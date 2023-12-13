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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Джинсы, брюки, шорты для девочек в Беларуси

Утеплённые штаныУтеплённые штаны
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20 р.

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Утеплённые штаны

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Джинсы-бананы утеплённые на девочку Джинсы-бананы утеплённые на девочку
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49 р.

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Джинсы-бананы утеплённые на девочку

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Доставка по Беларуси
Джинсы-бананы утеплённые на девочку Джинсы-бананы утеплённые на девочку
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53 р.

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Джинсы-бананы утеплённые на девочку

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Доставка по Беларуси
Джинсы с баской на девочку 5 летДжинсы с баской на девочку 5 лет

8 р.

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Джинсы с баской на девочку 5 лет

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Брюки леггинсы и колготкиБрюки леггинсы и колготки

10 р.

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Брюки леггинсы и колготки

140 - 146 (10 лет)

Голубые джинсы (лосины) LC WAIKIKI на 8 летГолубые джинсы (лосины) LC WAIKIKI на 8 лет

10 р.

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Голубые джинсы (лосины) LC WAIKIKI на 8 лет

128 - 134 (8 лет)

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Крутые джинсыКрутые джинсы

12 р.

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Крутые джинсы

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Фирменные джинсы на девочку. ДёшевоФирменные джинсы на девочку. Дёшево

10 р.

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Фирменные джинсы на девочку. Дёшево

110 - 116 (5-6 лет)

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Зимние штанишкиЗимние штанишки

10 р.

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Зимние штанишки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Платье. Платье.

10 р.

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Платье.

80 - 86 (1-2 года)

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Джинсы для девочкиДжинсы для девочки

20 р.

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Джинсы для девочки

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Джинсы для девочки Джинсы для девочки

50 р.

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Джинсы для девочки

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Брюки PlaceБрюки Place

8 р.

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Брюки Place

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Бархатные брюки детские Бархатные брюки детские

10 р.

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Бархатные брюки детские

98 - 104 (4 года)

Штаны LemonШтаны Lemon

10 р.

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Штаны Lemon

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

Джинсы для девочки Джинсы для девочки

50 р.

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Джинсы для девочки

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Джинсы футболкаДжинсы футболка

12 р.

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Джинсы футболка

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

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Бриджи Бриджи

5 р.

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Бриджи

158 - 164 (13 лет), 164 - 170

Велюровые штанишки 12-18 мес. Велюровые штанишки 12-18 мес.

10 р.

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Велюровые штанишки 12-18 мес.

80 - 86 (1-2 года)

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ПолукомбинезонПолукомбинезон

10 р.

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Полукомбинезон

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

ШортыШорты

10 р.

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Шорты

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170

Штаны ZARA, Зара Штаны ZARA, Зара

15 р.

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Штаны ZARA, Зара

92 - 98 (3 года)

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ПолукомбинезонПолукомбинезон

12 р.

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Полукомбинезон

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

ДжинсыДжинсы

10 р.

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Джинсы

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

ШортыШорты

10 р.

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Шорты

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170

Джинсы Джинсы

25 р.

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Джинсы

128 - 134 (8 лет)

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Штанишки для девочки р.116Штанишки для девочки р.116

5 р.

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Штанишки для девочки р.116

116 - 122 (6 лет)

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Новые джинсы Новые джинсы

55 р.

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Новые джинсы

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Теплые шорты Next, рост 86-92, в идеалеТеплые шорты Next, рост 86-92, в идеале

15 р.

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Теплые шорты Next, рост 86-92, в идеале

86 - 92 (2 года)

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Детская одежда Детская одежда

6 р.

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Детская одежда

140 - 146 (10 лет)

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Штаны и легинсы Штаны и легинсы

15 р.

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Штаны и легинсы

98 - 104 (4 года)

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ДжинсыДжинсы

25 р.

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Джинсы

122 - 128 (7 лет)

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Штаны Штаны

7 р.

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Штаны

158 - 164 (13 лет), 164 - 170

Джинсы Джинсы

Договорная

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Джинсы

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

Штаны Штаны

10 р.

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Штаны

158 - 164 (13 лет), 164 - 170

Джинсы для девочкиДжинсы для девочки

15 р.

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Джинсы для девочки

116 - 122 (6 лет)

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Джинсы Zara Джинсы Zara

55 р.

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Джинсы Zara

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170

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Штаны школьные Штаны школьные

Договорная

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Штаны школьные

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

Джинсы на рост 92, в идеале Джинсы на рост 92, в идеале

10 р.

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Джинсы на рост 92, в идеале

92 - 98 (3 года), 86 - 92 (2 года)

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Джинсы брендовые утеплённые Джинсы брендовые утеплённые

27 р.

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Джинсы брендовые утеплённые

134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Джинцы на подкладкеДжинцы на подкладке

15 р.

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Джинцы на подкладке

116 - 122 (6 лет)

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Джинсы Джинсы

6 р.

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Джинсы

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Джеггинсы на рост 98, на 2-3 годаДжеггинсы на рост 98, на 2-3 года

12 р.

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Джеггинсы на рост 98, на 2-3 года

92 - 98 (3 года), 86 - 92 (2 года)

Брюки Брюки

15 р.

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Брюки

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

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Джинсы Zara skinny Джинсы Zara skinny

20 р.

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Джинсы Zara skinny

146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

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Шорты вельвет Zara 110(H&M, mango, next )Шорты вельвет Zara 110(H&M, mango, next )

25 р.

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Шорты вельвет Zara 110(H&M, mango, next )

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Товары с доставкой от магазинов

Джинсы-бананы утеплённые на мальчика

59 р.

Джинсы-бананы утеплённые на мальчика

Могилев

Доставка по Беларуси
Брюки-палаццо утепленные

54 р.

Брюки-палаццо утепленные

Могилев

Доставка по Беларуси
Утеплённые джинсы комбинезон LC Waikiki

20 р.

Утеплённые джинсы комбинезон LC Waikiki

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Брюки

50 р.

Брюки

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Стильные джинсы для малышек

50 р.

Стильные джинсы для малышек

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Кожаные штаны(джоггеры) на флисе

50 р.

Кожаные штаны(джоггеры) на флисе

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Новый лот Primark 98 для девочки

Договорная

Новый лот Primark 98 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Спортивные брюки h&m

14 р.

Спортивные брюки h&m

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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