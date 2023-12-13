Товары от Куфар Маркета
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Губки, салфетки, тряпки в Беларуси
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Щетка скребок для удаления катышек и шерсти
Минск, Центральный
50 р.
Набор для общей уборки
Минск, Фрунзенский
10 р.
Тряпочка
Минская, Борисов
Бесплатно
ПОДСТАВКА ДЛЯ САЛФЕТОК НОВАЯ КРАСИВАЯ БЕСПЛАТНО
Минск, Фрунзенский
Договорная
Салфетка для мытья посуды
Могилев
15 р.
Салфетки парфюмированые
Брестская, Барановичи
1.30 р.
Салфетки вискозные
Минск, Центральный
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9.80 р.
Силиконовая щетка для мытья стаканов и бутылок серая SiPL
Минск, Центральный
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30 р.
Набор из 5 насадок для пылесоса SiPL
Минск, Центральный
49 р.
Многоразовые чистящие салфетки для мойщика окон Chovery 6 пар (12 шт.)
Минск, Центральный
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6.50 р.
Щетка для очистки труднодоступных щелей SIPL
Минск, Центральный
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15 р.
Щетка для очистки жесткой грязи в труднодоступных местах SiPL
Минск, Центральный
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27 р.
Настенный держатель - органайзер уборочного инвентаря (метлы, швабры, веника) Broom Holder с 6-ю крю
Минск, Центральный
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14 р.
Белый маркер для восстановления затирки SIPL
Минск, Центральный
15 р.
Салфетка
Гомель
8 р.
Тряпки для швабры на липучке.
Гомель
46 р.
Моп на швабра vileda 2 шт в комплекте
Минск, Октябрьский
Договорная
Салфетка для стекла
Минск, Центральный
32 р.
Набор
Минск, Заводской
5 р.
Подставка для губки в нейтральной гамме
Минск, Фрунзенский
20 р.
Салфетка Скрабер
Брестская, Пинск
16 р.
Салфетка для окон и зеркал
Брестская, Пинск
8 р.
Губки
Витебская, Орша
3 р.
Насадка сменная для швабры
Гродно
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8.80 р.
Набор технических щеток 3 шт. SiPL
Минск, Центральный
20 р.
ГУБКА «ИНВОЛВЕР» от Гринвей
Минск, Московский
7 р.
Салфетки
Гомельская, Жлобин
3 р.
Салфетка, тряпочка из микрофибры
Минская, Солигорск
5 р.
Золушка
Минск, Октябрьский
5 р.
Салфетка микрофибра новая
Брест
3.50 р.
Джутовая губка для мытья посуды
Минск, Фрунзенский
2 р.
Скатерть дорожная СССР 1989-1990 года выпуска
Брестская, Пинск
7 р.
Салфетка для мытья посуды
Минск, Центральный
12 р.
Тряпочка для стекла
Витебская, Новополоцк
5 р.
Полотенца
Минск, Заводской
3 р.
Вафельные полотенца
Витебская, Полоцк
50 р.
Набор для ванной
Брестская, Столин
10 р.
Салфетки бумажные
Минск, Центральный
2 р.
Рукавица для уборки тряпка губка 18*24см
Минск, Московский
10 р.
Салфетки для мытья посуды без моющего средства
Могилев
5 р.
Салфетки набор
Брестская, Кобрин
4 р.
Продукция гринвей
Могилевская, Шклов
16 р.
Салфетка для стекла
Гродно
Товары с доставкой от магазинов
49 р.
Многоразовые чистящие салфетки для мойщика окон Chovery 6 пар (12 шт.)
Минск, Центральный
10 р.
Салфетки бумажные
Минск, Центральный
12 р.
Мини швабра с отжимом для уборки дома и мытья окон Mini mop
Могилев
2.50 р.
Полотенца бумажные Z-сложение
Минск, Фрунзенский
1.10 р.
Салфетки бумажные, белые, 100шт
Минск, Фрунзенский
8 р.
Салфетки микрофибра, тряпка
Минск, Октябрьский