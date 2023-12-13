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Холодильное оборудование в Беларуси

Холодильный шкаф

500 р.

Холодильный шкаф

Витебск

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Холодильный стол Desmon BLM2 (Италия)

1 350 р.

Холодильный стол Desmon BLM2 (Италия)

Минск, Московский

Витрина настольная холодильная CARBOMA BAR A37 SM

1 440 р.

Витрина настольная холодильная CARBOMA BAR A37 SM

Минск, Фрунзенский

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

3 090 р.

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Холодильная витрина Берилл-В ЗУ 90 С

3 888 р.

Холодильная витрина Берилл-В ЗУ 90 С

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Холодильная витрина отличная

565 р.

Холодильная витрина отличная

Минск, Фрунзенский

Холодильник производственный

830 р.

Холодильник производственный

Гомель

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Холодильник витрина BOSCH

400 р.

Холодильник витрина BOSCH

Минск, Заводской

Камера морозильная

Договорная

Камера морозильная

Брест

Камера холодильная

Договорная

Камера холодильная

Могилев

Витрина холодильная

Договорная

Витрина холодильная

Гродно

Холодильная установка

1 500 р.

Холодильная установка

Витебская, Орша

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ГОРКА ХОЛОД.НИЗКАЯ MINI BALI D890

3 100 р.

ГОРКА ХОЛОД.НИЗКАЯ MINI BALI D890

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Витрина холодильная

Договорная

Витрина холодильная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рама для холодильного оборудования

100 р.

Рама для холодильного оборудования

Минск, Центральный

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Терморегулирующий вентиль ТРВ TE2 Danfos оригинал

75 р.

Терморегулирующий вентиль ТРВ TE2 Danfos оригинал

Минск, Фрунзенский

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Контроллер СAREL IR33 Италия Б/у

40 р.

Контроллер СAREL IR33 Италия Б/у

Минск, Фрунзенский

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Контроллер Eliwell 974+ Италия

80 р.

Контроллер Eliwell 974+ Италия

Минск, Фрунзенский

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Морозильная витрины

700 р.

Морозильная витрины

Брестская, Барановичи

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Витрина морозильная

700 р.

Витрина морозильная

Брестская, Барановичи

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Холодильная кондитерская витрина

Договорная

Холодильная кондитерская витрина

Минск, Партизанский

Пристенные стеллажи холодильные + компрессор

Договорная

Пристенные стеллажи холодильные + компрессор

Минск, Партизанский

Холодильная установка

Договорная

Холодильная установка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Агрегат холодильный

Договорная

Агрегат холодильный

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Витрины холодильные демонстрационные DIONA

3 500 р.

Витрины холодильные демонстрационные DIONA

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Холодильный компрессор Embraco Aspera EMT 6170 Z

250 р.

Холодильный компрессор Embraco Aspera EMT 6170 Z

Минск, Московский

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПРИЛАВОК CAIRNS

7 200 р.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПРИЛАВОК CAIRNS

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Холодильные витрины Свитязь

2 280 р.

Холодильные витрины Свитязь

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Холодильная витрина ES SYSTEM

2 200 р.

Холодильная витрина ES SYSTEM

Минская, Минский район

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Шкаф холодильный

Договорная

Шкаф холодильный

Витебск

Шкаф холодильный

Договорная

Шкаф холодильный

Витебск

Витрина холодильная

Договорная

Витрина холодильная

Витебск

Шкаф холодильный

Договорная

Шкаф холодильный

Витебск

Шкаф холодильный

Договорная

Шкаф холодильный

Витебск

Камера холодильная

Договорная

Камера холодильная

Витебск

Холодильное оборудование

Договорная

Холодильное оборудование

Витебск

Холодильник/витрина

900 р.

Холодильник/витрина

Минск, Октябрьский

Холодильное оборудование

Договорная

Холодильное оборудование

Гомель

Морозильный ларь ITALFROST CF200F

850 р.

Морозильный ларь ITALFROST CF200F

Минск, Московский

Витрина холодильная

190 р.

Витрина холодильная

Гомель

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Холодильные компрессоры

Договорная

Холодильные компрессоры

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Холодильная установка

Договорная

Холодильная установка

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Холодильная витрина

543 р.

Холодильная витрина

Минская, Минский район

Товары с доставкой от магазинов

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

3 090 р.

ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Холодильная витрина Берилл-В ЗУ 90 С

3 888 р.

Холодильная витрина Берилл-В ЗУ 90 С

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
ГОРКА ХОЛОД.НИЗКАЯ MINI BALI D890

3 100 р.

ГОРКА ХОЛОД.НИЗКАЯ MINI BALI D890

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Витрина холодильная

Договорная

Витрина холодильная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Холодильная установка

Договорная

Холодильная установка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Агрегат холодильный

Договорная

Агрегат холодильный

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Витрины холодильные демонстрационные DIONA

3 500 р.

Витрины холодильные демонстрационные DIONA

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПРИЛАВОК CAIRNS

7 200 р.

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ПРИЛАВОК CAIRNS

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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