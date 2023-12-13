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Все для домаХозяйственные товары

Губки, салфетки, тряпки в Беларуси

Щетка скребок для удаления катышек и шерсти

Онлайн-заказ

8 р.
6.80 р.-15%

Щетка скребок для удаления катышек и шерсти

Минск, Центральный

Набор для общей уборки

50 р.

Набор для общей уборки

Минск, Фрунзенский

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Тряпочка

10 р.

Тряпочка

Минская, Борисов

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ПОДСТАВКА ДЛЯ САЛФЕТОК НОВАЯ КРАСИВАЯ БЕСПЛАТНО

Бесплатно

ПОДСТАВКА ДЛЯ САЛФЕТОК НОВАЯ КРАСИВАЯ БЕСПЛАТНО

Минск, Фрунзенский

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Салфетка для мытья посуды

Договорная

Салфетка для мытья посуды

Могилев

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Салфетки парфюмированые

15 р.

Салфетки парфюмированые

Брестская, Барановичи

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Салфетки вискозные

1.30 р.

Салфетки вискозные

Минск, Центральный

Силиконовая щетка для мытья стаканов и бутылок серая SiPL

Онлайн-заказ

9.80 р.

Силиконовая щетка для мытья стаканов и бутылок серая SiPL

Минск, Центральный

Набор из 5 насадок для пылесоса SiPL

Онлайн-заказ

30 р.

Набор из 5 насадок для пылесоса SiPL

Минск, Центральный

Многоразовые чистящие салфетки для мойщика окон Chovery 6 пар (12 шт.)

49 р.

Многоразовые чистящие салфетки для мойщика окон Chovery 6 пар (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щетка для очистки труднодоступных щелей SIPL

Онлайн-заказ

6.50 р.

Щетка для очистки труднодоступных щелей SIPL

Минск, Центральный

Щетка для очистки жесткой грязи в труднодоступных местах SiPL

Онлайн-заказ

15 р.

Щетка для очистки жесткой грязи в труднодоступных местах SiPL

Минск, Центральный

Настенный держатель - органайзер уборочного инвентаря (метлы, швабры, веника) Broom Holder с 6-ю крю

Онлайн-заказ

27 р.

Настенный держатель - органайзер уборочного инвентаря (метлы, швабры, веника) Broom Holder с 6-ю крю

Минск, Центральный

Белый маркер для восстановления затирки SIPL

Онлайн-заказ

14 р.

Белый маркер для восстановления затирки SIPL

Минск, Центральный

Салфетка

15 р.

Салфетка

Гомель

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Тряпки для швабры на липучке.

8 р.

Тряпки для швабры на липучке.

Гомель

Моп на швабра vileda 2 шт в комплекте

46 р.

Моп на швабра vileda 2 шт в комплекте

Минск, Октябрьский

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Салфетка для стекла

Договорная

Салфетка для стекла

Минск, Центральный

Набор

32 р.

Набор

Минск, Заводской

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Подставка для губки в нейтральной гамме

5 р.

Подставка для губки в нейтральной гамме

Минск, Фрунзенский

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Салфетка Скрабер

20 р.

Салфетка Скрабер

Брестская, Пинск

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Салфетка для окон и зеркал

16 р.

Салфетка для окон и зеркал

Брестская, Пинск

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Губки

8 р.

Губки

Витебская, Орша

Насадка сменная для швабры

3 р.

Насадка сменная для швабры

Гродно

Набор технических щеток 3 шт. SiPL

Онлайн-заказ

8.80 р.

Набор технических щеток 3 шт. SiPL

Минск, Центральный

ГУБКА «ИНВОЛВЕР» от Гринвей

20 р.

ГУБКА «ИНВОЛВЕР» от Гринвей

Минск, Московский

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Салфетки

7 р.

Салфетки

Гомельская, Жлобин

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Салфетка, тряпочка из микрофибры

3 р.

Салфетка, тряпочка из микрофибры

Минская, Солигорск

Золушка

5 р.

Золушка

Минск, Октябрьский

Салфетка микрофибра новая

5 р.

Салфетка микрофибра новая

Брест

Джутовая губка для мытья посуды

3.50 р.

Джутовая губка для мытья посуды

Минск, Фрунзенский

Скатерть дорожная СССР 1989-1990 года выпуска

2 р.

Скатерть дорожная СССР 1989-1990 года выпуска

Брестская, Пинск

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Салфетка для мытья посуды

7 р.

Салфетка для мытья посуды

Минск, Центральный

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Тряпочка для стекла

12 р.

Тряпочка для стекла

Витебская, Новополоцк

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Полотенца

5 р.

Полотенца

Минск, Заводской

Вафельные полотенца

3 р.

Вафельные полотенца

Витебская, Полоцк

Набор для ванной

50 р.

Набор для ванной

Брестская, Столин

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Салфетки бумажные

10 р.

Салфетки бумажные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рукавица для уборки тряпка губка 18*24см

2 р.

Рукавица для уборки тряпка губка 18*24см

Минск, Московский

Салфетки для мытья посуды без моющего средства

10 р.

Салфетки для мытья посуды без моющего средства

Могилев

Салфетки набор

5 р.

Салфетки набор

Брестская, Кобрин

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Продукция гринвей

4 р.

Продукция гринвей

Могилевская, Шклов

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Салфетка для стекла

16 р.

Салфетка для стекла

Гродно

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Товары с доставкой от магазинов

Многоразовые чистящие салфетки для мойщика окон Chovery 6 пар (12 шт.)

49 р.

Многоразовые чистящие салфетки для мойщика окон Chovery 6 пар (12 шт.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Салфетки бумажные

10 р.

Салфетки бумажные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мини швабра с отжимом для уборки дома и мытья окон Mini mop

12 р.

Мини швабра с отжимом для уборки дома и мытья окон Mini mop

Могилев

Доставка по Беларуси
Полотенца бумажные Z-сложение

2.50 р.

Полотенца бумажные Z-сложение

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Салфетки бумажные, белые, 100шт

1.10 р.

Салфетки бумажные, белые, 100шт

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Салфетки микрофибра, тряпка

8 р.

Салфетки микрофибра, тряпка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
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