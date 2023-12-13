Товары от Куфар Маркета
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Инструменты и аксессуары для пчеловодства в Беларуси
1 600 р.
Медогонка 4-х рамочная бак РБ, привод Lyson, клапан нержавейка
Брест
Договорная
Рамки пчеловодные
Витебская, Орша
12 р.
Захват для рамок (нержавеющая сталь,ручка дерево)
Брест
15 р.
Кормушка для пчел внутриульевая 5 л
Брест
70 р.
Дымарь электрический ''Европа''
Брест
9.50 р.
Лекало на магазинную рамку 145 мм
Брест
2.10 р.
Ведро 3,3 л прямоугольное
Брест
9.30 р.
Каток комбинированный со шпорой (ручка пластик)
Брест
0.80 р.
Клеточка ''Бигуди''
Брест
5.45 р.
Летковый заградитель нижний 310 мм (пластик)
Брест
5 р.
Маткоуловитель пластмассовый
Брест
2.20 р.
Скребок-лопатка (оцинковка)
Брест
15 р.
Проволока нержавеющая 250 г d-0,5 мм
Брест
13 р.
Заставная доска (с ушками)
Брест
12 р.
Втулки медные для рамок (100 гр, d-2,60 мм, L-4,10 мм) и (d-4,03 мм, L-6,53 мм)
Брест
16 р.
Щетка-сметка 1-рядная с пластиковой ручкой
Брест
1.35 р.
Рамка Дадан 300 мм и 145 мм (заготовки) с евро замками
Брест
62.46 р.
Дымарь из нержавеющей стали с ограждением (Беларусь)
Брест
2.65 р.
Разделительная решетка (Феролайф)
Брест
22 р.
Разделительная решетка в деревянной обвязке для 10 рамочного улья
Брест
5 р.
Изолятор миленина.
Витебская, Полоцк
Договорная
Пчеловоду
Гомель
350 р.
Апилифт
Минская, Смолевичи
70 р.
Электронавощеватель пчелиных рамок ыи2.940.002
Витебск
700 р.
Медогонка Lyson 2х рамочная нерж
Могилев
600 р.
Медогонка
Брестская, Барановичи
1.60 р.
Рамки для пчел
Брест
2 290 р.
Медогонка 4-х рамочная Basic с электроприводом (Lyson, Польша)
Брест
22 р.
Разделительная решетка в деревянной обвязке для 10 и12 рамочного улья
Брест
1.45 р.
Рамка Дадан 300 мм и 145 мм (сбитая) с евро замками
Брест
1 791 р.
Медогонка 3-х рамочная оборотная с электроприводом (клапан пластик)
Брест
1 600 р.
Медогонка 4-х рамочная бак РБ, привод Lyson, клапан нержавейка
Брест
7 р.
Проволока для рамок и шило
Минск, Московский
4 р.
Крылья гусиные
Минск, Октябрьский
1 р.
Продам рамки пчелиные
Витебская, Полоцк
300 р.
Медогонка
Минск, Центральный
25 р.
Пчелоудолитель
Гомель
1 190 р.
СТАНОК РАСПИЛОВОЧНЫЙ BLACK&DECKER 1800w
Брестская, Белоозёрск
50 р.
Фляга для меда, сиропа и др. (СССР)
Брест
16 р.
Проволока для рамок, нержавейка (БЕЛПОЧТА/ЕВРОПОЧТ
Минск, Советский
12 р.
Втулки для рамок 100гр(примерно 1350шт.)
Минск, Советский
Договорная
Проволка нержавейка 0.5мм.
Витебская, Бешенковичи
0.90 р.
Рамки для ульев с еврозамком (БЕЛПОЧТА/ЕВРОПОЧТА)
Минск, Советский
200 р.
Обогрев улей пчел
Гомель
Товары с доставкой от магазинов
12 р.
Захват для рамок (нержавеющая сталь,ручка дерево)
Брест
15 р.
Кормушка для пчел внутриульевая 5 л
Брест
70 р.
Дымарь электрический ''Европа''
Брест
9.50 р.
Лекало на магазинную рамку 145 мм
Брест
2.10 р.
Ведро 3,3 л прямоугольное
Брест
9.30 р.
Каток комбинированный со шпорой (ручка пластик)
Брест
0.80 р.
Клеточка ''Бигуди''
Брест
5.45 р.
Летковый заградитель нижний 310 мм (пластик)
Брест