Товары от Куфар Маркета
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16 р.
Боди
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
14 р.
Боди
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
22 р.
Боди
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
25 р.
Боди -набор из 3-х
56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)
25 р.
Боди
62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
4.50 р.
Боди primigino
50 - 56 (1-2 месяца)
4 р.
Боди
50 - 56 (1-2 месяца)
10 р.
Кофточка-бодик 2 в 1 primigino
56 - 62 (2-3 месяца)
5 р.
Маечка для малыша
56 - 62 (2-3 месяца)
12 р.
Штанишки рост 56
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
12 р.
Кофточка рост 56 и 68 По 12руб
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
2 р.
Рукавички, антицарапки ПО 2РУБ
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)
32 р.
Набор Боди из 3-х шт. рост 50-56
50 - 56 (1-2 месяца)
12 р.
Кофточка, распошонка рост 62
56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)
12 р.
Боди рост 56 и 62 ПО 12РУБ
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)
45 р.
Комплект для выписки с роддома или крещения. ПО 45 РУБ
50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)