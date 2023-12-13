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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда до 1 года

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Боди Боди

16 р.

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Боди

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
БодиБоди

14 р.

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Боди

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Боди Боди

22 р.

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Боди

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Боди -набор из 3-хБоди -набор из 3-х

25 р.

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Боди -набор из 3-х

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Доставка по Беларуси
БодиБоди

25 р.

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Боди

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Боди primiginoБоди primigino

4.50 р.

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Боди primigino

50 - 56 (1-2 месяца)

Доставка по Беларуси
БодиБоди

4 р.

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Боди

50 - 56 (1-2 месяца)

Доставка по Беларуси
Кофточка-бодик 2 в 1 primiginoКофточка-бодик 2 в 1 primigino

10 р.

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Кофточка-бодик 2 в 1 primigino

56 - 62 (2-3 месяца)

Доставка по Беларуси
Маечка для малышаМаечка для малыша

5 р.

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Маечка для малыша

56 - 62 (2-3 месяца)

Доставка по Беларуси
Штанишки рост 56Штанишки рост 56

12 р.

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Штанишки рост 56

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Доставка по Беларуси
Кофточка рост 56 и 68 По 12рубКофточка рост 56 и 68 По 12руб

12 р.

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Кофточка рост 56 и 68 По 12руб

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Доставка по Беларуси
Рукавички, антицарапки ПО 2РУБРукавички, антицарапки ПО 2РУБ

2 р.

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Рукавички, антицарапки ПО 2РУБ

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Набор Боди из 3-х шт. рост 50-56 Набор Боди из 3-х шт. рост 50-56

32 р.

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Набор Боди из 3-х шт. рост 50-56

50 - 56 (1-2 месяца)

Доставка по Беларуси
Кофточка, распошонка рост 62Кофточка, распошонка рост 62

12 р.

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Кофточка, распошонка рост 62

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Доставка по Беларуси
Боди рост 56 и 62 ПО 12РУББоди рост 56 и 62 ПО 12РУБ

12 р.

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Боди рост 56 и 62 ПО 12РУБ

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Доставка по Беларуси
Комплект для выписки с роддома или крещения. ПО 45 РУБКомплект для выписки с роддома или крещения. ПО 45 РУБ

45 р.

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Комплект для выписки с роддома или крещения. ПО 45 РУБ

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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