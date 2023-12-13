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Досуг и развлечения в Беларуси

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПРАЗДНИКА И ИГР В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

66 639.30 р.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПРАЗДНИКА И ИГР В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Минск, Фрунзенский

Продается усадьба в Беловежской пуще

475 995 р.

Продается усадьба в Беловежской пуще

Брест

Аэрокостюм (надувной) медведя

850 р.

Аэрокостюм (надувной) медведя

Брест

Пункт проката с территорией игр Sony PlayStation 5

32 000 р.

Пункт проката с территорией игр Sony PlayStation 5

Минск, Партизанский

Договорная

Продам бар

Гродно

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Нёрф Арена (по цене оборудования)

8 500 р.

Нёрф Арена (по цене оборудования)

Брест

Ростовые куклы

4 500 р.

Ростовые куклы

Минская, Минский район

Ростовой мишка (аэромедведь)

1 200 р.

Ростовой мишка (аэромедведь)

Брест

Деревянные игры для мероприятий

3 600 р.

Деревянные игры для мероприятий

Гродно

Игровая комната

48 000 р.

Игровая комната

Минская, Несвиж

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Костюм цыганки. Готовый бизнес.

300 р.

Костюм цыганки. Готовый бизнес.

Минская, Слуцк

Ростовой костюм Зайца

1 000 р.

Ростовой костюм Зайца

Могилевская, Кричев

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Готовый бизнес Аниматор

Договорная

Готовый бизнес Аниматор

Могилев

Детский игровой автомат Nkids

Договорная

Детский игровой автомат Nkids

Минск, Центральный

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Костюм надувного медведя (аэро)

850 р.

Костюм надувного медведя (аэро)

Брест

Готовый бизнес.

500 р.

Готовый бизнес.

Минская, Солигорск

Бампербол

9 900 р.

Бампербол

Минск, Советский

Бизнес: сплавы на каяках. Окупаемость - 1-2 сезона

25 000 р.

Бизнес: сплавы на каяках. Окупаемость - 1-2 сезона

Минск, Фрунзенский

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Аттракцион волшебный пузырь

3 000 р.

Аттракцион волшебный пузырь

Минск, Московский

Кальянная-караоке в центре

253 864 р.

Кальянная-караоке в центре

Минск, Октябрьский

ПРИЯТНАЯ САУНА В ГОРОДЕ

63 466 р.

ПРИЯТНАЯ САУНА В ГОРОДЕ

Минск, Фрунзенский

Услуги фото и видео

Договорная

Услуги фото и видео

Минск, Партизанский

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Вендиговые весы

1 500 р.

Вендиговые весы

Могилев

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Продам готовый бизнес (детский центр в Фаниполе)

37 500 р.

Продам готовый бизнес (детский центр в Фаниполе)

Минск, Первомайский

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Мастерская по ремонту телефонов, телевизор

6 300 р.

Мастерская по ремонту телефонов, телевизор

Минская, Фаниполь

Детская кофейня по цене активов (Выгодная покупка)

67 000 р.

Детская кофейня по цене активов (Выгодная покупка)

Минск, Октябрьский

Готовый бизнес торговые автоматы

20 000 р.

Готовый бизнес торговые автоматы

Могилев

Продам готовый бизнес (детская игровая)

50 000 р.

Продам готовый бизнес (детская игровая)

Гомельская, Мозырь

Сцена из алюминиевого профиля

10 000 р.

Сцена из алюминиевого профиля

Минск, Партизанский

Силомер Rocky Boxer

9 000 р.

Силомер Rocky Boxer

Минск, Партизанский

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Всё для швеи и ремесленников

5 р.

Всё для швеи и ремесленников

Минск, Заводской

Продаётся развлекательный центр в ТЦ

3 109 834.01 р.

Продаётся развлекательный центр в ТЦ

Минск, Фрунзенский

ростовая кукла дедушка танцор

1 550 р.

ростовая кукла дедушка танцор

Минск, Центральный

Аренда игровых приставок и виртуальной реальности

5 700 р.

Аренда игровых приставок и виртуальной реальности

Минск, Фрунзенский

Аттракцион «Пьяный велосипед»

280 р.

Аттракцион «Пьяный велосипед»

Минская, Борисов

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Детский клуб-кофейня

35 000 р.

Детский клуб-кофейня

Гродненская, Лида

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Аттракцион детский качалка слоник

1 000 р.

Аттракцион детский качалка слоник

Минская, Борисов

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ДУЭТ САКСОФОН И СКРИПКА

Договорная

ДУЭТ САКСОФОН И СКРИПКА

Минск, Фрунзенский

ПРИБЫЛЬНАЯ VIP САУНА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА

101 545.60 р.

ПРИБЫЛЬНАЯ VIP САУНА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА

Минск, Фрунзенский

Ростовой медведь/ аэрокостюм БУБА

1 250 р.

Ростовой медведь/ аэрокостюм БУБА

Минск, Заводской

Очаровательный мишка 2,6 метра

1 550 р.

Очаровательный мишка 2,6 метра

Могилевская, Кричев

Продажа бар-кальянной с оборудованием

52 000 р.

Продажа бар-кальянной с оборудованием

Минск, Первомайский

Бизнес. Ивент агентство. Праздники. Инстаграм

Договорная

Бизнес. Ивент агентство. Праздники. Инстаграм

Минск, Фрунзенский

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