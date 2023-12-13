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Интернет-магазины, бизнес в интернете в Беларуси

Продам 2 действующих пункта выдачи Wildberries

95 000 р.

Продам 2 действующих пункта выдачи Wildberries

Минск, Фрунзенский

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Пункт выдачи заказов Wildberries

45 000 р.

Пункт выдачи заказов Wildberries

Минск, Октябрьский

Готовые магазины на WB и Ozon

Договорная

Готовые магазины на WB и Ozon

Минск, Центральный

Покупка или аренда ''УМНЫЙ МАГАЗИН''.

Договорная

Покупка или аренда ''УМНЫЙ МАГАЗИН''.

Минск, Центральный

50 р.

Сток детский

Минск, Московский

Пункт выдачи Ozon

35 000 р.

Пункт выдачи Ozon

Брестская, Пинск

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Пункт выдачи Ozon

50 000 р.

Пункт выдачи Ozon

Брестская, Пинск

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Интернет магазин на Amazon

3 600 р.

Интернет магазин на Amazon

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Интернет магазин в США

1 550 р.

Интернет магазин в США

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Продается интернет-магазин minoxidil.by

40 000 р.

Продается интернет-магазин minoxidil.by

Минск, Центральный

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Ищу соинвестора, партнера

1 500 р.

Ищу соинвестора, партнера

Минск, Советский

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Vilio.by - региональный интернет-журнал

1 200 р.

Vilio.by - региональный интернет-журнал

Минская, Вилейка

Готовый интернет магазин

990 р.

Готовый интернет магазин

Минск, Первомайский

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Магазин по продаже товаров для маникюра

20 000 р.

Магазин по продаже товаров для маникюра

Минск, Ленинский

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Instashop WOWKOVRIK.MINSK

24 000 р.

Instashop WOWKOVRIK.MINSK

Минск, Центральный

Онлайн-платформа Rentify

Договорная

Онлайн-платформа Rentify

Витебск

Продам интернет-магазин

3 500 р.

Продам интернет-магазин

Минск, Фрунзенский

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Сайт artbox.by

4 650 р.

Сайт artbox.by

Минск, Центральный

Продам Instashop постеров.

1 500 р.

Продам Instashop постеров.

Минск, Фрунзенский

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Продам сайт для бизнеса, недорого.

350 р.

Продам сайт для бизнеса, недорого.

Могилев

Пункт выдачи Wildberries

32 000 р.

Пункт выдачи Wildberries

Минск, Фрунзенский

Доменные имена

Договорная

Доменные имена

Минск, Центральный

Доменное имя Sutki.by и Nasutki.by

Договорная

Доменное имя Sutki.by и Nasutki.by

Минск, Центральный

Амигуруми из бисера

15 р.

Амигуруми из бисера

Витебская, Орша

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500 р.

Домен kaif.by

Минск, Первомайский

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3 500 р.

Сайт интернет-магазин женской одежды (фабрик)

Брест

500 р.

Домен zagorod.by

Минск, Первомайский

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Магазин кроссовок

Договорная

Магазин кроссовок

Минск, Центральный

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4444.by - Доменное имя для вашего бизнеса

0.99 р.

4444.by - Доменное имя для вашего бизнеса

Минск, Центральный

Обучение дверному бизнесу

15 866.50 р.

Обучение дверному бизнесу

Минск, Центральный

Готовый бизнес

2 000 р.

Готовый бизнес

Минск, Первомайский

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Письмо от деда мороза , готовый бизнес

1.20 р.

Письмо от деда мороза , готовый бизнес

Минск, Первомайский

Продажа интернет-магазина Климатической техники

1 900 р.

Продажа интернет-магазина Климатической техники

Минск, Московский

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Настроенный бизнес Принты

2 170 р.

Настроенный бизнес Принты

Минск, Московский

Готовый интернет магазин

570 р.

Готовый интернет магазин

Минск, Центральный

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Сайт, интернет-магазин

5 500 р.

Сайт, интернет-магазин

Брест

Сеть ПВЗ OZON

35 000 р.

Сеть ПВЗ OZON

Витебская, Орша

Готовое ООО в Смоленске (деятельность не велась)

2 600 р.

Готовое ООО в Смоленске (деятельность не велась)

Минск, Партизанский

Продам Интернет-магазин или обменяю на авто

19 500 р.

Продам Интернет-магазин или обменяю на авто

Минск, Ленинский

Продам оптом товар для ВБ вайлдберис WB OZON

Договорная

Продам оптом товар для ВБ вайлдберис WB OZON

Минск, Московский

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Интернет-магазин детских товаров

1 000 р.

Интернет-магазин детских товаров

Минск, Первомайский

Договорная

Домен www.жалюзи.бел

Минск, Фрунзенский

Женские сумки оптом (инстаграмм магазин)

1 900 р.

Женские сумки оптом (инстаграмм магазин)

Гродно

Товары с доставкой от магазинов

Интернет магазин на Amazon

3 600 р.

Интернет магазин на Amazon

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Интернет магазин в США

1 550 р.

Интернет магазин в США

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Продажа интернет-магазина АЛАДДИН.БАЙ

7 933.25 р.

Продажа интернет-магазина АЛАДДИН.БАЙ

Гомель

Доставка по Беларуси
Ищу оборотные средства в действующее ООО(WB)

63 466 р.

Ищу оборотные средства в действующее ООО(WB)

Брест

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