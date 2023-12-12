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Ремонт и стройка

Дома из кирпича, блока в Беларуси

Подача бетона во внутрь дома минибетононасосом, доставка бетона миксером

105 р.

Подача бетона во внутрь дома минибетононасосом, доставка бетона миксером

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси

1 200 р.

Работа

Брест

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кровельные работы

Бесплатно

кровельные работы

Витебская, Орша

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Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Могилев

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Дом на берегу минского моря.

1 250 000 р.

Дом на берегу минского моря.

Минская, Минский район

10 р.

Строитель

Гродно

Дом ''под ключ'' - ''ДЕРБИ'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу

Договорная

Дом ''под ключ'' - ''ДЕРБИ'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу

Минск, Центральный

Дом ''под ключ'' - ''БИРМИНГЕМ'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу

Договорная

Дом ''под ключ'' - ''БИРМИНГЕМ'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу

Минск, Центральный

Дом ''под ключ'' - ''ДУБЛИН'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу

Договорная

Дом ''под ключ'' - ''ДУБЛИН'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу

Минск, Центральный

Дом ''под ключ'' - ''ЛИВЕРПУЛЬ'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу

Договорная

Дом ''под ключ'' - ''ЛИВЕРПУЛЬ'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу

Минск, Центральный

Дом ''под ключ'' - ''ЙОРК'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу

Договорная

Дом ''под ключ'' - ''ЙОРК'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу

Минск, Центральный

Дом ''под ключ'' - ''КЁЛЬН'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу

Договорная

Дом ''под ключ'' - ''КЁЛЬН'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу

Минск, Центральный

Дом ''под ключ'' - ''МАНЧЕСТЕР'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу

Договорная

Дом ''под ключ'' - ''МАНЧЕСТЕР'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу

Минск, Центральный

Договорная

Бетонные работы и слуги каменщика

Минская, Минский район

Отделка фронтона

Договорная

Отделка фронтона

Могилевская, Бобруйск

Я инвалид 2 группы ищу строителей срочно не дорог

Договорная

Я инвалид 2 группы ищу строителей срочно не дорог

Брест

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Плиты стеновые утеплëнные с трубами отопления внут

5 700 р.

Плиты стеновые утеплëнные с трубами отопления внут

Брестская, Другие города

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Ферма перекрытия . 2 шт

1 950 р.

Ферма перекрытия . 2 шт

Минск, Фрунзенский

Хозпостройка

Бесплатно

Хозпостройка

Гомельская, Жлобин

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Строительство домов, коттеджей, дач

500 р.

Строительство домов, коттеджей, дач

Витебск

Рассрочка
Дом (комплект) из профилированного бруса J -108 -1

23 000 р.

Дом (комплект) из профилированного бруса J -108 -1

Минск, Московский

Продам здание 16х18

130 000 р.

Продам здание 16х18

Минская, Другие города

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Договорная

Требуется ремонт комина

Гродненская, Лида

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Отделка фасада любой сложности ''Заявки''

19.99 р.

Отделка фасада любой сложности ''Заявки''

Брестская, Пинск

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Строительство и отделка Бань, парных

1 р.

Строительство и отделка Бань, парных

Минск, Партизанский

Дом у озера

700 000 р.

Дом у озера

Минск, Заводской

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Минская, Молодечно

Товары с доставкой от магазинов

Подача бетона во внутрь дома минибетононасосом, доставка бетона миксером

105 р.

Подача бетона во внутрь дома минибетононасосом, доставка бетона миксером

Минск, Ленинский

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