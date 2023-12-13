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Всё для детей и мамОдежда до 1 года

Детские костюмчики в Беларуси

Наборчики для младенцевНаборчики для младенцев
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30 р.

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Наборчики для младенцев

50 - 56 (1-2 месяца)

Наряд для девочки(Состояние НОВОГО)Наряд для девочки(Состояние НОВОГО)
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25 р.

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Наряд для девочки(Состояние НОВОГО)

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Костюмчик 68 р-ра+шапочкаКостюмчик 68 р-ра+шапочка

10 р.

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Костюмчик 68 р-ра+шапочка

68 - 74 (6-8 месяцев)

Лот костюмов для новорождённого Лот костюмов для новорождённого

35 р.

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Лот костюмов для новорождённого

50 - 56 (1-2 месяца)

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Костюм 74 размер Костюм 74 размер

6 р.

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Костюм 74 размер

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Костюмы для двойни Костюмы для двойни

50 р.

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Костюмы для двойни

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Костюмчик lupilu 62 р-раКостюмчик lupilu 62 р-ра

12 р.

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Костюмчик lupilu 62 р-ра

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Костюмчик для новорождённого Костюмчик для новорождённого

15 р.

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Костюмчик для новорождённого

50 - 56 (1-2 месяца)

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Костюм агу шапочка пинетки комбинезон 68Костюм агу шапочка пинетки комбинезон 68

10 р.

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Костюм агу шапочка пинетки комбинезон 68

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Комплект одежды для новорождённого Комплект одежды для новорождённого

15 р.

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Комплект одежды для новорождённого

50 - 56 (1-2 месяца)

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Костюм Костюм

15 р.

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Костюм

74 - 80 (8-12 месяцев)

Новогодний костюмНовогодний костюм

20 р.

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Новогодний костюм

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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КостюмчикКостюмчик

15 р.

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Костюмчик

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Костюмчик плюшевыйКостюмчик плюшевый

18 р.

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Костюмчик плюшевый

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Малышке, 8-12 месМалышке, 8-12 мес

20 р.

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Малышке, 8-12 мес

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Новогодний костюмчикНовогодний костюмчик

8 р.

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Новогодний костюмчик

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Костюмчик для крещения Костюмчик для крещения

15 р.

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Костюмчик для крещения

50 - 56 (1-2 месяца)

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костюмчиккостюмчик

45 р.

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костюмчик

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Костюм, комбинезон Костюм, комбинезон

28 р.

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Костюм, комбинезон

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Костюм Костюм

10 р.

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Костюм

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Вязаный лотВязаный лот

15 р.

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Вязаный лот

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Костюм на мальчикаКостюм на мальчика

10 р.

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Костюм на мальчика

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Костюм/комплект для девочекКостюм/комплект для девочек

7 р.

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Костюм/комплект для девочек

68 - 74 (6-8 месяцев)

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Новогодний костюмНовогодний костюм

15 р.

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Новогодний костюм

62 - 68 (4-5 месяцев)

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Костюмчик 62-68 Костюмчик 62-68

30 р.

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Костюмчик 62-68

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Слипы для девочкиСлипы для девочки

5 р.

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Слипы для девочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Костюмчики H&M,CAP, PRIMARK.Костюмчики H&M,CAP, PRIMARK.

10 р.

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Костюмчики H&M,CAP, PRIMARK.

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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костюмы костюмы

15 р.

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костюмы

56 - 62 (2-3 месяца)

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Сет одежды Сет одежды

25 р.

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Сет одежды

56 - 62 (2-3 месяца)

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Костюмчик LCWaikikiКостюмчик LCWaikiki

20 р.

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Костюмчик LCWaikiki

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Костюмчик LCWaikikiКостюмчик LCWaikiki

20 р.

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Костюмчик LCWaikiki

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Костюм Костюм

17 р.

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Костюм

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Костюмчик Костюмчик

20 р.

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Костюмчик

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Костюм Костюм

20 р.

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Костюм

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Комплект на выпискуКомплект на выписку

130 р.

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Комплект на выписку

50 - 56 (1-2 месяца)

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Лот вещей для новорождённых Лот вещей для новорождённых

15 р.

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Лот вещей для новорождённых

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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На флисе 9-12 месНа флисе 9-12 мес

20 р.

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На флисе 9-12 мес

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Новый костюмНовый костюм

35 р.

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Новый костюм

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Доставка по Беларуси
Костюм для малышейКостюм для малышей

15 р.

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Костюм для малышей

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Костюмчик H&MКостюмчик H&M

69.99 р.

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Костюмчик H&M

62 - 68 (4-5 месяцев)

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Костюм из футера с начесомКостюм из футера с начесом

60 р.

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Костюм из футера с начесом

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Костюм на байке 3-6 мес Костюм на байке 3-6 мес

10 р.

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Костюм на байке 3-6 мес

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Одежда для девочекОдежда для девочек

20 р.

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Одежда для девочек

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Лот одежды для мальчикаЛот одежды для мальчика

9 р.

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Лот одежды для мальчика

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Костюм для мальчика Mothercare 9-12 месяцевКостюм для мальчика Mothercare 9-12 месяцев

16 р.

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Костюм для мальчика Mothercare 9-12 месяцев

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Товары с доставкой от магазинов

Новый костюм

35 р.

Новый костюм

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Костюмы

28 р.

Костюмы

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Костюмы

35 р.

Костюмы

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
АКЦИЯ Костюм на флисе, Турция

45 р.

АКЦИЯ Костюм на флисе, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Костюмы

25 р.

Костюмы

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Комплект для новорождённого ребёнка

30 р.

Комплект для новорождённого ребёнка

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Костюм-комплект

35 р.

Костюм-комплект

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Комплект/костюм

50 р.

Комплект/костюм

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
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