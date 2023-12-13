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Сад и огородБани, хозблоки, санузлы

Хозблоки для дачи в Беларуси

Ярморочный Домик 2х2м
vip

3 100 р.

Ярморочный Домик 2х2м

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ7 4х2м с навесом
vip

3 610 р.

Хозблок ХБ7 4х2м с навесом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок, сарай

200 р.

Хозблок, сарай

Минск, Октябрьский

Бытовка, мобильный офис 28 кв.м - 6,0х4,8х2,8 м

8 999 р.

Бытовка, мобильный офис 28 кв.м - 6,0х4,8х2,8 м

Минск, Заводской

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хозблок-бытовка

5 500 р.

хозблок-бытовка

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Хозблок ХБ7 4х2м с навесом
vip

3 610 р.

Хозблок ХБ7 4х2м с навесом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ярморочный Домик 2х2м
vip

3 100 р.

Ярморочный Домик 2х2м

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аренда. бытовка строительная под инвентарь

200 р.

Аренда. бытовка строительная под инвентарь

Гомель

Бытовка

Договорная

Бытовка

Витебская, Орша

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Хозблок,сарай для дачи

3 000 р.

Хозблок,сарай для дачи

Витебск

Дачный домик - Бытовка

4 500 р.

Дачный домик - Бытовка

Гомель

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Хозблок с террасой

4 500 р.

Хозблок с террасой

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
хозблок с террасой 3D

7 000 р.

хозблок с террасой 3D

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Бытовка 2,30х4,0 м

4 200 р.

Бытовка 2,30х4,0 м

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Хозблок

4 000 р.

Хозблок

Минск, Центральный

Хозблок 3,6х1,2м

Договорная

Хозблок 3,6х1,2м

Брест

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Сарай,хозблок, дачный домик,баня

2 350 р.

Сарай,хозблок, дачный домик,баня

Брест

Хозблок, сарай, бытовка, туалет

Договорная

Хозблок, сарай, бытовка, туалет

Брест

Хозблок

Договорная

Хозблок

Гродно

Хозблок, туалет, сарай

1 250 р.

Хозблок, туалет, сарай

Брест

Дачный дом. Хозблок.

Договорная

Дачный дом. Хозблок.

Брест

Хозблок, дачный домик, летний домик

315 р.

Хозблок, дачный домик, летний домик

Брест

Хозблок, дачный домик, летний домик

Договорная

Хозблок, дачный домик, летний домик

Брестская, Кобрин

Бытовка сторожка

2 250 р.

Бытовка сторожка

Минск, Заводской

Вагончик бытовка на колесах

2 200 р.

Вагончик бытовка на колесах

Брестская, Барановичи

Доставка
Деревянный сарай. Бытовка. Летний дом.

Договорная

Деревянный сарай. Бытовка. Летний дом.

Гомель

Доставка
Хозблок ХБ11 3в1 4х1.5м

3 940 р.

Хозблок ХБ11 3в1 4х1.5м

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ6 3в1 5х3м

7 345 р.

Хозблок ХБ6 3в1 5х3м

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ10 3в1 3х2,5м

4 790 р.

Хозблок ХБ10 3в1 3х2,5м

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ12 2в1 6х2.5м

9 240 р.

Хозблок ХБ12 2в1 6х2.5м

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ4 2в1 3х2м

3 660 р.

Хозблок ХБ4 2в1 3х2м

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ13 3х2м

4 500 р.

Хозблок ХБ13 3х2м

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ14 4.5х3 м

6 910 р.

Хозблок ХБ14 4.5х3 м

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ3 3в1 6х2м

6 630 р.

Хозблок ХБ3 3в1 6х2м

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ2 2в1 2,5х1м

2 100 р.

Хозблок ХБ2 2в1 2,5х1м

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ9 4.5х4м

7 515 р.

Хозблок ХБ9 4.5х4м

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ8 4х1.5м

3 515 р.

Хозблок ХБ8 4х1.5м

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бытовка 2.3м.*6.0м.

5 000 р.

Бытовка 2.3м.*6.0м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бытовка, склад, хозблок. Оцинкованная внутри.

250 р.

Бытовка, склад, хозблок. Оцинкованная внутри.

Минск, Советский

Бытовка

888.88 р.

Бытовка

Брестская, Лунинец

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Садовый домик ''Tim'' скидка до 10%

4 714 р.

Садовый домик ''Tim'' скидка до 10%

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
САДОВЫЙ ДОМИК ''Hanna'' 4Х3 С ИНВЕНТАРНОЙ скидка до 10%

5 622 р.

САДОВЫЙ ДОМИК ''Hanna'' 4Х3 С ИНВЕНТАРНОЙ скидка до 10%

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ремонт домов

Договорная

Ремонт домов

Могилев

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Хозблок, дровник, туалет,качели,услуги плотника.

1 р.

Хозблок, дровник, туалет,качели,услуги плотника.

Брестская, Барановичи

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Бытовка деревянная для дачи 5х2,3

3 760 р.

Бытовка деревянная для дачи 5х2,3

Минск, Партизанский

Товары с доставкой от магазинов

хозблок-бытовка

5 500 р.

хозблок-бытовка

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Хозблок ХБ7 4х2м с навесом
vip

3 610 р.

Хозблок ХБ7 4х2м с навесом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ярморочный Домик 2х2м
vip

3 100 р.

Ярморочный Домик 2х2м

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок с террасой

4 500 р.

Хозблок с террасой

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
хозблок с террасой 3D

7 000 р.

хозблок с террасой 3D

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Бытовка 2,30х4,0 м

4 200 р.

Бытовка 2,30х4,0 м

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Хозблок ХБ11 3в1 4х1.5м

3 940 р.

Хозблок ХБ11 3в1 4х1.5м

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ6 3в1 5х3м

7 345 р.

Хозблок ХБ6 3в1 5х3м

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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