск, Центральный
500 р.
ИБП EATON 9PX 2200I RT3U 9PX2200IRT3U (2200 Ватт) чистый синус
Минск, Фрунзенский