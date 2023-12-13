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Ремонт и стройкаОкна и двери

Дверная фурнитура и аксессуары в Беларуси

Номерочки на двери

1 р.

Номерочки на двери

Минск, Заводской

Ручка дверная

30 р.

Ручка дверная

Минск, Октябрьский

Ручки дверные

80 р.

Ручки дверные

Гродненская, Новогрудок

Личинка в дверной замок

8.50 р.

Личинка в дверной замок

Гомельская, Лоев

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Ручка дверная

30 р.

Ручка дверная

Минск, Фрунзенский

Ручка дверная, межкомнатная

10 р.

Ручка дверная, межкомнатная

Минск, Фрунзенский

Механизм замка (личинка)

15 р.

Механизм замка (личинка)

Витебск

Цилиндровый механизм для дверей Vela

Договорная

Цилиндровый механизм для дверей Vela

Брестская, Барановичи

Новый замок для левых и правых дверей

35 р.

Новый замок для левых и правых дверей

Минск, Заводской

Дверные арки

200 р.

Дверные арки

Минск, Заводской

Серцевина

13 р.

Серцевина

Брестская, Пинск

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ручка для дверей пвх,Stublina

49 р.

ручка для дверей пвх,Stublina

Гродненская, Волковыск

Замки для дверей, пружины

7 р.

Замки для дверей, пружины

Минск, Советский

Цифра на входную дверь

5 р.

Цифра на входную дверь

Минск, Ленинский

Накладки на замок

20 р.

Накладки на замок

Минск, Первомайский

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Всё для столяра

5 р.

Всё для столяра

Минск, Заводской

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Ручка дверная

130 р.

Ручка дверная

Минск, Фрунзенский

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Замок БОРДЕР

15 р.

Замок БОРДЕР

Минск, Первомайский

Петли дверные Morelli новые

15 р.

Петли дверные Morelli новые

Минск, Первомайский

Дверной замок,,Кale''

20 р.

Дверной замок,,Кale''

Минск, Фрунзенский

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Дверной глазок (завод им. Вавилова)

5 р.

Дверной глазок (завод им. Вавилова)

Гомель

Люк (двери) распашные металлические

50 р.

Люк (двери) распашные металлические

Минск, Ленинский

Ручка дверная с замком

50 р.

Ручка дверная с замком

Минская, Молодечно

Доводчики

50 р.

Доводчики

Минск, Ленинский

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Продам замок.

5 р.

Продам замок.

Гродненская, Сморгонь

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2 замка с ключами

3 р.

2 замка с ключами

Брест

Личинка замка

8 р.

Личинка замка

Витебск

Фурнитура для двери ПВХ ( запор поворотно-откидной

45 р.

Фурнитура для двери ПВХ ( запор поворотно-откидной

Минск, Ленинский

Механизм цилиндровый 90 мм новый

15 р.

Механизм цилиндровый 90 мм новый

Минск, Заводской

Замок врезной KALE 152R

33 р.

Замок врезной KALE 152R

Могилев

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Петли накладные

Договорная

Петли накладные

Брест

Ремонт и стройка

20 р.

Ремонт и стройка

Гомель

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Наличник, фурнитура дверная

3 р.

Наличник, фурнитура дверная

Минск, Первомайский

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Ручка для мебели рыбка

2 р.

Ручка для мебели рыбка

Брест

Ограничитель дверной

4 р.

Ограничитель дверной

Минск, Московский

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Дверные ручки

20 р.

Дверные ручки

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Ручка двери межкомнатной

60 р.

Ручка двери межкомнатной

Могилевская, Бобруйск

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Петли

5 р.

Петли

Минск, Октябрьский

Дверные ручки старинные

15 р.

Дверные ручки старинные

Могилев

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Замок кодовый механический Меттэм ЗКП-2

50 р.

Замок кодовый механический Меттэм ЗКП-2

Минск, Первомайский

Ручка дверная

Договорная

Ручка дверная

Гомель

Дверные замки 3шт недорого

13 р.

Дверные замки 3шт недорого

Минск, Советский

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Фиксатор дверной защелки

25 р.

Фиксатор дверной защелки

Минск, Московский

Товары с доставкой от магазинов

Дверные ручки

20 р.

Дверные ручки

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Электронный дверной глазок с ЖК-экраном 2,8 дюйма

119 р.

Электронный дверной глазок с ЖК-экраном 2,8 дюйма

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дверной звонок (1 звонок + 1 кнопка) беспроводной

51.99 р.

Дверной звонок (1 звонок + 1 кнопка) беспроводной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Задвижка дверная. Задвижка для ворот. Шпингалет.

20 р.

Задвижка дверная. Задвижка для ворот. Шпингалет.

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Цепочка на дверь

26 р.

Цепочка на дверь

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Умный замок Romdaf

400 р.

Умный замок Romdaf

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
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