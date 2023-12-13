Товары от Куфар Маркета
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Древесные и пиломатериалы в Беларуси
370 р.
Доска обрезная хвойных пород
Брест
30 р.
вагонка штиль из осины
Минск, Московский
6 р.
Полок для бани из ольхи
Минская, Узда
7 р.
Фанера Б/У
Минск, Центральный
8 р.
Фанера 1480*1140
Могилев
7 р.
Фанера 1100*1400
Могилевская, Белыничи
11.50 р.
Фанера 2280*1000
Минская, Борисов
12.50 р.
Фанера 2280*1180
Могилевская, Бобруйск
7 р.
Фанера 2200*700
Гомельская, Жлобин
7.90 р.
Фанера 2300*600
Витебская, Орша
9 р.
Фанера 2300*900
Минская, Березино
11 р.
Фанера 2200*1150
Минская, Молодечно
8.50 р.
Фанера 2300*745
Могилевская, Бобруйск
12.50 р.
Фанера 2250*1150
Гомельская, Жлобин
12.90 р.
Фанера 2200*1200
Брестская, Барановичи
8.40 р.
Фанера 2285*735
Витебская, Орша
8.60 р.
Фанера 2280*800*14
Минская, Столбцы
13 р.
Б/у Фанера
Могилев
18 р.
Фанера березовая водостойкая для мебели и интерьеров, отделки, декоративная 3-40 мм шлифованная.
Минск, Центральный
10 р.
Распродажа фанеры б/у. Недорого
Гродно
150 р.
Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 1500х3000х6-21 мм сорт 1 (ФЛБ, ЛБФФ, ЛФ)
Минск, Центральный
11 р.
Фанера.хорошее состояние.Дешево
Брестская, Пинск
110 р.
Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 2500х1250х21 мм (ЛФ, ЛБФФ, ФЛФ, финская)
Минск, Центральный
8 р.
Фанера Б/У от поддонов
Минская, Борисов
3 р.
Распродажа б/у фанеры.
Минская, Борисов
Договорная
Брусок
Минск, Заводской
30 р.
вагонка штиль из осины
Минск, Московский
30 р.
Брус строительный пропитанный до 8.5м. Доставка
Минск, Центральный
7.45 р.
Имитация бруса
Витебск
18.82 р.
Доска обрезная 50×150×6000 Ель
Витебск
200 р.
Доска обрезная для опалубки 25*100*6000 (3-4 сорт)
Минская, Дзержинск
430 р.
Пиломатериалы Сосна- Ель 1-2 сорт
Минская, Дзержинск
430 р.
Доска обрезная 25*100-150*6000мм.
Минская, Другие города
430 р.
Доска обрезная 32*100-150*6000 мм. (1-2 сорт.)
Минская, Другие города
450 р.
Брус 100*100*6000 мм. (1-2 сорт)
Минская, Другие города
450 р.
Брусок обрезной 50*50*6000 мм. (1-2 сорт.)
Минская, Другие города
450 р.
Рейка обрезная 50*25*6000 мм. (1-2 Сорт.)
Минская, Другие города
300 р.
Доска необрезная 25 мм.
Минская, Другие города
27.14 р.
Плита OSB-3 толщина - 9мм 2,5*1,25м
Минская, Другие города
460 р.
Брус
Брест
Договорная
Доска обрезная 25х100 и пиломатериалы др сечения
Минская, Жодино
Договорная
Брус 150х150 и другие сечения
Минская, Жодино
Договорная
Брус и другие пиломатериалы
Минская, Логойск
Договорная
Пиломатериалы под заказ и в наличии
Минская, Смолевичи
Договорная
Стропильный брус 50х200
Минская, Смолевичи
6 р.
Лиственница 130х60х16
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
18 р.
Фанера березовая водостойкая для мебели и интерьеров, отделки, декоративная 3-40 мм шлифованная.
Минск, Центральный
10 р.
Распродажа фанеры б/у. Недорого
Гродно
150 р.
Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 1500х3000х6-21 мм сорт 1 (ФЛБ, ЛБФФ, ЛФ)
Минск, Центральный
11 р.
Фанера.хорошее состояние.Дешево
Брестская, Пинск
110 р.
Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 2500х1250х21 мм (ЛФ, ЛБФФ, ФЛФ, финская)
Минск, Центральный
8 р.
Фанера Б/У от поддонов
Минская, Борисов
30 р.
вагонка штиль из осины
Минск, Московский
19.50 р.
ОСП плита,OSB ОСБ-3 (влагостойкая)1250*2500 9-22мм ЦЕНА ОТ ПЕРВОГО ПОСТАВЩИКА, СКИДКИ НА ОБЪЁМ
Минск, Партизанский