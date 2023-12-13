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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Цемент, керамзит, песок в Беларуси

Керамзит фасованный по 0,8 м.куб. фракция 10/16 мм
vip

120 р.

Керамзит фасованный по 0,8 м.куб. фракция 10/16 мм

Брестская, Барановичи

Щебень фр. 20-40 мм
vip

45 р.

Щебень фр. 20-40 мм

Минск, Заводской

Доставка
Известковый раствор

Договорная

Известковый раствор

Витебск

Песок от 1 до 7 т.

Договорная

Песок от 1 до 7 т.

Брестская, Барановичи

Цемент м500 д0. Купить цемент в Витебске

7.70 р.

Цемент м500 д0. Купить цемент в Витебске

Витебск

Песок мытый, карьерный, сеяный. 5-30 тонн

Договорная

Песок мытый, карьерный, сеяный. 5-30 тонн

Могилев

Песок крупнозернистый в Витебске. Для бетона

150 р.

Песок крупнозернистый в Витебске. Для бетона

Витебск

Песок в мешках по 30 кг.

2.50 р.

Песок в мешках по 30 кг.

Минская, Другие города

Доставка
Рассрочка
Песок Щебень Грунт Дрова 10т. Форма оплаты лю

150 р.

Песок Щебень Грунт Дрова 10т. Форма оплаты лю

Минская, Дзержинск

Песок Щебень Грунт Дрова 20т. Форма оплаты люба

280 р.

Песок Щебень Грунт Дрова 20т. Форма оплаты люба

Минская, Дзержинск

Доставка
Рассрочка
Цемент М500 Д0

8 р.

Цемент М500 Д0

Минск, Партизанский

Доставка
ЦЕМЕНТ РБ М500-Д0 25 кг

7.50 р.

ЦЕМЕНТ РБ М500-Д0 25 кг

Витебск

Песок

300 р.

Песок

Могилев

Доставка
Рассрочка
Цемент М500 Д0

6.50 р.

Цемент М500 Д0

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Песок речной в мешках по 40 кг

2 р.

Песок речной в мешках по 40 кг

Витебск

Цемент Д0 - НА СКЛАДЕ

8.50 р.

Цемент Д0 - НА СКЛАДЕ

Брест

доставка песка

Договорная

доставка песка

Могилев

Цемент 500 д20 Д0 мешки 25кг

7.40 р.

Цемент 500 д20 Д0 мешки 25кг

Гродно

Гравий

30 р.

Гравий

Минская, Борисов

Доставка
Песок в мешках

2 р.

Песок в мешках

Витебск

Щебень гранитный. Склад-магазин ВитебскаяСТРОЙбаза

4 р.

Щебень гранитный. Склад-магазин ВитебскаяСТРОЙбаза

Витебск

Керамзит 35л, 50л.

6.50 р.

Керамзит 35л, 50л.

Витебск

Цемент. Акция.

7.70 р.

Цемент. Акция.

Витебск

Доставка
Рассрочка
Песок от 1 до 7 т

5 р.

Песок от 1 до 7 т

Гомель

Песок

3 р.

Песок

Могилев

Песок Пгс Гравий

Договорная

Песок Пгс Гравий

Минская, Борисов

Бетон Брест

90 р.

Бетон Брест

Брест

Купить песок, плодородный грунт в Гродно

Договорная

Купить песок, плодородный грунт в Гродно

Гродно

Щебень гранитный 40/70

45 р.

Щебень гранитный 40/70

Минск, Заводской

Доставка
Керамзит, фракция 5-10 мм

150 р.

Керамзит, фракция 5-10 мм

Гродно

Гравий карьерный с доставкой самосвалом и в мешках

15 р.

Гравий карьерный с доставкой самосвалом и в мешках

Минск, Первомайский

Доставка
Материалы для Стяжки Пола. Скидка 10%

Договорная

Материалы для Стяжки Пола. Скидка 10%

Минск, Заводской

Доставка
Гравий песок камень щебень доставка от 1 до 6 тонн Барановичи

Договорная

Гравий песок камень щебень доставка от 1 до 6 тонн Барановичи

Брестская, Барановичи

Доставка
Песок обогащенный

300 р.

Песок обогащенный

Минск, Заводской

Доставка
Керамзит фасованный ( 10-20) 0,05 м. куб

5.50 р.

Керамзит фасованный ( 10-20) 0,05 м. куб

Могилев

Цемент марки М500 Д-0

6.80 р.

Цемент марки М500 Д-0

Могилев

Цемент Д-0 М 500 по 25 кг

7.20 р.

Цемент Д-0 М 500 по 25 кг

Могилев

Доставка
Песок жвир пгс сеяный в Гродно

130 р.

Песок жвир пгс сеяный в Гродно

Гродно

Доставка
Гравийная смесь ПГС С4 доставка самосвалом

Договорная

Гравийная смесь ПГС С4 доставка самосвалом

Минская, Логойск

Керамзит

Договорная

Керамзит

Гомельская, Жлобин

Цемент Д0 - НА СКЛАДЕ

8.50 р.

Цемент Д0 - НА СКЛАДЕ

Брест

Гравийная смесь ПГС С3 доставка самосвалами 20-25 тонн

Договорная

Гравийная смесь ПГС С3 доставка самосвалами 20-25 тонн

Минская, Заславль

Щебень доломитовый 20-40мм

Договорная

Щебень доломитовый 20-40мм

Витебск

Щебень гранитный с доставкой.

Договорная

Щебень гранитный с доставкой.

Витебск

Гранитный щебень фракции 10-20 ... Доставка самосвалом

Договорная

Гранитный щебень фракции 10-20 ... Доставка самосвалом

Минская, Логойск

Товары с доставкой от магазинов

Цемент М500 Д0

6.50 р.

Цемент М500 Д0

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Цемент Д0

8.40 р.

Цемент Д0

Брест

Доставка по Беларуси
Цемент М500 Д0 по 25кг

7.70 р.

Цемент М500 Д0 по 25кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Керамзит фасованный 0,065м3 фракция1-5,4-10,10-16

7 р.

Керамзит фасованный 0,065м3 фракция1-5,4-10,10-16

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Цемент М500 д20 по 25кг

7.50 р.

Цемент М500 д20 по 25кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бетон всех марок

90 р.

Бетон всех марок

Гродненская, Лида

Доставка по Беларуси
Бетон все марок с доставкой

90 р.

Бетон все марок с доставкой

Гродненская, Ивье

Доставка по Беларуси
Доставка бетона от производителя

95 р.

Доставка бетона от производителя

Витебская, Докшицы

Доставка по Беларуси
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