Бизнес в сфере услуг в Беларуси
340 000 р.
Продается фирма по продаже памятников или открою д
Минск, Центральный
16 500 р.
Продам свадебный декор. Готовый бизнес
Брестская, Кобрин
Договорная
Готовый бизнес. Распродажа. Платья family look
Минск, Фрунзенский
35 000 р.
Студия фитнеса
Минск, Центральный
17 453.15 р.
ДЛЯ ВАС - ЛОМБАРД. ХОРОШИЙ БИЗНЕС
Минск, Московский
8 000 р.
Продается бизнес, маникюрный кабинет
Минск, Московский
80 000 р.
Готовый бизнес/Сеть гостиничных апартаментов
Минск, Центральный
Договорная
Бизнес сотрудничество в области продажи Прицепов
Минск, Октябрьский
92 025.70 р.
Продается швейная фирма в г. Бресте:готовый бизнеc
Брест
15 900 р.
Клининговая компания
Минск, Московский
56 000 р.
ПРОДАМ БИЗНЕС - РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ, ДОХОД ОТ 10000
Минск, Фрунзенский
20 000 р.
Фотостудия
Минск, Советский
20 р.
Сдам в аренду место.
Минск, Заводской
52 359.45 р.
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Продам готовый бизнес
Гродненская, Лида
Договорная
КОВОРКИНГ /аренда
Минск, Московский
6 900 р.
Мастерская по ремонту обуви
Минск, Октябрьский
111 065.50 р.
БЫСТРАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ДОСТАВКА ЦВЕТОВ
Минск, Фрунзенский
1 995 р.
Кофейни Мобильные
Минск, Центральный
700 р.
НОВЫЙ Офисный стул с подголовником Sitzone
Минск, Фрунзенский
Договорная
Готовый бизнес Vape Shop
Минская, Жодино
Договорная
Напарника-компаньона в мастерскую приглашаю
Минск, Центральный
70 000 р.
ЧУП с мастерскими на Комсомольской (не агентство)
Минск, Центральный
8 500 р.
Кофейня самообслуживания
Минск, Центральный
Договорная
Куплю готовый бизнес: кофейню, мини-кафе
Минск, Фрунзенский
2 000 р.
Продам Ростову куклу хаски фирмы ''квадрашоу''
Витебск
200 р.
Ликвидация ООО, ЧУП за 3 дня
Минск, Первомайский
15 000 р.
Неил бар (Ногтевая студия)
Минск, Заводской
1 900 р.
Продам готовый бизнес по воздушным шарам
Минск, Центральный
22 500 р.
Студия маникюра.
Гомель
320 р.
Аренда места парикмахера,мастера по наращиванию во
Гродно
9 999 р.
Продажа чистой ООО
Минская, Жодино
46 690 р.
Продам готовый бизнес
Минск, Заводской
14 000 р.
Изготовление ключей,ремонт,мастерская
Минск, Фрунзенский
19 039.80 р.
МЕДИЦИНСКИЕ КОМПРЕССИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Минск, Фрунзенский
4 000 р.
Готовый бизнесс
Минск, Первомайский
10 700 р.
Пункт выдачи Wildberries
Гродненская, Свислочь
Договорная
ПВЗ OZON на поддержке 3 шт. / пункт выдачи озон
Витебск
1 586.65 р.
Прямые инвестиции, от 3% в месяц
Минск, Фрунзенский
15 000 р.
Готовый бизнес
Минская, Минский район
80 000 р.
Детский центр
Минск, Октябрьский
340 000 р.
Ветеринарная клиника/амбулатория
Минск, Московский
42 839.55 р.
2 АТЕЛЬЕ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ
Минск, Фрунзенский