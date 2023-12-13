Товары от Куфар Маркета
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Джинсы, брюки, шорты для девочек в Беларуси
20 р.
Утеплённые штаны
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
49 р.
Джинсы-бананы утеплённые на девочку
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
53 р.
Джинсы-бананы утеплённые на девочку
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
8 р.
Джинсы с баской на девочку 5 лет
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
10 р.
Брюки леггинсы и колготки
140 - 146 (10 лет)
10 р.
Голубые джинсы (лосины) LC WAIKIKI на 8 лет
128 - 134 (8 лет)
12 р.
Крутые джинсы
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
10 р.
Фирменные джинсы на девочку. Дёшево
110 - 116 (5-6 лет)
10 р.
Зимние штанишки
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
10 р.
Платье.
80 - 86 (1-2 года)
20 р.
Джинсы для девочки
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
50 р.
Джинсы для девочки
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
8 р.
Брюки Place
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
10 р.
Бархатные брюки детские
98 - 104 (4 года)
10 р.
Штаны Lemon
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
50 р.
Джинсы для девочки
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
12 р.
Джинсы футболка
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
5 р.
Бриджи
158 - 164 (13 лет), 164 - 170
10 р.
Велюровые штанишки 12-18 мес.
80 - 86 (1-2 года)
10 р.
Полукомбинезон
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
10 р.
Шорты
152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170
15 р.
Штаны ZARA, Зара
92 - 98 (3 года)
12 р.
Полукомбинезон
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
10 р.
Джинсы
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
10 р.
Шорты
152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170
25 р.
Джинсы
128 - 134 (8 лет)
5 р.
Штанишки для девочки р.116
116 - 122 (6 лет)
55 р.
Новые джинсы
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
15 р.
Теплые шорты Next, рост 86-92, в идеале
86 - 92 (2 года)
6 р.
Детская одежда
140 - 146 (10 лет)
15 р.
Штаны и легинсы
98 - 104 (4 года)
25 р.
Джинсы
122 - 128 (7 лет)
7 р.
Штаны
158 - 164 (13 лет), 164 - 170
Договорная
Джинсы
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
10 р.
Штаны
158 - 164 (13 лет), 164 - 170
15 р.
Джинсы для девочки
116 - 122 (6 лет)
55 р.
Джинсы Zara
152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170
Договорная
Штаны школьные
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
10 р.
Джинсы на рост 92, в идеале
92 - 98 (3 года), 86 - 92 (2 года)
27 р.
Джинсы брендовые утеплённые
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
15 р.
Джинцы на подкладке
116 - 122 (6 лет)
6 р.
Джинсы
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
12 р.
Джеггинсы на рост 98, на 2-3 года
92 - 98 (3 года), 86 - 92 (2 года)
15 р.
Брюки
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
20 р.
Джинсы Zara skinny
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
25 р.
Шорты вельвет Zara 110(H&M, mango, next )
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
Товары с доставкой от магазинов
59 р.
Джинсы-бананы утеплённые на мальчика
Могилев
54 р.
Брюки-палаццо утепленные
Могилев
20 р.
Утеплённые джинсы комбинезон LC Waikiki
Минская, Другие города
50 р.
Брюки
Брестская, Барановичи
50 р.
Стильные джинсы для малышек
Брестская, Барановичи
50 р.
Кожаные штаны(джоггеры) на флисе
Брестская, Барановичи
Договорная
Новый лот Primark 98 для девочки
Минская, Другие города
14 р.
Спортивные брюки h&m
Минск, Первомайский