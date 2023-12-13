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Экраны, дисплеи для телефонов в Беларуси

Продам оригинал дисплей Xiaomi Redmi note 10pro

270 р.

Продам оригинал дисплей Xiaomi Redmi note 10pro

Минск, Советский

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Продам оригинальный новый дисплей Redmi note 11

250 р.

Продам оригинальный новый дисплей Redmi note 11

Минск, Советский

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Продам оригинальный снятый дисплей Redmi 10c

80 р.

Продам оригинальный снятый дисплей Redmi 10c

Минск, Советский

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Продам оригинал снятый дисплей Redmi 9a/9c/10a

60 р.

Продам оригинал снятый дисплей Redmi 9a/9c/10a

Минск, Советский

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Продам оригинальный снятый дисплей Iphone X

190 р.

Продам оригинальный снятый дисплей Iphone X

Минск, Центральный

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Продам оригинальный снятый дисплей Iphone Xs

200 р.

Продам оригинальный снятый дисплей Iphone Xs

Минск, Центральный

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Дисплей (экран) для Iphone 4/5/6/7/8/X/XR/XS/11/12

Договорная

Дисплей (экран) для Iphone 4/5/6/7/8/X/XR/XS/11/12

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) Xiaomi Redmi/Redmi Note/Mi/POCO

Договорная

Дисплей (экран) Xiaomi Redmi/Redmi Note/Mi/POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для Huawei Ascend/Honor/Mate/Y/P

Договорная

Дисплей (экран) для Huawei Ascend/Honor/Mate/Y/P

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для Samsung Galaxy S/A/J/I/G/C/E

Договорная

Дисплей (экран) для Samsung Galaxy S/A/J/I/G/C/E

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для HTC One/HTC Desire/HTC M/Pixel

Договорная

Дисплей (экран) для HTC One/HTC Desire/HTC M/Pixel

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для Meizu M1/M3/M3Note/M5/M5S/M6

Договорная

Дисплей (экран) для Meizu M1/M3/M3Note/M5/M5S/M6

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для OnePlus One/2/3/3T/5/5T/6/7/8/9

Договорная

Дисплей (экран) для OnePlus One/2/3/3T/5/5T/6/7/8/9

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для VIVO

Договорная

Дисплей (экран) для VIVO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для Apple Ipad 1/2/3/4/Air/Mini

Договорная

Дисплей (экран) для Apple Ipad 1/2/3/4/Air/Mini

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для Blackview BV5000/BV6000/BV7000/BV6300/BV6600/BV4900/BL

Договорная

Дисплей (экран) для Blackview BV5000/BV6000/BV7000/BV6300/BV6600/BV4900/BL

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для Realme (OPPO)

Договорная

Дисплей (экран) для Realme (OPPO)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Продам оригинальный снятый дисплей Iphone 11

150 р.

Продам оригинальный снятый дисплей Iphone 11

Минск, Центральный

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Продам оригинальный снятый дисплей Iphone Xr

140 р.

Продам оригинальный снятый дисплей Iphone Xr

Минск, Центральный

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Экраны Apple и Samsung не рабочие

5 р.

Экраны Apple и Samsung не рабочие

Гродненская, Сморгонь

Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло Samsung Самсунг

55 р.

Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло Samsung Самсунг

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Iphone 6s

50 р.

Iphone 6s

Гомельская, Мозырь

Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло XIAOMI и POCO

35 р.

Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло XIAOMI и POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплейный модуль Экран Дисплей Стекло для iPhone X Xr Xs 11 12 13 14 Pro Max Mini

90 р.

Дисплейный модуль Экран Дисплей Стекло для iPhone X Xr Xs 11 12 13 14 Pro Max Mini

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дисплей Экран Тачскрин Стекло iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2018 2019 2020

40 р.

Дисплей Экран Тачскрин Стекло iPad 2 3 4 5 6 7 8 9 Air Mini Pro 9.7 10.2 10.9 11 12.9 2018 2019 2020

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Экран huawei honor

10 р.

Экран huawei honor

Гомель

Доставка
Экраны на iPhone от 5s и выше

5 р.

Экраны на iPhone от 5s и выше

Гомель

Доставка
Модуль iPhone 11 X XS MAX LCD экран тачскрин OLED

110 р.

Модуль iPhone 11 X XS MAX LCD экран тачскрин OLED

Гомель

Модуль iPhone 5 5s SE 6 7 PLUS 11 X XS LCD экран

10 р.

Модуль iPhone 5 5s SE 6 7 PLUS 11 X XS LCD экран

Гомель

Redmi 4x

10 р.

Redmi 4x

Минская, Любань

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Touch Screen-Fhiliips V377

10 р.

Touch Screen-Fhiliips V377

Гомель

Дисплей Экран Redmi 9

35 р.

Дисплей Экран Redmi 9

Минская, Молодечно

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Модуль дисплей iPhone 7

16 р.

Модуль дисплей iPhone 7

Минская, Молодечно

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Дисплей, экран для Honor 50 lite

135 р.

Дисплей, экран для Honor 50 lite

Витебская, Орша

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Дисплей в сборе для Realmi

Договорная

Дисплей в сборе для Realmi

Могилевская, Бобруйск

Дисплей для телефонов TECNO

Договорная

Дисплей для телефонов TECNO

Могилевская, Бобруйск

Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло Huawei Honor

35 р.

Дисплей Экран Дисплейный Модуль Тачскрин Стекло Huawei Honor

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дисплей Экран Дисплейный модуль для iPhone 4 4s 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus и других

40 р.

Дисплей Экран Дисплейный модуль для iPhone 4 4s 5 5s SE 6 6s 7 8 Plus и других

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Дисплей стекло модуль iPhone 5 5s 5c 5с x 11 12 13 14

Договорная

Дисплей стекло модуль iPhone 5 5s 5c 5с x 11 12 13 14

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дисплей стекло модуль iPhone 4 4s

Договорная

Дисплей стекло модуль iPhone 4 4s

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дисплей стекло модуль Sony Xperia Z/M/X/XA/XZ/T/C

Договорная

Дисплей стекло модуль Sony Xperia Z/M/X/XA/XZ/T/C

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для Huawei P/Y/G/Honor/Mate/GR

Договорная

Дисплей (экран) для Huawei P/Y/G/Honor/Mate/GR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дисплей (модуль) для Lenovo A/K/P/Vibe/S/Yoga/Z

Договорная

Дисплей (модуль) для Lenovo A/K/P/Vibe/S/Yoga/Z

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Дисплей (экран) для Iphone 4/5/6/7/8/X/XR/XS/11/12

Договорная

Дисплей (экран) для Iphone 4/5/6/7/8/X/XR/XS/11/12

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) Xiaomi Redmi/Redmi Note/Mi/POCO

Договорная

Дисплей (экран) Xiaomi Redmi/Redmi Note/Mi/POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для Huawei Ascend/Honor/Mate/Y/P

Договорная

Дисплей (экран) для Huawei Ascend/Honor/Mate/Y/P

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для Samsung Galaxy S/A/J/I/G/C/E

Договорная

Дисплей (экран) для Samsung Galaxy S/A/J/I/G/C/E

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для HTC One/HTC Desire/HTC M/Pixel

Договорная

Дисплей (экран) для HTC One/HTC Desire/HTC M/Pixel

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для Meizu M1/M3/M3Note/M5/M5S/M6

Договорная

Дисплей (экран) для Meizu M1/M3/M3Note/M5/M5S/M6

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для OnePlus One/2/3/3T/5/5T/6/7/8/9

Договорная

Дисплей (экран) для OnePlus One/2/3/3T/5/5T/6/7/8/9

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Дисплей (экран) для VIVO

Договорная

Дисплей (экран) для VIVO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
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