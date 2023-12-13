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Ремонт и стройка

Электрооборудование и приборы в Беларуси

Инвертор гибридный солнечный POW-HVM4.5K-24V
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1 138 р.

Инвертор гибридный солнечный POW-HVM4.5K-24V

Минск, Первомайский

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Электрик.Минск,Минский район.Выезд.
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15 р.

Электрик.Минск,Минский район.Выезд.

Минск, Октябрьский

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Инвертор гибридный солнечный MUST PH18-5248PRO
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2 473 р.

Инвертор гибридный солнечный MUST PH18-5248PRO

Минск, Первомайский

Частотный преобразователь

600 р.

Частотный преобразователь

Гомель

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Мультиметр Mastech MS8221C

95 р.

Мультиметр Mastech MS8221C

Минск, Советский

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Эл.счетчики однофазные СО-2 и СО-U446М - б/у

3 р.

Эл.счетчики однофазные СО-2 и СО-U446М - б/у

Минск, Московский

Вольтметр DigiTOP Вм-3-red

85 р.

Вольтметр DigiTOP Вм-3-red

Минск, Фрунзенский

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Комплект для сборки АКБ

30 р.

Комплект для сборки АКБ

Минск, Центральный

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Тройник

7 р.

Тройник

Брестская, Барановичи

Омметр ЭС 0212

45 р.

Омметр ЭС 0212

Минск, Московский

Лабораторный блок питания

180 р.

Лабораторный блок питания

Минская, Борисов

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Ящик металлический

60 р.

Ящик металлический

Минская, Молодечно

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Тестер LCR-T7 резисторы,диоды, конденсаторы

70 р.

Тестер LCR-T7 резисторы,диоды, конденсаторы

Витебск

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АВТОМАТ

10 р.

АВТОМАТ

Брестская, Другие города

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Инвертор гибридный солнечный POW-HVM4.5K-24V
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1 138 р.

Инвертор гибридный солнечный POW-HVM4.5K-24V

Минск, Первомайский

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Электрический ящик в комплекте новый.

200 р.

Электрический ящик в комплекте новый.

Гомель

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Инвертор гибридный солнечный MUST PH18-3024Plus
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1 280 р.

Инвертор гибридный солнечный MUST PH18-3024Plus

Минск, Первомайский

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Автоматические электропереключатели

Договорная

Автоматические электропереключатели

Витебская, Глубокое

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Топливный насос кёрхер

0.10 р.

Топливный насос кёрхер

Гомельская, Добруш

Частотный преобразователь (Частотник) Минск

Договорная

Частотный преобразователь (Частотник) Минск

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автоматические выключатели ВА 47-29 С25.

2 р.

Автоматические выключатели ВА 47-29 С25.

Минск, Московский

нагреватель со спиралью

7 р.

нагреватель со спиралью

Брест

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Автомат электр АВВ

5 р.

Автомат электр АВВ

Брестская, Пинск

Диод силовой Д161-250 шесть штук

90 р.

Диод силовой Д161-250 шесть штук

Гродно

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Продаю Выключатель автоматический

8 р.

Продаю Выключатель автоматический

Могилев

Стабилизатор напряжения

Договорная

Стабилизатор напряжения

Витебская, Полоцк

Аккумулятор thomas 12v-22ah

80 р.

Аккумулятор thomas 12v-22ah

Минск, Фрунзенский

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Тумблер

Договорная

Тумблер

Брестская, Кобрин

Пусковое реле 2 штуки в рабочем состоянии

10 р.

Пусковое реле 2 штуки в рабочем состоянии

Минск, Заводской

Счетчик

25 р.

Счетчик

Гомель

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Лестничный автомат с фотоакустическим датчиком

10 р.

Лестничный автомат с фотоакустическим датчиком

Гомель

Автоматический PF-451

Договорная

Автоматический PF-451

Брестская, Барановичи

Электродвигатель

700 р.

Электродвигатель

Гомель

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Электролитические конденсаторы.

40 р.

Электролитические конденсаторы.

Могилев

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Мультиметр ц56/1 с шчупами и коробкой

25 р.

Мультиметр ц56/1 с шчупами и коробкой

Витебская, Полоцк

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Электронный трансформатор

10 р.

Электронный трансформатор

Минск, Ленинский

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Электродвигатель

50 р.

Электродвигатель

Брест

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Счётчик электроэнергии

65 р.

Счётчик электроэнергии

Минск, Заводской

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Аккумулятор для ИБП свинцово-кислотный

45 р.

Аккумулятор для ИБП свинцово-кислотный

Брестская, Белоозёрск

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Тестер Ц4342-М1. Новый.

50 р.

Тестер Ц4342-М1. Новый.

Гомель

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Дифавтомат

15 р.

Дифавтомат

Могилев

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Контроллер заряда LADAC 2404

Договорная

Контроллер заряда LADAC 2404

Минск, Центральный

Прибор щитовой ТП -4М

Договорная

Прибор щитовой ТП -4М

Гродно

Контактор

25 р.

Контактор

Брестская, Пинск

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Блок питания для светодиодных лент и светильников

70 р.

Блок питания для светодиодных лент и светильников

Минск, Первомайский

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Пуско-зарядное устройство Kolner KBJS 600/12

Онлайн-заказ

255.50 р.

Пуско-зарядное устройство Kolner KBJS 600/12

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Частотный преобразователь (Частотник) Минск

Договорная

Частотный преобразователь (Частотник) Минск

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пуско-зарядное устройство Kolner KBJS 600/12

Онлайн-заказ

255.50 р.

Пуско-зарядное устройство Kolner KBJS 600/12

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Автоматический выключатель ВА47-63 1Р 16А (В) 4,5к

1.95 р.

Автоматический выключатель ВА47-63 1Р 16А (В) 4,5к

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 32А 4,5кА

12.80 р.

Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 32А 4,5кА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-

6.03 р.

Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
АВДТ 32 2Р (1Р+N) С16 30мА 4,5кА тип АС

24.39 р.

АВДТ 32 2Р (1Р+N) С16 30мА 4,5кА тип АС

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Фонарь Einhell TE-CL 18/2500 LiAC-Solo (без АКБ)

Онлайн-заказ

275.40 р.

Фонарь Einhell TE-CL 18/2500 LiAC-Solo (без АКБ)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Наконечник НШВИ(2) 1,5-12 черный, КС, арт.91757

Онлайн-заказ

0.06 р.

Наконечник НШВИ(2) 1,5-12 черный, КС, арт.91757

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
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