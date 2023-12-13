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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда до 1 года

Детские джинсы, брюки, шорты в Беларуси

светлые брючки для девочкисветлые брючки для девочки

8 р.

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светлые брючки для девочки

68 - 74 (6-8 месяцев)

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Джинсовые шортики KIABI для малышкиДжинсовые шортики KIABI для малышки

12 р.

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Джинсовые шортики KIABI для малышки

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Джинсы mon ZARAДжинсы mon ZARA

15 р.

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Джинсы mon ZARA

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Комбинезон джинсовый 80Комбинезон джинсовый 80

7 р.

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Комбинезон джинсовый 80

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Стильные шортики на малышку Стильные шортики на малышку

5 р.

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Стильные шортики на малышку

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Джинсы для малышаДжинсы для малыша

3 р.

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Джинсы для малыша

74 - 80 (8-12 месяцев)

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штанишки для мальчика маркировка 9-12 месштанишки для мальчика маркировка 9-12 мес

9 р.

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штанишки для мальчика маркировка 9-12 мес

74 - 80 (8-12 месяцев)

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брючки next маркировка 6-9 месбрючки next маркировка 6-9 мес

8 р.

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брючки next маркировка 6-9 мес

68 - 74 (6-8 месяцев)

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ДжинсыДжинсы

5 р.

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Джинсы

68 - 74 (6-8 месяцев)

Куртка, джинсыКуртка, джинсы

Бесплатно

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Куртка, джинсы

74 - 80 (8-12 месяцев)

Детская одежда Детская одежда

20 р.

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Детская одежда

56 - 62 (2-3 месяца)

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Набор шорты, ползуны, комбинезон Набор шорты, ползуны, комбинезон

15 р.

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Набор шорты, ползуны, комбинезон

56 - 62 (2-3 месяца)

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ШортыШорты

2 р.

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Шорты

74 - 80 (8-12 месяцев)

Фирменные джинсикиФирменные джинсики

8 р.

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Фирменные джинсики

74 - 80 (8-12 месяцев)

Детские вещиДетские вещи

10 р.

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Детские вещи

56 - 62 (2-3 месяца), 50 - 56 (1-2 месяца)

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Кофточка и штаны для малыша Кофточка и штаны для малыша

13 р.

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Кофточка и штаны для малыша

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

ШтанишкиШтанишки

8 р.

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Штанишки

62 - 68 (4-5 месяцев)

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Лот Боди / джинсы Лот Боди / джинсы

18 р.

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Лот Боди / джинсы

62 - 68 (4-5 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Одежда на 0-3 месяцевОдежда на 0-3 месяцев

10 р.

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Одежда на 0-3 месяцев

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Одежда для девочки 6-12 месОдежда для девочки 6-12 мес

100 р.

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Одежда для девочки 6-12 мес

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Джинсы для мальчика до года ( 1 года )Джинсы для мальчика до года ( 1 года )

10 р.

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Джинсы для мальчика до года ( 1 года )

74 - 80 (8-12 месяцев)

Джинсы Джинсы

8 р.

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Джинсы

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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ШтаныШтаны

8 р.

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Штаны

68 - 74 (6-8 месяцев)

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ШтаныШтаны

4 р.

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Штаны

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Джинсы Джинсы

15 р.

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Джинсы

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Джинсы Джинсы

15 р.

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Джинсы

74 - 80 (8-12 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Детские джинсы для мальчика Детские джинсы для мальчика

5 р.

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Детские джинсы для мальчика

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Штанишки и кофточка р.62Штанишки и кофточка р.62

10 р.

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Штанишки и кофточка р.62

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

ШтанишкиШтанишки

15 р.

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Штанишки

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Джинсы рост 73Джинсы рост 73

10 р.

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Джинсы рост 73

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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ШтаникиШтаники

10 р.

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Штаники

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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ШтаныШтаны

4 р.

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Штаны

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Штаны SinsayШтаны Sinsay

6 р.

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Штаны Sinsay

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Штаны The North Face в отличном состоянии на 3-6 мШтаны The North Face в отличном состоянии на 3-6 м

15 р.

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Штаны The North Face в отличном состоянии на 3-6 м

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Детские джинсовые шортикиДетские джинсовые шортики

5 р.

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Детские джинсовые шортики

62 - 68 (4-5 месяцев)

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Джинсы на 9-12 мес + подарок Джинсы на 9-12 мес + подарок

2 р.

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Джинсы на 9-12 мес + подарок

74 - 80 (8-12 месяцев)

Штаны теплые с подкладкой + подарокШтаны теплые с подкладкой + подарок

2 р.

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Штаны теплые с подкладкой + подарок

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Штаны теплые с подкладкой на 6-9 мес + подарок Штаны теплые с подкладкой на 6-9 мес + подарок

2 р.

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Штаны теплые с подкладкой на 6-9 мес + подарок

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Теплые штаны с подкладкой на 4-8 мес + подарок Теплые штаны с подкладкой на 4-8 мес + подарок

2 р.

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Теплые штаны с подкладкой на 4-8 мес + подарок

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Штанишки Штанишки

4 р.

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Штанишки

74 - 80 (8-12 месяцев)

Штанишки детские Штанишки детские

2.50 р.

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Штанишки детские

56 - 62 (2-3 месяца), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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ШтаныШтаны

3 р.

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Штаны

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Шортики Ralph Lauren 12 месяцев Шортики Ralph Lauren 12 месяцев

10 р.

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Шортики Ralph Lauren 12 месяцев

74 - 80 (8-12 месяцев)

Товары с доставкой от магазинов

Джинсы на подкладке

10 р.

Джинсы на подкладке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рубашка 80 и брюки для мальчика

Договорная

Рубашка 80 и брюки для мальчика

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Штанишки lupilu

6 р.

Штанишки lupilu

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Штанишки pocopiano

8 р.

Штанишки pocopiano

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Брюки для мальчика на рост 76 primigi

16 р.

Брюки для мальчика на рост 76 primigi

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Брючки для девочек

14 р.

Брючки для девочек

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Джинсы на 62/68

5 р.

Джинсы на 62/68

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Джинсы на рост 74/80

8 р.

Джинсы на рост 74/80

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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