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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Древесные и пиломатериалы в Беларуси

Доска обрезная хвойных пород
vip

370 р.

Доска обрезная хвойных пород

Брест

Доставка по Беларуси
вагонка штиль из осины
vip

30 р.

вагонка штиль из осины

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Полок для бани из ольхи
vip

6 р.

Полок для бани из ольхи

Минская, Узда

Доставка по Беларуси
Фанера Б/У

7 р.

Фанера Б/У

Минск, Центральный

Доставка
Фанера 1480*1140

8 р.

Фанера 1480*1140

Могилев

Доставка
Фанера 1100*1400

7 р.

Фанера 1100*1400

Могилевская, Белыничи

Доставка
Рассрочка
Фанера 2280*1000

11.50 р.

Фанера 2280*1000

Минская, Борисов

Доставка
Рассрочка
Фанера 2280*1180

12.50 р.

Фанера 2280*1180

Могилевская, Бобруйск

Доставка
Рассрочка
Фанера 2200*700

7 р.

Фанера 2200*700

Гомельская, Жлобин

Доставка
Рассрочка
Фанера 2300*600

7.90 р.

Фанера 2300*600

Витебская, Орша

Доставка
Рассрочка
Фанера 2300*900

9 р.

Фанера 2300*900

Минская, Березино

Доставка
Рассрочка
Фанера 2200*1150

11 р.

Фанера 2200*1150

Минская, Молодечно

Доставка
Рассрочка
Фанера 2300*745

8.50 р.

Фанера 2300*745

Могилевская, Бобруйск

Доставка
Рассрочка
Фанера 2250*1150

12.50 р.

Фанера 2250*1150

Гомельская, Жлобин

Доставка
Рассрочка
Фанера 2200*1200

12.90 р.

Фанера 2200*1200

Брестская, Барановичи

Доставка
Рассрочка
Фанера 2285*735

8.40 р.

Фанера 2285*735

Витебская, Орша

Доставка
Рассрочка
Фанера 2280*800*14

8.60 р.

Фанера 2280*800*14

Минская, Столбцы

Доставка
Рассрочка
Б/у Фанера

13 р.

Б/у Фанера

Могилев

Фанера березовая водостойкая для мебели и интерьеров, отделки, декоративная 3-40 мм шлифованная.

18 р.

Фанера березовая водостойкая для мебели и интерьеров, отделки, декоративная 3-40 мм шлифованная.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Распродажа фанеры б/у. Недорого

10 р.

Распродажа фанеры б/у. Недорого

Гродно

Доставка по Беларуси
Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 1500х3000х6-21 мм сорт 1 (ФЛБ, ЛБФФ, ЛФ)

150 р.

Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 1500х3000х6-21 мм сорт 1 (ФЛБ, ЛБФФ, ЛФ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фанера.хорошее состояние.Дешево

11 р.

Фанера.хорошее состояние.Дешево

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 2500х1250х21 мм (ЛФ, ЛБФФ, ФЛФ, финская)

110 р.

Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 2500х1250х21 мм (ЛФ, ЛБФФ, ФЛФ, финская)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фанера Б/У от поддонов

8 р.

Фанера Б/У от поддонов

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Распродажа б/у фанеры.

3 р.

Распродажа б/у фанеры.

Минская, Борисов

Доставка
Брусок

Договорная

Брусок

Минск, Заводской

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вагонка штиль из осины
vip

30 р.

вагонка штиль из осины

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Брус строительный пропитанный до 8.5м. Доставка

30 р.

Брус строительный пропитанный до 8.5м. Доставка

Минск, Центральный

Имитация бруса

7.45 р.

Имитация бруса

Витебск

Доска обрезная 50×150×6000 Ель

18.82 р.

Доска обрезная 50×150×6000 Ель

Витебск

Доска обрезная для опалубки 25*100*6000 (3-4 сорт)

200 р.

Доска обрезная для опалубки 25*100*6000 (3-4 сорт)

Минская, Дзержинск

Пиломатериалы Сосна- Ель 1-2 сорт

430 р.

Пиломатериалы Сосна- Ель 1-2 сорт

Минская, Дзержинск

Доска обрезная 25*100-150*6000мм.

430 р.

Доска обрезная 25*100-150*6000мм.

Минская, Другие города

Доска обрезная 32*100-150*6000 мм. (1-2 сорт.)

430 р.

Доска обрезная 32*100-150*6000 мм. (1-2 сорт.)

Минская, Другие города

Брус 100*100*6000 мм. (1-2 сорт)

450 р.

Брус 100*100*6000 мм. (1-2 сорт)

Минская, Другие города

Брусок обрезной 50*50*6000 мм. (1-2 сорт.)

450 р.

Брусок обрезной 50*50*6000 мм. (1-2 сорт.)

Минская, Другие города

Рейка обрезная 50*25*6000 мм. (1-2 Сорт.)

450 р.

Рейка обрезная 50*25*6000 мм. (1-2 Сорт.)

Минская, Другие города

Доска необрезная 25 мм.

300 р.

Доска необрезная 25 мм.

Минская, Другие города

Доставка
Рассрочка
Плита OSB-3 толщина - 9мм 2,5*1,25м

27.14 р.

Плита OSB-3 толщина - 9мм 2,5*1,25м

Минская, Другие города

Брус

460 р.

Брус

Брест

Доска обрезная 25х100 и пиломатериалы др сечения

Договорная

Доска обрезная 25х100 и пиломатериалы др сечения

Минская, Жодино

Брус 150х150 и другие сечения

Договорная

Брус 150х150 и другие сечения

Минская, Жодино

Договорная

Брус и другие пиломатериалы

Минская, Логойск

Пиломатериалы под заказ и в наличии

Договорная

Пиломатериалы под заказ и в наличии

Минская, Смолевичи

Стропильный брус 50х200

Договорная

Стропильный брус 50х200

Минская, Смолевичи

Лиственница 130х60х16

6 р.

Лиственница 130х60х16

Минск, Центральный

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Товары с доставкой от магазинов

Фанера березовая водостойкая для мебели и интерьеров, отделки, декоративная 3-40 мм шлифованная.

18 р.

Фанера березовая водостойкая для мебели и интерьеров, отделки, декоративная 3-40 мм шлифованная.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Распродажа фанеры б/у. Недорого

10 р.

Распродажа фанеры б/у. Недорого

Гродно

Доставка по Беларуси
Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 1500х3000х6-21 мм сорт 1 (ФЛБ, ЛБФФ, ЛФ)

150 р.

Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 1500х3000х6-21 мм сорт 1 (ФЛБ, ЛБФФ, ЛФ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фанера.хорошее состояние.Дешево

11 р.

Фанера.хорошее состояние.Дешево

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 2500х1250х21 мм (ЛФ, ЛБФФ, ФЛФ, финская)

110 р.

Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 2500х1250х21 мм (ЛФ, ЛБФФ, ФЛФ, финская)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фанера Б/У от поддонов

8 р.

Фанера Б/У от поддонов

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
вагонка штиль из осины
vip

30 р.

вагонка штиль из осины

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
ОСП плита,OSB ОСБ-3 (влагостойкая)1250*2500 9-22мм ЦЕНА ОТ ПЕРВОГО ПОСТАВЩИКА, СКИДКИ НА ОБЪЁМ

19.50 р.

ОСП плита,OSB ОСБ-3 (влагостойкая)1250*2500 9-22мм ЦЕНА ОТ ПЕРВОГО ПОСТАВЩИКА, СКИДКИ НА ОБЪЁМ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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