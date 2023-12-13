Товары от Куфар Маркета
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Экраны, дисплеи для телефонов в Беларуси
270 р.
Продам оригинал дисплей Xiaomi Redmi note 10pro
Минск, Советский
250 р.
Продам оригинальный новый дисплей Redmi note 11
Минск, Советский
80 р.
Продам оригинальный снятый дисплей Redmi 10c
Минск, Советский
60 р.
Продам оригинал снятый дисплей Redmi 9a/9c/10a
Минск, Советский
190 р.
Продам оригинальный снятый дисплей Iphone X
Минск, Центральный
200 р.
Продам оригинальный снятый дисплей Iphone Xs
Минск, Центральный
Договорная
Дисплей (экран) для Iphone 4/5/6/7/8/X/XR/XS/11/12
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) Xiaomi Redmi/Redmi Note/Mi/POCO
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для Huawei Ascend/Honor/Mate/Y/P
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для Samsung Galaxy S/A/J/I/G/C/E
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для HTC One/HTC Desire/HTC M/Pixel
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для Meizu M1/M3/M3Note/M5/M5S/M6
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для OnePlus One/2/3/3T/5/5T/6/7/8/9
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для VIVO
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для Apple Ipad 1/2/3/4/Air/Mini
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для Blackview BV5000/BV6000/BV7000/BV6300/BV6600/BV4900/BL
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для Realme (OPPO)
Минск, Советский
150 р.
Продам оригинальный снятый дисплей Iphone 11
Минск, Центральный
140 р.
Продам оригинальный снятый дисплей Iphone Xr
Минск, Центральный
5 р.
Экраны Apple и Samsung не рабочие
Гродненская, Сморгонь
55 р.
Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло Samsung Самсунг
Минск, Советский
50 р.
Iphone 6s
Гомельская, Мозырь
35 р.
Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло XIAOMI и POCO
Минск, Советский
90 р.
Дисплейный модуль Экран Дисплей Стекло для iPhone X Xr Xs 11 12 13 14 Pro Max Mini
Минск, Советский
40 р.
Дисплей Экран Тачскрин Стекло iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2018 2019 2020
Минск, Советский
10 р.
Экран huawei honor
Гомель
5 р.
Экраны на iPhone от 5s и выше
Гомель
110 р.
Модуль iPhone 11 X XS MAX LCD экран тачскрин OLED
Гомель
10 р.
Модуль iPhone 5 5s SE 6 7 PLUS 11 X XS LCD экран
Гомель
10 р.
Redmi 4x
Минская, Любань
10 р.
Touch Screen-Fhiliips V377
Гомель
35 р.
Дисплей Экран Redmi 9
Минская, Молодечно
16 р.
Модуль дисплей iPhone 7
Минская, Молодечно
135 р.
Дисплей, экран для Honor 50 lite
Витебская, Орша
Договорная
Дисплей в сборе для Realmi
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Дисплей для телефонов TECNO
Могилевская, Бобруйск
35 р.
Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло Huawei Honor
Минск, Советский
40 р.
Дисплей Экран Дисплейный модуль для iPhone 4 4s 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus и других
Минск, Советский
Договорная
Дисплей стекло модуль iPhone 5 5s 5c 5с x 11 12 13 14
Минск, Центральный
Договорная
Дисплей стекло модуль iPhone 4 4s
Минск, Центральный
Договорная
Дисплей стекло модуль Sony Xperia Z/M/X/XA/XZ/T/C
Минск, Центральный
Договорная
Дисплей (экран) для Huawei P/Y/G/Honor/Mate/GR
Минск, Центральный
Договорная
Дисплей (модуль) для Lenovo A/K/P/Vibe/S/Yoga/Z
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
Договорная
Дисплей (экран) для Iphone 4/5/6/7/8/X/XR/XS/11/12
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) Xiaomi Redmi/Redmi Note/Mi/POCO
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для Huawei Ascend/Honor/Mate/Y/P
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для Samsung Galaxy S/A/J/I/G/C/E
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для HTC One/HTC Desire/HTC M/Pixel
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для Meizu M1/M3/M3Note/M5/M5S/M6
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для OnePlus One/2/3/3T/5/5T/6/7/8/9
Минск, Советский
Договорная
Дисплей (экран) для VIVO
Минск, Советский