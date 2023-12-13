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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда до 1 года

Детские платья, юбки в Беларуси

Новые вещи Новые вещи

8 р.

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Новые вещи

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Детское платьеДетское платье

30 р.

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Детское платье

68 - 74 (6-8 месяцев)

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Продам платьяПродам платья

10 р.

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Продам платья

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Платье H&M рост 80 на Новый год Платье H&M рост 80 на Новый год

15 р.

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Платье H&M рост 80 на Новый год

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Платье морское р. 62-68 Платье морское р. 62-68

10 р.

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Платье морское р. 62-68

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Платье + жилетка р.68-74Платье + жилетка р.68-74

30 р.

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Платье + жилетка р.68-74

68 - 74 (6-8 месяцев)

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Платье / платьице / нарядПлатье / платьице / наряд

70 р.

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Платье / платьице / наряд

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Лот. Платье, боди Лот. Платье, боди

11 р.

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Лот. Платье, боди

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Вечернее платье для малышкиВечернее платье для малышки

15 р.

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Вечернее платье для малышки

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Нарядное платье с пёрышками Нарядное платье с пёрышками

37 р.

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Нарядное платье с пёрышками

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Праздничное детское платьеПраздничное детское платье

130 р.

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Праздничное детское платье

68 - 74 (6-8 месяцев)

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Кофта-платьеКофта-платье

10 р.

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Кофта-платье

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Платье нарядное на 6-9 мес, цена за дваПлатье нарядное на 6-9 мес, цена за два

10 р.

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Платье нарядное на 6-9 мес, цена за два

68 - 74 (6-8 месяцев)

Продам красивое платье для девочки на годик Продам красивое платье для девочки на годик

Договорная

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Продам красивое платье для девочки на годик

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Платье до годаПлатье до года

10 р.

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Платье до года

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Tad Baker сарафанTad Baker сарафан

20 р.

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Tad Baker сарафан

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Новое платье для девочки Новое платье для девочки

25 р.

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Новое платье для девочки

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Костюм нмКостюм нм

10 р.

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Костюм нм

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Платье на годик Платье на годик

Договорная

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Платье на годик

74 - 80 (8-12 месяцев)

Платье Платье

10 р.

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Платье

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Платье нарядноеПлатье нарядное

20 р.

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Платье нарядное

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Плате для маленькой принцессыПлате для маленькой принцессы

15 р.

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Плате для маленькой принцессы

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Платье от H&MПлатье от H&M

15 р.

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Платье от H&M

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Платьице 74Платьице 74

12 р.

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Платьице 74

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Новые платья для девочек. 62-74Новые платья для девочек. 62-74

22 р.

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Новые платья для девочек. 62-74

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Красивая нарядная юбка для девочки PrenatalКрасивая нарядная юбка для девочки Prenatal

12 р.

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Красивая нарядная юбка для девочки Prenatal

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Лот фирменной одежды Картерс CartersЛот фирменной одежды Картерс Carters

17 р.

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Лот фирменной одежды Картерс Carters

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Платье для крещенияПлатье для крещения

10 р.

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Платье для крещения

62 - 68 (4-5 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Лот фирменной одежды для девочкиЛот фирменной одежды для девочки

50 р.

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Лот фирменной одежды для девочки

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Нарядное платье на девочку Нарядное платье на девочку

23 р.

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Нарядное платье на девочку

68 - 74 (6-8 месяцев)

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Нарядное платье для девочки Нарядное платье для девочки

27 р.

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Нарядное платье для девочки

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Платье-бодиПлатье-боди

18 р.

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Платье-боди

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Платье Новый год Платье Новый год

25 р.

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Платье Новый год

62 - 68 (4-5 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Платье-туничка Платье-туничка

4 р.

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Платье-туничка

74 - 80 (8-12 месяцев)

Платье С&А р.74Платье С&А р.74

10 р.

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Платье С&А р.74

68 - 74 (6-8 месяцев)

Платье Новый год Платье Новый год

25 р.

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Платье Новый год

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Юбка(пачка ) и повязкаЮбка(пачка ) и повязка

10 р.

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Юбка(пачка ) и повязка

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Платье next babyПлатье next baby

5 р.

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Платье next baby

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Платье Платье

15 р.

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Платье

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Платье Платье

8 р.

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Платье

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Новое платье-боди Новое платье-боди

15 р.

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Новое платье-боди

68 - 74 (6-8 месяцев)

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Теплое и красивое платье KiabiТеплое и красивое платье Kiabi

12 р.

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Теплое и красивое платье Kiabi

68 - 74 (6-8 месяцев)

Платья 80 размер Платья 80 размер

8 р.

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Платья 80 размер

74 - 80 (8-12 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Товары с доставкой от магазинов

Новый новогодний комплект боди повязка штаны

35 р.

Новый новогодний комплект боди повязка штаны

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Новогоднее платье для девочки

10 р.

Новогоднее платье для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье Y-Clu

17 р.

Платье Y-Clu

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Платье+туфли/чешки+украшение прокат

50 р.

Платье+туфли/чешки+украшение прокат

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Платье+туфли/чешки+украшение прокат

50 р.

Платье+туфли/чешки+украшение прокат

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Платье+туфли/чешки+украшение прокат

20 р.

Платье+туфли/чешки+украшение прокат

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Платье mayoral

15 р.

Платье mayoral

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Вельветовый сарафан

5 р.

Вельветовый сарафан

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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