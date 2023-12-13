Товары от Куфар Маркета
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Электрооборудование и приборы в Беларуси
1 138 р.
Инвертор гибридный солнечный POW-HVM4.5K-24V
Минск, Первомайский
15 р.
Электрик.Минск,Минский район.Выезд.
Минск, Октябрьский
2 473 р.
Инвертор гибридный солнечный MUST PH18-5248PRO
Минск, Первомайский
600 р.
Частотный преобразователь
Гомель
95 р.
Мультиметр Mastech MS8221C
Минск, Советский
3 р.
Эл.счетчики однофазные СО-2 и СО-U446М - б/у
Минск, Московский
85 р.
Вольтметр DigiTOP Вм-3-red
Минск, Фрунзенский
30 р.
Комплект для сборки АКБ
Минск, Центральный
7 р.
Тройник
Брестская, Барановичи
45 р.
Омметр ЭС 0212
Минск, Московский
180 р.
Лабораторный блок питания
Минская, Борисов
60 р.
Ящик металлический
Минская, Молодечно
70 р.
Тестер LCR-T7 резисторы,диоды, конденсаторы
Витебск
10 р.
АВТОМАТ
Брестская, Другие города
1 138 р.
Инвертор гибридный солнечный POW-HVM4.5K-24V
Минск, Первомайский
200 р.
Электрический ящик в комплекте новый.
Гомель
1 280 р.
Инвертор гибридный солнечный MUST PH18-3024Plus
Минск, Первомайский
Договорная
Автоматические электропереключатели
Витебская, Глубокое
0.10 р.
Топливный насос кёрхер
Гомельская, Добруш
Договорная
Частотный преобразователь (Частотник) Минск
Минск, Центральный
2 р.
Автоматические выключатели ВА 47-29 С25.
Минск, Московский
7 р.
нагреватель со спиралью
Брест
5 р.
Автомат электр АВВ
Брестская, Пинск
90 р.
Диод силовой Д161-250 шесть штук
Гродно
8 р.
Продаю Выключатель автоматический
Могилев
Договорная
Стабилизатор напряжения
Витебская, Полоцк
80 р.
Аккумулятор thomas 12v-22ah
Минск, Фрунзенский
Договорная
Тумблер
Брестская, Кобрин
10 р.
Пусковое реле 2 штуки в рабочем состоянии
Минск, Заводской
25 р.
Счетчик
Гомель
10 р.
Лестничный автомат с фотоакустическим датчиком
Гомель
Договорная
Автоматический PF-451
Брестская, Барановичи
700 р.
Электродвигатель
Гомель
40 р.
Электролитические конденсаторы.
Могилев
25 р.
Мультиметр ц56/1 с шчупами и коробкой
Витебская, Полоцк
10 р.
Электронный трансформатор
Минск, Ленинский
50 р.
Электродвигатель
Брест
65 р.
Счётчик электроэнергии
Минск, Заводской
45 р.
Аккумулятор для ИБП свинцово-кислотный
Брестская, Белоозёрск
50 р.
Тестер Ц4342-М1. Новый.
Гомель
15 р.
Дифавтомат
Могилев
Договорная
Контроллер заряда LADAC 2404
Минск, Центральный
Договорная
Прибор щитовой ТП -4М
Гродно
25 р.
Контактор
Брестская, Пинск
70 р.
Блок питания для светодиодных лент и светильников
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
255.50 р.
Пуско-зарядное устройство Kolner KBJS 600/12
Могилевская, Бобруйск
Товары с доставкой от магазинов
Договорная
Частотный преобразователь (Частотник) Минск
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
255.50 р.
Пуско-зарядное устройство Kolner KBJS 600/12
Могилевская, Бобруйск
1.95 р.
Автоматический выключатель ВА47-63 1Р 16А (В) 4,5к
Минск, Фрунзенский
12.80 р.
Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 32А 4,5кА
Минск, Фрунзенский
6.03 р.
Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-
Минск, Фрунзенский
24.39 р.
АВДТ 32 2Р (1Р+N) С16 30мА 4,5кА тип АС
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
275.40 р.
Фонарь Einhell TE-CL 18/2500 LiAC-Solo (без АКБ)
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
0.06 р.
Наконечник НШВИ(2) 1,5-12 черный, КС, арт.91757
Могилевская, Бобруйск