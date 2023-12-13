Досуг и развлечения в Беларуси
66 639.30 р.
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПРАЗДНИКА И ИГР В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Минск, Фрунзенский
475 995 р.
Продается усадьба в Беловежской пуще
Брест
850 р.
Аэрокостюм (надувной) медведя
Брест
32 000 р.
Пункт проката с территорией игр Sony PlayStation 5
Минск, Партизанский
Договорная
Продам бар
Гродно
8 500 р.
Нёрф Арена (по цене оборудования)
Брест
4 500 р.
Ростовые куклы
Минская, Минский район
1 200 р.
Ростовой мишка (аэромедведь)
Брест
3 600 р.
Деревянные игры для мероприятий
Гродно
48 000 р.
Игровая комната
Минская, Несвиж
300 р.
Костюм цыганки. Готовый бизнес.
Минская, Слуцк
1 000 р.
Ростовой костюм Зайца
Могилевская, Кричев
Договорная
Готовый бизнес Аниматор
Могилев
Договорная
Детский игровой автомат Nkids
Минск, Центральный
850 р.
Костюм надувного медведя (аэро)
Брест
500 р.
Готовый бизнес.
Минская, Солигорск
9 900 р.
Бампербол
Минск, Советский
25 000 р.
Бизнес: сплавы на каяках. Окупаемость - 1-2 сезона
Минск, Фрунзенский
3 000 р.
Аттракцион волшебный пузырь
Минск, Московский
253 864 р.
Кальянная-караоке в центре
Минск, Октябрьский
63 466 р.
ПРИЯТНАЯ САУНА В ГОРОДЕ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Услуги фото и видео
Минск, Партизанский
1 500 р.
Вендиговые весы
Могилев
37 500 р.
Продам готовый бизнес (детский центр в Фаниполе)
Минск, Первомайский
6 300 р.
Мастерская по ремонту телефонов, телевизор
Минская, Фаниполь
67 000 р.
Детская кофейня по цене активов (Выгодная покупка)
Минск, Октябрьский
20 000 р.
Готовый бизнес торговые автоматы
Могилев
50 000 р.
Продам готовый бизнес (детская игровая)
Гомельская, Мозырь
10 000 р.
Сцена из алюминиевого профиля
Минск, Партизанский
9 000 р.
Силомер Rocky Boxer
Минск, Партизанский
5 р.
Всё для швеи и ремесленников
Минск, Заводской
3 109 834.01 р.
Продаётся развлекательный центр в ТЦ
Минск, Фрунзенский
1 550 р.
ростовая кукла дедушка танцор
Минск, Центральный
5 700 р.
Аренда игровых приставок и виртуальной реальности
Минск, Фрунзенский
280 р.
Аттракцион «Пьяный велосипед»
Минская, Борисов
35 000 р.
Детский клуб-кофейня
Гродненская, Лида
1 000 р.
Аттракцион детский качалка слоник
Минская, Борисов
Договорная
ДУЭТ САКСОФОН И СКРИПКА
Минск, Фрунзенский
101 545.60 р.
ПРИБЫЛЬНАЯ VIP САУНА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА
Минск, Фрунзенский
1 250 р.
Ростовой медведь/ аэрокостюм БУБА
Минск, Заводской
1 550 р.
Очаровательный мишка 2,6 метра
Могилевская, Кричев
52 000 р.
Продажа бар-кальянной с оборудованием
Минск, Первомайский
Договорная
Бизнес. Ивент агентство. Праздники. Инстаграм
Минск, Фрунзенский