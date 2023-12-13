Товары от Куфар Маркета
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Прочие товары для телефонов в Беларуси
Договорная
Запчасти iPhone 7 32 gb
Брестская, Пинск
Договорная
Термоскотч, Полиимидный скотч
Минск, Центральный
Договорная
Коврик, коврики для пайки/разбора техники
Минск, Центральный
Договорная
Лот
Брест
19.25 р.
Задние крышки оригинал Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone/Черная/белая/серая...
Минск, Советский
Договорная
Телефоны на з.ч
Могилевская, Бобруйск
100 р.
Хуавэй Y6 Pro
Гомель
165 р.
IPhone 6s 32gb
Витебская, Новополоцк
60 р.
Usim rsim чип прокладка для iPhone
Минск, Фрунзенский
25 р.
Внешний аккумулятор RCMCSS 20000mAh
Минск, Октябрьский
Договорная
Запчасти Vivo Y81
Могилевская, Бобруйск
160 р.
Samsung galaxy note 3 SM-N9005
Минск, Советский
30 р.
Нокиа 2720а-2
Гродненская, Слоним
Договорная
Коробки от apple / Apple Watch / AirPods / apple m
Гомель
Договорная
Нужен донор на редми нот 10 про
Минск, Центральный
10 р.
Коробка от Apple Watch
Витебск
40 р.
Гарнитура для телефона германия.
Могилев
Договорная
Запчасти IPhone 4/4s
Минск, Фрунзенский
15 р.
Коробка от IPhone 6s
Минск, Первомайский
5 р.
Телефон Panasonic
Минск, Центральный
Договорная
Запчасти для iPhone Xiaomi Samsung Honor Huawei
Минск, Центральный
90 р.
OCA клей в листах Хiaomi Mi Max 3 (175 mk)
Минск, Центральный
30 р.
Приствавка
Минская, Вилейка
10 р.
Коробка с документами на Huawei mate 10 lite
Брестская, Пинск
100 р.
Запчасти Samsung A7
Брест
5 р.
Кнопка home iphone 5s
Минск, Фрунзенский
130 р.
Телефон по запчастям POCO M3
Минск, Центральный
Договорная
Запчасти Honor 50 Lite
Брест
Договорная
Коробки для телефонов.
Гродно
Договорная
Запчасти для сотовых телефонов
Могилевская, Бобруйск
40 р.
Samsung Galaxy S8
Минск, Фрунзенский
Договорная
Лягушка для зарядки телефона
Гомельская, Жлобин
10 р.
Подставка на окно для телефона
Минская, Молодечно
30 р.
Продам запчасти на Apple 5s одним лотом
Гродно
10 р.
Приставка PANASONIC, с кассетой, к телефону
Минск, Центральный
5 р.
Удлинитель для домашних телефонных аппаратов, 2шт
Минск, Центральный
Договорная
samsung a30s и а10 , на запчасти
Минск, Центральный
Договорная
xiaomi на запчасти
Минск, Центральный
Договорная
honor 8x на запчасти
Минск, Центральный
13 р.
Apply 13 про
Минск, Московский
70 р.
Huawei P smart 2019
Гродненская, Волковыск
45 р.
Набор разъемов 130 штук micro USB и Type-C
Гомель
25 р.
Продам хуавей на запчасти
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
19.25 р.
Задние крышки оригинал Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone/Черная/белая/серая...
Минск, Советский
Договорная
Запчасти для iPhone Xiaomi Samsung Honor Huawei
Минск, Центральный
90 р.
OCA клей в листах Хiaomi Mi Max 3 (175 mk)
Минск, Центральный
10 р.
Бракованный товар
Минск, Фрунзенский