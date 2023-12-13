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Новые товары с доставкой в Беларуси

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ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

3 090 р.

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Холодильная витрина Берилл-В ЗУ 90 С

3 888 р.

Холодильная витрина Берилл-В ЗУ 90 С

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
ГОРКА ХОЛОД.НИЗКАЯ MINI BALI D890

3 100 р.

ГОРКА ХОЛОД.НИЗКАЯ MINI BALI D890

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Витрина холодильная

Договорная

Витрина холодильная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Холодильная установка

Договорная

Холодильная установка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Агрегат холодильный

Договорная

Агрегат холодильный

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Витрины холодильные демонстрационные DIONA

3 500 р.

Витрины холодильные демонстрационные DIONA

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПРИЛАВОК CAIRNS

7 200 р.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПРИЛАВОК CAIRNS

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Холодильные витрины Свитязь

2 280 р.

Холодильные витрины Свитязь

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Холодильные компрессоры

Договорная

Холодильные компрессоры

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Холодильная установка

Договорная

Холодильная установка

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Чиллер для ЧПУ/ Охладитель/Пивоохладитель

250 р.

Чиллер для ЧПУ/ Охладитель/Пивоохладитель

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Компрессор для холодильника NLE1KTK пр-во Tecfrigo

723 р.

Компрессор для холодильника NLE1KTK пр-во Tecfrigo

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
ПРИЛАВОК - ХОЛОДИЛЬНЫЙ НА 2 ПОЛКИ

1 000 р.

ПРИЛАВОК - ХОЛОДИЛЬНЫЙ НА 2 ПОЛКИ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Холодильное оборудование

Договорная

Холодильное оборудование

Гродно

Доставка по Беларуси
ларь морозильные

Договорная

ларь морозильные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Холодильные витрины ELEGIA QUADRO 850

3 515 р.

Холодильные витрины ELEGIA QUADRO 850

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ларь бонета

1 р.

Ларь бонета

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Холодильники торговые витрины. Доставка

660 р.

Холодильники торговые витрины. Доставка

Гомель

Доставка по Беларуси
ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ RN200 (RW200ВТ)

1 600 р.

ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ RN200 (RW200ВТ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
кондитерская витрина

Договорная

кондитерская витрина

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Установка холодильная

Договорная

Установка холодильная

Гродно

Доставка по Беларуси
Моноблок, Сплит-система холодильная

Договорная

Моноблок, Сплит-система холодильная

Гродненская, Лида

Доставка по Беларуси
Ремонт и обслуживание холодильного оборудования

Договорная

Ремонт и обслуживание холодильного оборудования

Гродненская, Лида

Доставка по Беларуси
Холод для склада, производства, хранилища

Договорная

Холод для склада, производства, хранилища

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Витрина холодильная Carboma

2 820 р.

Витрина холодильная Carboma

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Холодильная витрина PLUTON

3 600 р.

Холодильная витрина PLUTON

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Холодильные компрессоры Bitzer, Copeland, Maneurop

Договорная

Холодильные компрессоры Bitzer, Copeland, Maneurop

Гродно

Доставка по Беларуси
Холодильная установка

Договорная

Холодильная установка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф холодильный POLAIR CM114-Sm Alu

660 р.

Шкаф холодильный POLAIR CM114-Sm Alu

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Шкаф холодильный Аркто V0.5-SD

Договорная

Шкаф холодильный Аркто V0.5-SD

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Камера профильная (сэндвич панель)

Договорная

Камера профильная (сэндвич панель)

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Молочный танк (5т) Охладитель молока

8 885.24 р.

Молочный танк (5т) Охладитель молока

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Агрегат холодильный

Договорная

Агрегат холодильный

Гродненская, Лида

Доставка по Беларуси
Агрегат холодильный Bitzer , Bock

Договорная

Агрегат холодильный Bitzer , Bock

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Холодильный агрегат

Договорная

Холодильный агрегат

Гродненская, Лида

Доставка по Беларуси
ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АРИАДА

1 300 р.

ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АРИАДА

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Промышленное холодильное оборудование Б/У

Договорная

Промышленное холодильное оборудование Б/У

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Контроллер Dixell XW60K

150 р.

Контроллер Dixell XW60K

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
ШХ Полаир, ШХ Фростор, ларь Фростор

Договорная

ШХ Полаир, ШХ Фростор, ларь Фростор

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Компрессор агрегат холодильный L'unite Hermetique

Договорная

Компрессор агрегат холодильный L'unite Hermetique

Гродненская, Лида

Доставка по Беларуси
витрины холодильные

Договорная

витрины холодильные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
шкафы холодильные

Договорная

шкафы холодильные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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