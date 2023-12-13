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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда до 1 года

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Слип/комбинезонСлип/комбинезон

20 р.

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Слип/комбинезон

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Слипы Слипы

19 р.

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Слипы

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Доставка по Беларуси
Слипы Слипы

25 р.

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Слипы

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Доставка по Беларуси
Новогодние бодиНовогодние боди

25 р.

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Новогодние боди

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Доставка по Беларуси
Слипы h&mСлипы h&m

9 р.

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Слипы h&m

62 - 68 (4-5 месяцев), 50 - 56 (1-2 месяца)

Доставка по Беларуси
Слипы h&mСлипы h&m

9 р.

heart

Слипы h&m

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Доставка по Беларуси
Слипы Слипы

19 р.

heart

Слипы

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Доставка по Беларуси
Слипы Слипы

19 р.

heart

Слипы

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Доставка по Беларуси
Слип открытые ножки в рубчик Слип открытые ножки в рубчик

30 р.

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Слип открытые ножки в рубчик

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Слипы-комбинезоны Слипы-комбинезоны

20 р.

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Слипы-комбинезоны

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Велюровый слип Велюровый слип

4.50 р.

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Велюровый слип

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Доставка по Беларуси
Слипы Слипы

20 р.

heart

Слипы

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Слипы Слипы

25 р.

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Слипы

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Слипы Слипы

20 р.

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Слипы

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Слипы открытые ножки Слипы открытые ножки

20 р.

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Слипы открытые ножки

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Слипы открытые ножки Слипы открытые ножки

28 р.

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Слипы открытые ножки

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Велюровый слипВелюровый слип

18 р.

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Велюровый слип

56 - 62 (2-3 месяца)

Доставка по Беларуси
Слип на 62/68Слип на 62/68

4 р.

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Слип на 62/68

62 - 68 (4-5 месяцев)

Доставка по Беларуси
ПОЛЗУНЫ, ПОЛЗУНКИ По 15рубПОЛЗУНЫ, ПОЛЗУНКИ По 15руб

15 р.

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ПОЛЗУНЫ, ПОЛЗУНКИ По 15руб

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Доставка по Беларуси
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