Товары от Куфар Маркета
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Хозблоки для дачи в Беларуси
3 100 р.
Ярморочный Домик 2х2м
Минск, Фрунзенский
3 610 р.
Хозблок ХБ7 4х2м с навесом
Минск, Центральный
200 р.
Хозблок, сарай
Минск, Октябрьский
8 999 р.
Бытовка, мобильный офис 28 кв.м - 6,0х4,8х2,8 м
Минск, Заводской
5 500 р.
хозблок-бытовка
Минская, Минский район
3 610 р.
Хозблок ХБ7 4х2м с навесом
Минск, Центральный
3 100 р.
Ярморочный Домик 2х2м
Минск, Фрунзенский
200 р.
Аренда. бытовка строительная под инвентарь
Гомель
Договорная
Бытовка
Витебская, Орша
3 000 р.
Хозблок,сарай для дачи
Витебск
4 500 р.
Дачный домик - Бытовка
Гомель
4 500 р.
Хозблок с террасой
Минская, Минский район
7 000 р.
хозблок с террасой 3D
Минская, Минский район
4 200 р.
Бытовка 2,30х4,0 м
Минская, Минский район
4 000 р.
Хозблок
Минск, Центральный
Договорная
Хозблок 3,6х1,2м
Брест
2 350 р.
Сарай,хозблок, дачный домик,баня
Брест
Договорная
Хозблок, сарай, бытовка, туалет
Брест
Договорная
Хозблок
Гродно
1 250 р.
Хозблок, туалет, сарай
Брест
Договорная
Дачный дом. Хозблок.
Брест
315 р.
Хозблок, дачный домик, летний домик
Брест
Договорная
Хозблок, дачный домик, летний домик
Брестская, Кобрин
2 250 р.
Бытовка сторожка
Минск, Заводской
2 200 р.
Вагончик бытовка на колесах
Брестская, Барановичи
Договорная
Деревянный сарай. Бытовка. Летний дом.
Гомель
3 940 р.
Хозблок ХБ11 3в1 4х1.5м
Минск, Октябрьский
7 345 р.
Хозблок ХБ6 3в1 5х3м
Минск, Московский
4 790 р.
Хозблок ХБ10 3в1 3х2,5м
Минская, Минский район
9 240 р.
Хозблок ХБ12 2в1 6х2.5м
Минск, Фрунзенский
3 660 р.
Хозблок ХБ4 2в1 3х2м
Минск, Первомайский
4 500 р.
Хозблок ХБ13 3х2м
Минск, Московский
6 910 р.
Хозблок ХБ14 4.5х3 м
Минск, Партизанский
6 630 р.
Хозблок ХБ3 3в1 6х2м
Минск, Октябрьский
2 100 р.
Хозблок ХБ2 2в1 2,5х1м
Минск, Фрунзенский
7 515 р.
Хозблок ХБ9 4.5х4м
Минск, Партизанский
3 515 р.
Хозблок ХБ8 4х1.5м
Минск, Октябрьский
5 000 р.
Бытовка 2.3м.*6.0м.
Минск, Партизанский
250 р.
Бытовка, склад, хозблок. Оцинкованная внутри.
Минск, Советский
888.88 р.
Бытовка
Брестская, Лунинец
4 714 р.
Садовый домик ''Tim'' скидка до 10%
Минск, Партизанский
5 622 р.
САДОВЫЙ ДОМИК ''Hanna'' 4Х3 С ИНВЕНТАРНОЙ скидка до 10%
Минск, Партизанский
Договорная
Ремонт домов
Могилев
1 р.
Хозблок, дровник, туалет,качели,услуги плотника.
Брестская, Барановичи
3 760 р.
Бытовка деревянная для дачи 5х2,3
Минск, Партизанский
Товары с доставкой от магазинов
5 500 р.
хозблок-бытовка
Минская, Минский район
3 610 р.
Хозблок ХБ7 4х2м с навесом
Минск, Центральный
3 100 р.
Ярморочный Домик 2х2м
Минск, Фрунзенский
4 500 р.
Хозблок с террасой
Минская, Минский район
7 000 р.
хозблок с террасой 3D
Минская, Минский район
4 200 р.
Бытовка 2,30х4,0 м
Минская, Минский район
3 940 р.
Хозблок ХБ11 3в1 4х1.5м
Минск, Октябрьский
7 345 р.
Хозблок ХБ6 3в1 5х3м
Минск, Московский