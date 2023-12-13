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Сад и огородВсе для пчеловода

Инструменты и аксессуары для пчеловодства в Беларуси

Медогонка 4-х рамочная бак РБ, привод Lyson, клапан нержавейка
vip

1 600 р.

Медогонка 4-х рамочная бак РБ, привод Lyson, клапан нержавейка

Брест

Доставка по Беларуси
Рамки пчеловодные

Договорная

Рамки пчеловодные

Витебская, Орша

Захват для рамок (нержавеющая сталь,ручка дерево)

12 р.

Захват для рамок (нержавеющая сталь,ручка дерево)

Брест

Доставка по Беларуси
Кормушка для пчел внутриульевая 5 л

15 р.

Кормушка для пчел внутриульевая 5 л

Брест

Доставка по Беларуси
Дымарь электрический ''Европа''

70 р.

Дымарь электрический ''Европа''

Брест

Доставка по Беларуси
Лекало на магазинную рамку 145 мм

9.50 р.

Лекало на магазинную рамку 145 мм

Брест

Доставка по Беларуси
Ведро 3,3 л прямоугольное

2.10 р.

Ведро 3,3 л прямоугольное

Брест

Доставка по Беларуси
Каток комбинированный со шпорой (ручка пластик)

9.30 р.

Каток комбинированный со шпорой (ручка пластик)

Брест

Доставка по Беларуси
Клеточка ''Бигуди''

0.80 р.

Клеточка ''Бигуди''

Брест

Доставка по Беларуси
Летковый заградитель нижний 310 мм (пластик)

5.45 р.

Летковый заградитель нижний 310 мм (пластик)

Брест

Доставка по Беларуси
Маткоуловитель пластмассовый

5 р.

Маткоуловитель пластмассовый

Брест

Доставка по Беларуси
Скребок-лопатка (оцинковка)

2.20 р.

Скребок-лопатка (оцинковка)

Брест

Доставка по Беларуси
Проволока нержавеющая 250 г d-0,5 мм

15 р.

Проволока нержавеющая 250 г d-0,5 мм

Брест

Доставка по Беларуси
Заставная доска (с ушками)

13 р.

Заставная доска (с ушками)

Брест

Доставка по Беларуси
Втулки медные для рамок (100 гр, d-2,60 мм, L-4,10 мм) и (d-4,03 мм, L-6,53 мм)

12 р.

Втулки медные для рамок (100 гр, d-2,60 мм, L-4,10 мм) и (d-4,03 мм, L-6,53 мм)

Брест

Доставка по Беларуси
Щетка-сметка 1-рядная с пластиковой ручкой

16 р.

Щетка-сметка 1-рядная с пластиковой ручкой

Брест

Доставка по Беларуси
Рамка Дадан 300 мм и 145 мм (заготовки) с евро замками

1.35 р.

Рамка Дадан 300 мм и 145 мм (заготовки) с евро замками

Брест

Доставка по Беларуси
Дымарь из нержавеющей стали с ограждением (Беларусь)

62.46 р.

Дымарь из нержавеющей стали с ограждением (Беларусь)

Брест

Доставка по Беларуси
Разделительная решетка (Феролайф)

2.65 р.

Разделительная решетка (Феролайф)

Брест

Доставка по Беларуси
Разделительная решетка в деревянной обвязке для 10 рамочного улья

22 р.

Разделительная решетка в деревянной обвязке для 10 рамочного улья

Брест

Доставка по Беларуси
Изолятор миленина.

5 р.

Изолятор миленина.

Витебская, Полоцк

Пчеловоду

Договорная

Пчеловоду

Гомель

Апилифт

350 р.

Апилифт

Минская, Смолевичи

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Электронавощеватель пчелиных рамок ыи2.940.002

70 р.

Электронавощеватель пчелиных рамок ыи2.940.002

Витебск

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Медогонка Lyson 2х рамочная нерж

700 р.

Медогонка Lyson 2х рамочная нерж

Могилев

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Медогонка

600 р.

Медогонка

Брестская, Барановичи

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Рамки для пчел

1.60 р.

Рамки для пчел

Брест

Медогонка 4-х рамочная Basic с электроприводом (Lyson, Польша)

2 290 р.

Медогонка 4-х рамочная Basic с электроприводом (Lyson, Польша)

Брест

Доставка по Беларуси
Разделительная решетка в деревянной обвязке для 10 и12 рамочного улья

22 р.

Разделительная решетка в деревянной обвязке для 10 и12 рамочного улья

Брест

Доставка по Беларуси
Рамка Дадан 300 мм и 145 мм (сбитая) с евро замками

1.45 р.

Рамка Дадан 300 мм и 145 мм (сбитая) с евро замками

Брест

Доставка по Беларуси
Медогонка 3-х рамочная оборотная с электроприводом (клапан пластик)

1 791 р.

Медогонка 3-х рамочная оборотная с электроприводом (клапан пластик)

Брест

Доставка по Беларуси
Медогонка 4-х рамочная бак РБ, привод Lyson, клапан нержавейка
vip

1 600 р.

Медогонка 4-х рамочная бак РБ, привод Lyson, клапан нержавейка

Брест

Доставка по Беларуси
Проволока для рамок и шило

7 р.

Проволока для рамок и шило

Минск, Московский

Крылья гусиные

4 р.

Крылья гусиные

Минск, Октябрьский

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Продам рамки пчелиные

1 р.

Продам рамки пчелиные

Витебская, Полоцк

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Медогонка

300 р.

Медогонка

Минск, Центральный

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Пчелоудолитель

25 р.

Пчелоудолитель

Гомель

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СТАНОК РАСПИЛОВОЧНЫЙ BLACK&DECKER 1800w

1 190 р.

СТАНОК РАСПИЛОВОЧНЫЙ BLACK&DECKER 1800w

Брестская, Белоозёрск

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Фляга для меда, сиропа и др. (СССР)

50 р.

Фляга для меда, сиропа и др. (СССР)

Брест

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Проволока для рамок, нержавейка (БЕЛПОЧТА/ЕВРОПОЧТ

16 р.

Проволока для рамок, нержавейка (БЕЛПОЧТА/ЕВРОПОЧТ

Минск, Советский

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Втулки для рамок 100гр(примерно 1350шт.)

12 р.

Втулки для рамок 100гр(примерно 1350шт.)

Минск, Советский

Проволка нержавейка 0.5мм.

Договорная

Проволка нержавейка 0.5мм.

Витебская, Бешенковичи

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Рамки для ульев с еврозамком (БЕЛПОЧТА/ЕВРОПОЧТА)

0.90 р.

Рамки для ульев с еврозамком (БЕЛПОЧТА/ЕВРОПОЧТА)

Минск, Советский

Обогрев улей пчел

200 р.

Обогрев улей пчел

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Захват для рамок (нержавеющая сталь,ручка дерево)

12 р.

Захват для рамок (нержавеющая сталь,ручка дерево)

Брест

Доставка по Беларуси
Кормушка для пчел внутриульевая 5 л

15 р.

Кормушка для пчел внутриульевая 5 л

Брест

Доставка по Беларуси
Дымарь электрический ''Европа''

70 р.

Дымарь электрический ''Европа''

Брест

Доставка по Беларуси
Лекало на магазинную рамку 145 мм

9.50 р.

Лекало на магазинную рамку 145 мм

Брест

Доставка по Беларуси
Ведро 3,3 л прямоугольное

2.10 р.

Ведро 3,3 л прямоугольное

Брест

Доставка по Беларуси
Каток комбинированный со шпорой (ручка пластик)

9.30 р.

Каток комбинированный со шпорой (ручка пластик)

Брест

Доставка по Беларуси
Клеточка ''Бигуди''

0.80 р.

Клеточка ''Бигуди''

Брест

Доставка по Беларуси
Летковый заградитель нижний 310 мм (пластик)

5.45 р.

Летковый заградитель нижний 310 мм (пластик)

Брест

Доставка по Беларуси
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