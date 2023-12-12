Товары от Куфар Маркета
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Дома из кирпича, блока в Беларуси
105 р.
Подача бетона во внутрь дома минибетононасосом, доставка бетона миксером
Минск, Ленинский
1 200 р.
Работа
Брест
Бесплатно
кровельные работы
Витебская, Орша
Договорная
Ищу работу
Могилев
1 250 000 р.
Дом на берегу минского моря.
Минская, Минский район
10 р.
Строитель
Гродно
Договорная
Дом ''под ключ'' - ''ДЕРБИ'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу
Минск, Центральный
Договорная
Дом ''под ключ'' - ''БИРМИНГЕМ'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу
Минск, Центральный
Договорная
Дом ''под ключ'' - ''ДУБЛИН'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу
Минск, Центральный
Договорная
Дом ''под ключ'' - ''ЛИВЕРПУЛЬ'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу
Минск, Центральный
Договорная
Дом ''под ключ'' - ''ЙОРК'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу
Минск, Центральный
Договорная
Дом ''под ключ'' - ''КЁЛЬН'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу
Минск, Центральный
Договорная
Дом ''под ключ'' - ''МАНЧЕСТЕР'', 10+ лет работаем по 240 и 13 указу
Минск, Центральный
Договорная
Бетонные работы и слуги каменщика
Минская, Минский район
Договорная
Отделка фронтона
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Я инвалид 2 группы ищу строителей срочно не дорог
Брест
5 700 р.
Плиты стеновые утеплëнные с трубами отопления внут
Брестская, Другие города
1 950 р.
Ферма перекрытия . 2 шт
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
Хозпостройка
Гомельская, Жлобин
500 р.
Строительство домов, коттеджей, дач
Витебск
23 000 р.
Дом (комплект) из профилированного бруса J -108 -1
Минск, Московский
130 000 р.
Продам здание 16х18
Минская, Другие города
Договорная
Требуется ремонт комина
Гродненская, Лида
19.99 р.
Отделка фасада любой сложности ''Заявки''
Брестская, Пинск
1 р.
Строительство и отделка Бань, парных
Минск, Партизанский
700 000 р.
Дом у озера
Минск, Заводской
Договорная
Строительные работы
Минская, Молодечно