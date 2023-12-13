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Компьютерная техникаПериферия и аксессуары

Источники бесперебойного питания в Беларуси

Источники бесперебойного питания Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II

Онлайн-заказ

464.44 р.

Источники бесперебойного питания Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ИБП (на запчасти)

20 р.

ИБП (на запчасти)

Минск, Фрунзенский

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Источники бесперебойного питания Powercom Smart King Pro+ SPR-3000 LCD

Онлайн-заказ

1 789.10 р.

Источники бесперебойного питания Powercom Smart King Pro+ SPR-3000 LCD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источники бесперебойного питания Powercom Smart Rack&Tower SRT-1500A LCD

Онлайн-заказ

1 418.86 р.

Источники бесперебойного питания Powercom Smart Rack&Tower SRT-1500A LCD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источники бесперебойного питания Powercom King Pro RM KIN-2200AP LCD RM

Онлайн-заказ

1 631.91 р.

Источники бесперебойного питания Powercom King Pro RM KIN-2200AP LCD RM

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источники бесперебойного питания Powercom Macan MAC-1500

Онлайн-заказ

1 323.91 р.

Источники бесперебойного питания Powercom Macan MAC-1500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источники бесперебойного питания Powercom Smart Rack&Tower SRT-1000A LCD

Онлайн-заказ

1 219.46 р.

Источники бесперебойного питания Powercom Smart Rack&Tower SRT-1000A LCD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источники бесперебойного питания Powercom Sentinel SNT-1000

Онлайн-заказ

1 373.02 р.

Источники бесперебойного питания Powercom Sentinel SNT-1000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ИБП EATON 9PX 2200I RT3U 9PX2200IRT3U (2200 Ватт) чистый синус

500 р.

ИБП EATON 9PX 2200I RT3U 9PX2200IRT3U (2200 Ватт) чистый синус

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ИБП POWERCOM + новая батарея

85 р.

ИБП POWERCOM + новая батарея

Могилевская, Чаусы

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Источник бесперебойного питания CyberPower UTC650E

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122.72 р.

Источник бесперебойного питания CyberPower UTC650E

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP 600VA

Онлайн-заказ

170.05 р.

Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600AP 600VA

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания Powercom WOW-300

Онлайн-заказ

156.29 р.

Источник бесперебойного питания Powercom WOW-300

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600A EURO 360Вт 600ВА (черный)

Онлайн-заказ

154.18 р.

Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600A EURO 360Вт 600ВА (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания Powercom WOW-850U

Онлайн-заказ

348.02 р.

Источник бесперебойного питания Powercom WOW-850U

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 RT

Онлайн-заказ

1 077.84 р.

Источник бесперебойного питания Powerman Online 1000 RT

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания Powerman Brick 600

Онлайн-заказ

222.26 р.

Источник бесперебойного питания Powerman Brick 600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания Powerman Back Pro 850

Онлайн-заказ

209.61 р.

Источник бесперебойного питания Powerman Back Pro 850

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания Powerman Back Pro 1500

Онлайн-заказ

478 р.

Источник бесперебойного питания Powerman Back Pro 1500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ИБП,источник бесперебойного питания FSP FP-1000

105 р.

ИБП,источник бесперебойного питания FSP FP-1000

Минск, Советский

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Бесперебойный блок питания Optimus 1220-RM-7

Онлайн-заказ

96 р.

Бесперебойный блок питания Optimus 1220-RM-7

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V (SMX3000RMHV2U)

Онлайн-заказ

15 488.07 р.

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V (SMX3000RMHV2U)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V SRT2200RMXLI

Онлайн-заказ

10 928.28 р.

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V SRT2200RMXLI

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания APC Easy UPS SRV 6000 ВА

Онлайн-заказ

11 006.71 р.

Источник бесперебойного питания APC Easy UPS SRV 6000 ВА

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V (SMX1500RMI2U)

Онлайн-заказ

7 324 р.

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V (SMX1500RMI2U)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U (SUA750RMI1U)

Онлайн-заказ

1 797.60 р.

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA USB RM 1U (SUA750RMI1U)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания CyberPower Online OL OL2000ERTXL2U

Онлайн-заказ

9 033.94 р.

Источник бесперебойного питания CyberPower Online OL OL2000ERTXL2U

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 1000VA RM 230V SRT1000RMXLI

Онлайн-заказ

9 435.16 р.

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 1000VA RM 230V SRT1000RMXLI

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 3000VA LCD (SMT3000I)

Онлайн-заказ

9 242.39 р.

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 3000VA LCD (SMT3000I)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2200VA RM 2U LCD (SMT2200RMI2U)

Онлайн-заказ

8 789.05 р.

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2200VA RM 2U LCD (SMT2200RMI2U)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 5000VA Rackmount/Tower (SUA5000RMI5U)

Онлайн-заказ

22 104 р.

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 5000VA Rackmount/Tower (SUA5000RMI5U)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания

Договорная

Источник бесперебойного питания

Минск, Фрунзенский

Блок бесперебойного питания

90 р.

Блок бесперебойного питания

Брест

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Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 650VA

300 р.

Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 650VA

Могилев

Источник бесперебойного питания Falcon Eye FE-1220

Онлайн-заказ

68.07 р.

Источник бесперебойного питания Falcon Eye FE-1220

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор для ИБП Thomas GB 12-18 Ah

70 р.

Аккумулятор для ИБП Thomas GB 12-18 Ah

Минск, Заводской

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Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMD-825AP

Онлайн-заказ

379.39 р.

Источник бесперебойного питания Powercom Imperial IMD-825AP

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания Powercom WOW-1000U

Онлайн-заказ

389.97 р.

Источник бесперебойного питания Powercom WOW-1000U

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания Ippon Back Office 600

Онлайн-заказ

210.32 р.

Источник бесперебойного питания Ippon Back Office 600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания CyberPower OLS6000EC

Онлайн-заказ

7 585.95 р.

Источник бесперебойного питания CyberPower OLS6000EC

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания CyberPower Online OL OL1500ERTXL2U

Онлайн-заказ

6 876.93 р.

Источник бесперебойного питания CyberPower Online OL OL1500ERTXL2U

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V (SMC1500I)

Онлайн-заказ

4 236.93 р.

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V (SMC1500I)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V (SMT1500I)

Онлайн-заказ

4 383.31 р.

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V (SMT1500I)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Источники бесперебойного питания Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II

Онлайн-заказ

464.44 р.

Источники бесперебойного питания Powercom Smart King Pro+ SPT-500-II

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источники бесперебойного питания Powercom Smart King Pro+ SPR-3000 LCD

Онлайн-заказ

1 789.10 р.

Источники бесперебойного питания Powercom Smart King Pro+ SPR-3000 LCD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источники бесперебойного питания Powercom Smart Rack&Tower SRT-1500A LCD

Онлайн-заказ

1 418.86 р.

Источники бесперебойного питания Powercom Smart Rack&Tower SRT-1500A LCD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источники бесперебойного питания Powercom King Pro RM KIN-2200AP LCD RM

Онлайн-заказ

1 631.91 р.

Источники бесперебойного питания Powercom King Pro RM KIN-2200AP LCD RM

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источники бесперебойного питания Powercom Macan MAC-1500

Онлайн-заказ

1 323.91 р.

Источники бесперебойного питания Powercom Macan MAC-1500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источники бесперебойного питания Powercom Smart Rack&Tower SRT-1000A LCD

Онлайн-заказ

1 219.46 р.

Источники бесперебойного питания Powercom Smart Rack&Tower SRT-1000A LCD

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Источники бесперебойного питания Powercom Sentinel SNT-1000

Онлайн-заказ

1 373.02 р.

Источники бесперебойного питания Powercom Sentinel SNT-1000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ИБП EATON 9PX 2200I RT3U 9PX2200IRT3U (2200 Ватт) чистый синус

500 р.

ИБП EATON 9PX 2200I RT3U 9PX2200IRT3U (2200 Ватт) чистый синус

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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