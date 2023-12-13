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Телефоны и планшетыКомплектующие для телефонов

Прочие товары для телефонов в Беларуси

Запчасти iPhone 7 32 gb

Договорная

Запчасти iPhone 7 32 gb

Брестская, Пинск

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Термоскотч, Полиимидный скотч

Договорная

Термоскотч, Полиимидный скотч

Минск, Центральный

Доставка
Коврик, коврики для пайки/разбора техники

Договорная

Коврик, коврики для пайки/разбора техники

Минск, Центральный

Лот

Договорная

Лот

Брест

Задние крышки оригинал Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone/Черная/белая/серая...

19.25 р.

Задние крышки оригинал Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone/Черная/белая/серая...

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Телефоны на з.ч

Договорная

Телефоны на з.ч

Могилевская, Бобруйск

Хуавэй Y6 Pro

100 р.

Хуавэй Y6 Pro

Гомель

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IPhone 6s 32gb

165 р.

IPhone 6s 32gb

Витебская, Новополоцк

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Usim rsim чип прокладка для iPhone

60 р.

Usim rsim чип прокладка для iPhone

Минск, Фрунзенский

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Внешний аккумулятор RCMCSS 20000mAh

25 р.

Внешний аккумулятор RCMCSS 20000mAh

Минск, Октябрьский

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Запчасти Vivo Y81

Договорная

Запчасти Vivo Y81

Могилевская, Бобруйск

Samsung galaxy note 3 SM-N9005

160 р.

Samsung galaxy note 3 SM-N9005

Минск, Советский

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Нокиа 2720а-2

30 р.

Нокиа 2720а-2

Гродненская, Слоним

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Коробки от apple / Apple Watch / AirPods / apple m

Договорная

Коробки от apple / Apple Watch / AirPods / apple m

Гомель

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Договорная

Нужен донор на редми нот 10 про

Минск, Центральный

Коробка от Apple Watch

10 р.

Коробка от Apple Watch

Витебск

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Гарнитура для телефона германия.

40 р.

Гарнитура для телефона германия.

Могилев

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Запчасти IPhone 4/4s

Договорная

Запчасти IPhone 4/4s

Минск, Фрунзенский

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Коробка от IPhone 6s

15 р.

Коробка от IPhone 6s

Минск, Первомайский

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Телефон Panasonic

5 р.

Телефон Panasonic

Минск, Центральный

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Запчасти для iPhone Xiaomi Samsung Honor Huawei

Договорная

Запчасти для iPhone Xiaomi Samsung Honor Huawei

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
OCA клей в листах Хiaomi Mi Max 3 (175 mk)

90 р.

OCA клей в листах Хiaomi Mi Max 3 (175 mk)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приствавка

30 р.

Приствавка

Минская, Вилейка

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Коробка с документами на Huawei mate 10 lite

10 р.

Коробка с документами на Huawei mate 10 lite

Брестская, Пинск

Запчасти Samsung A7

100 р.

Запчасти Samsung A7

Брест

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Кнопка home iphone 5s

5 р.

Кнопка home iphone 5s

Минск, Фрунзенский

Телефон по запчастям POCO M3

130 р.

Телефон по запчастям POCO M3

Минск, Центральный

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Запчасти Honor 50 Lite

Договорная

Запчасти Honor 50 Lite

Брест

Коробки для телефонов.

Договорная

Коробки для телефонов.

Гродно

Запчасти для сотовых телефонов

Договорная

Запчасти для сотовых телефонов

Могилевская, Бобруйск

Samsung Galaxy S8

40 р.

Samsung Galaxy S8

Минск, Фрунзенский

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Лягушка для зарядки телефона

Договорная

Лягушка для зарядки телефона

Гомельская, Жлобин

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Подставка на окно для телефона

10 р.

Подставка на окно для телефона

Минская, Молодечно

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Продам запчасти на Apple 5s одним лотом

30 р.

Продам запчасти на Apple 5s одним лотом

Гродно

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Приставка PANASONIC, с кассетой, к телефону

10 р.

Приставка PANASONIC, с кассетой, к телефону

Минск, Центральный

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Удлинитель для домашних телефонных аппаратов, 2шт

5 р.

Удлинитель для домашних телефонных аппаратов, 2шт

Минск, Центральный

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samsung a30s и а10 , на запчасти

Договорная

samsung a30s и а10 , на запчасти

Минск, Центральный

xiaomi на запчасти

Договорная

xiaomi на запчасти

Минск, Центральный

honor 8x на запчасти

Договорная

honor 8x на запчасти

Минск, Центральный

Apply 13 про

13 р.

Apply 13 про

Минск, Московский

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Huawei P smart 2019

70 р.

Huawei P smart 2019

Гродненская, Волковыск

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Набор разъемов 130 штук micro USB и Type-C

45 р.

Набор разъемов 130 штук micro USB и Type-C

Гомель

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Продам хуавей на запчасти

25 р.

Продам хуавей на запчасти

Минск, Фрунзенский

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Товары с доставкой от магазинов

Задние крышки оригинал Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone/Черная/белая/серая...

19.25 р.

Задние крышки оригинал Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone/Черная/белая/серая...

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Запчасти для iPhone Xiaomi Samsung Honor Huawei

Договорная

Запчасти для iPhone Xiaomi Samsung Honor Huawei

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
OCA клей в листах Хiaomi Mi Max 3 (175 mk)

90 р.

OCA клей в листах Хiaomi Mi Max 3 (175 mk)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бракованный товар

10 р.

Бракованный товар

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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