Новые товары с доставкой в БеларусиВсе объявления
3 090 р.
ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
Минск, Ленинский
3 888 р.
Холодильная витрина Берилл-В ЗУ 90 С
Минск, Ленинский
3 100 р.
ГОРКА ХОЛОД.НИЗКАЯ MINI BALI D890
Минск, Ленинский
Договорная
Витрина холодильная
Минск, Центральный
Договорная
Холодильная установка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Агрегат холодильный
Минская, Минский район
3 500 р.
Витрины холодильные демонстрационные DIONA
Минск, Ленинский
7 200 р.
ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПРИЛАВОК CAIRNS
Минск, Ленинский
2 280 р.
Холодильные витрины Свитязь
Минск, Ленинский
Договорная
Холодильные компрессоры
Минск, Фрунзенский
Договорная
Холодильная установка
Минская, Другие города
250 р.
Чиллер для ЧПУ/ Охладитель/Пивоохладитель
Минск, Московский
723 р.
Компрессор для холодильника NLE1KTK пр-во Tecfrigo
Минск, Московский
1 000 р.
ПРИЛАВОК - ХОЛОДИЛЬНЫЙ НА 2 ПОЛКИ
Минск, Ленинский
Договорная
Холодильное оборудование
Гродно
Договорная
ларь морозильные
Минск, Центральный
3 515 р.
Холодильные витрины ELEGIA QUADRO 850
Минск, Ленинский
1 р.
Ларь бонета
Минск, Центральный
660 р.
Холодильники торговые витрины. Доставка
Гомель
1 600 р.
ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ RN200 (RW200ВТ)
Минск, Ленинский
Договорная
кондитерская витрина
Минск, Центральный
Договорная
Установка холодильная
Гродно
Договорная
Моноблок, Сплит-система холодильная
Гродненская, Лида
Договорная
Ремонт и обслуживание холодильного оборудования
Гродненская, Лида
Договорная
Холод для склада, производства, хранилища
Минская, Минский район
2 820 р.
Витрина холодильная Carboma
Минск, Ленинский
3 600 р.
Холодильная витрина PLUTON
Минск, Ленинский
Договорная
Холодильные компрессоры Bitzer, Copeland, Maneurop
Гродно
Договорная
Холодильная установка
Минск, Центральный
660 р.
Шкаф холодильный POLAIR CM114-Sm Alu
Минск, Московский
Договорная
Шкаф холодильный Аркто V0.5-SD
Минск, Заводской
Договорная
Камера профильная (сэндвич панель)
Минск, Заводской
8 885.24 р.
Молочный танк (5т) Охладитель молока
Минская, Смолевичи
Договорная
Агрегат холодильный
Гродненская, Лида
Договорная
Агрегат холодильный Bitzer , Bock
Минская, Минский район
Договорная
Холодильный агрегат
Гродненская, Лида
1 300 р.
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АРИАДА
Минск, Центральный
Договорная
Промышленное холодильное оборудование Б/У
Минск, Центральный
150 р.
Контроллер Dixell XW60K
Минск, Заводской
Договорная
ШХ Полаир, ШХ Фростор, ларь Фростор
Минск, Заводской
Договорная
Компрессор агрегат холодильный L'unite Hermetique
Гродненская, Лида
Договорная
витрины холодильные
Минск, Центральный
Договорная
шкафы холодильные
Минск, Центральный