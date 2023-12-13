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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамИгрушки и книги

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Портативный принтер для телефона / Мини принтерПортативный принтер для телефона / Мини принтер
vip

43 р.

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Портативный принтер для телефона / Мини принтер

Доставка по Беларуси
Автомат с орбизными пулями на аккумулятореАвтомат с орбизными пулями на аккумуляторе
vip

29 р.

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Автомат с орбизными пулями на аккумуляторе

Доставка по Беларуси
Складной коврик в детскую (новый)Складной коврик в детскую (новый)
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74 р.

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Складной коврик в детскую (новый)

Доставка по Беларуси
Домик для игрушек/стеллаж для книгДомик для игрушек/стеллаж для книг

350 р.

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Домик для игрушек/стеллаж для книг

Доставка по Беларуси
Кукольный домик Кукольный домик

290 р.

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Кукольный домик

Доставка по Беларуси
Кукольный домик / стеллаж для книгКукольный домик / стеллаж для книг

200 р.

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Кукольный домик / стеллаж для книг

Доставка по Беларуси
Конструктор Mould King Silver Flagship Off-Road 18Конструктор Mould King Silver Flagship Off-Road 18

250 р.

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Конструктор Mould King Silver Flagship Off-Road 18

Доставка по Беларуси
Кукольный домик / стеллаж + мебель для куколКукольный домик / стеллаж + мебель для кукол

130 р.

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Кукольный домик / стеллаж + мебель для кукол

Доставка по Беларуси
Домик для кукол/стеллаж для книгДомик для кукол/стеллаж для книг

370 р.

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Домик для кукол/стеллаж для книг

Доставка по Беларуси
Детский синтезатор-пианино BF-530A2 с USB, микрофономДетский синтезатор-пианино BF-530A2 с USB, микрофоном

55 р.

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Детский синтезатор-пианино BF-530A2 с USB, микрофоном

Доставка по Беларуси
Плюшевый медведь TED (50 см)Плюшевый медведь TED (50 см)

55 р.

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Плюшевый медведь TED (50 см)

Доставка по Беларуси
Кукольный домик / стеллаж для книгКукольный домик / стеллаж для книг

130 р.

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Кукольный домик / стеллаж для книг

Доставка по Беларуси
Адвент-календарь детский 24 дня с игрушкамиАдвент-календарь детский 24 дня с игрушками
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35 р.

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Адвент-календарь детский 24 дня с игрушками

Доставка по Беларуси
Кукольный домик/стеллажКукольный домик/стеллаж

190 р.

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Кукольный домик/стеллаж

Доставка по Беларуси
Плюшевые медведи (35/46см)Плюшевые медведи (35/46см)
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25 р.

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Плюшевые медведи (35/46см)

Доставка по Беларуси
Гусь обнимусь,160смГусь обнимусь,160см

55 р.

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Гусь обнимусь,160см

Доставка по Беларуси
Интерактивная кукла Cry Babies, ходит, плачетИнтерактивная кукла Cry Babies, ходит, плачет

60 р.

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Интерактивная кукла Cry Babies, ходит, плачет

Доставка по Беларуси
Головоломка Неокуб 216 шариков 5мм в боксе Головоломка Неокуб 216 шариков 5мм в боксе

30 р.

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Головоломка Неокуб 216 шариков 5мм в боксе

Доставка по Беларуси
Детский фотоаппарат Childrens Fun Camera KittyДетский фотоаппарат Childrens Fun Camera Kitty

39.99 р.

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Детский фотоаппарат Childrens Fun Camera Kitty

Доставка по Беларуси
Портативная игровая консоль 268 в 1 приставка Портативная игровая консоль 268 в 1 приставка

29 р.

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Портативная игровая консоль 268 в 1 приставка

Доставка по Беларуси
Машинка-перевёртыш радиоуправляемая с пультом Машинка-перевёртыш радиоуправляемая с пультом

25 р.

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Машинка-перевёртыш радиоуправляемая с пультом

Доставка по Беларуси
Портативный мини принтер, фотопринтер Портативный мини принтер, фотопринтер

59 р.

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Портативный мини принтер, фотопринтер

Доставка по Беларуси
Игровая приставка Sup 400 in 1 ( 8 bit Classic )Игровая приставка Sup 400 in 1 ( 8 bit Classic )

29.99 р.

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Игровая приставка Sup 400 in 1 ( 8 bit Classic )

Доставка по Беларуси
ИГРОВОЙ НАБОР ХОТ ВИЛС, Трек Hot Wheels ИГРОВОЙ НАБОР ХОТ ВИЛС, Трек Hot Wheels

40 р.

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ИГРОВОЙ НАБОР ХОТ ВИЛС, Трек Hot Wheels

Доставка по Беларуси
Детский набор для маникюра с лампой-сушкойДетский набор для маникюра с лампой-сушкой

35 р.

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Детский набор для маникюра с лампой-сушкой

Доставка по Беларуси
Детский проектор (2 вида)Детский проектор (2 вида)

16 р.

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Детский проектор (2 вида)

Доставка по Беларуси
Танцующая новогодняя ёлкаТанцующая новогодняя ёлка

35 р.

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Танцующая новогодняя ёлка

Доставка по Беларуси
Настольная игра ''Аэрохоккей'' (на батарейках)Настольная игра ''Аэрохоккей'' (на батарейках)
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52 р.

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Настольная игра ''Аэрохоккей'' (на батарейках)

Доставка по Беларуси
Конструктор ''Майнкрафт MyWorld Каменный дом'' 548 деталиКонструктор ''Майнкрафт MyWorld Каменный дом'' 548 детали

49 р.

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Конструктор ''Майнкрафт MyWorld Каменный дом'' 548 детали

Доставка по Беларуси
Детские игрушечные кассы с продуктами, сканерами и деньгами/ Касса для детей/ Игра в магазинДетские игрушечные кассы с продуктами, сканерами и деньгами/ Касса для детей/ Игра в магазин

30 р.

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Детские игрушечные кассы с продуктами, сканерами и деньгами/ Касса для детей/ Игра в магазин

Доставка по Беларуси
Русское лото, Twister (твистер), Морской бойРусское лото, Twister (твистер), Морской бой

18 р.

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Русское лото, Twister (твистер), Морской бой

Доставка по Беларуси
Фотоаппарат моментальной печати ДЕТСКИЙ Фотоаппарат моментальной печати ДЕТСКИЙ

125 р.

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Фотоаппарат моментальной печати ДЕТСКИЙ

Доставка по Беларуси
Конструктор-мозаика с шуроповертом Creative Mosaic Конструктор-мозаика с шуроповертом Creative Mosaic

42 р.

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Конструктор-мозаика с шуроповертом Creative Mosaic

Доставка по Беларуси
Большая интерактивная трек парковка для малышей Большая интерактивная трек парковка для малышей

45 р.

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Большая интерактивная трек парковка для малышей

Доставка по Беларуси
Пупс с аксессуарами ТЦ БЕЛАРУСЬ 283 Пупс с аксессуарами ТЦ БЕЛАРУСЬ 283

64.90 р.

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Пупс с аксессуарами ТЦ БЕЛАРУСЬ 283

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Новые куклы в ассортиментеНовые куклы в ассортименте

42 р.

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Новые куклы в ассортименте

Доставка по Беларуси
Игрушка прыгун ТЦ Беларусь п.283 Игрушка прыгун ТЦ Беларусь п.283

19.50 р.

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Игрушка прыгун ТЦ Беларусь п.283

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Новый пупс 35смНовый пупс 35см

60 р.

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Новый пупс 35см

Доставка по Беларуси
CRAZE Splash Beadys Аквамозаика в наб. Морские приключения, 410 шт.11 цвет, пегб,шабл,расп,накл,4г+CRAZE Splash Beadys Аквамозаика в наб. Морские приключения, 410 шт.11 цвет, пегб,шабл,расп,накл,4г+

Онлайн-заказ

40.87 р.

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CRAZE Splash Beadys Аквамозаика в наб. Морские приключения, 410 шт.11 цвет, пегб,шабл,расп,накл,4г+

Доставка по Беларуси
Chicco Игрушка для ванны «Формочки» 6 м+ 00007513000000Chicco Игрушка для ванны «Формочки» 6 м+ 00007513000000

Онлайн-заказ

21.81 р.

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Chicco Игрушка для ванны «Формочки» 6 м+ 00007513000000

Доставка по Беларуси
Набор для творчества большой ''Страна блесток'', фетр, 4 вида блесток, клей, кисть, элементы декора,Набор для творчества большой ''Страна блесток'', фетр, 4 вида блесток, клей, кисть, элементы декора,

Онлайн-заказ

27.88 р.

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Набор для творчества большой ''Страна блесток'', фетр, 4 вида блесток, клей, кисть, элементы декора,

Доставка по Беларуси
Набор для творчества ''Одеваем мишутку'', деревянна фигурка медведя, 4 предмета одежды с застежкой, Набор для творчества ''Одеваем мишутку'', деревянна фигурка медведя, 4 предмета одежды с застежкой,

Онлайн-заказ

21.56 р.

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Набор для творчества ''Одеваем мишутку'', деревянна фигурка медведя, 4 предмета одежды с застежкой,

Доставка по Беларуси
Слайм мраморный 200 гр, фиолетово-розовый, легко смывается, не содержит глютен, 3 года+, SES CreativСлайм мраморный 200 гр, фиолетово-розовый, легко смывается, не содержит глютен, 3 года+, SES Creativ

Онлайн-заказ

9.24 р.

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Слайм мраморный 200 гр, фиолетово-розовый, легко смывается, не содержит глютен, 3 года+, SES Creativ

Доставка по Беларуси
Darvish Шнуровка ''Одежда'' игрушка развивающая, деревоDarvish Шнуровка ''Одежда'' игрушка развивающая, дерево

Онлайн-заказ

16.27 р.

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Darvish Шнуровка ''Одежда'' игрушка развивающая, дерево

Доставка по Беларуси
Набор для творчества ''Украшение брелоков стразами и красками'' 5 лет+, SES Creative (Hobby pink)Набор для творчества ''Украшение брелоков стразами и красками'' 5 лет+, SES Creative (Hobby pink)

Онлайн-заказ

39.98 р.

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Набор для творчества ''Украшение брелоков стразами и красками'' 5 лет+, SES Creative (Hobby pink)

Доставка по Беларуси
CRAZE INKEE Бомбочка Пенная радуга в форме единорога, с аромат.клубн.150г, пенит.цвет.радуги, 3г+CRAZE INKEE Бомбочка Пенная радуга в форме единорога, с аромат.клубн.150г, пенит.цвет.радуги, 3г+

Онлайн-заказ

17.96 р.

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CRAZE INKEE Бомбочка Пенная радуга в форме единорога, с аромат.клубн.150г, пенит.цвет.радуги, 3г+

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